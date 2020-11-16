Карабахские уроки для Киева, - А.Каневский

11:01 16.11.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 16.11.2020 |

Где пройдет новая разграничительная линия, если в Киеве решатся на военную авантюру



Вторая карабахская война вызвала взрыв восторга у украинских национал-патриотов: дескать, военное решение проблемы неподконтрольных территорий существует. Значит, и Донбасс можно вернуть Украине так же.



Горячие головы на Украине не любят задумываться.



Конфликт вокруг Нагорно-Карабахской автономной области возник на излете существования СССР (население требовало передачи АО в состав Армении). С распадом Советского Союза НКАО провозгласила себя независимым государством, конфликт перерос в войну, в которой Азербайджан потерпел поражение; армяне не только установили контроль практически над всей территорией бывшей НКАО, но и к моменту заключения соглашения о перемирии заняли семь районов собственно Азербайджана (два из них частично).



Нагорно-Карабахскую Республику не признало ни одно государство, включая Армению, а власти НКР объявили занятые азербайджанские земли "зоной безопасности". В принципе, формула "мир в обмен на территории" (когда победитель при заключении мира возвращает часть захваченного, а побежденный признает изменения границ) известна и работает с античных времен. На этом строились и проекты плана урегулирования, которые выдвигала, начиная с 2006 года, созданная в 1992 году Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой были Россия, Франция и США.



Основные пункты всех выдвигавшихся проектов были примерно идентичны:



1. Возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана;



2. Предоставление Нагорному Карабаху временного статуса, гарантирующего его безопасность и самоуправление (фактическая независимость);



3. Открытие коридора между Арменией и Нагорным Карабахом;



4. Определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе юридически обязательного волеизъявления (признавалось, пусть и в исторической перспективе, право Нагорного Карабаха на самоопределение и выход из состава Азербайджана);



5. Обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания;



6. Международные гарантии безопасности, включая операцию по поддержанию мира (ввод миротворцев).



Под этим планом подписались тогдашние руководители Армении и Азербайджана, но ни один из его вариантов в конечном итоге не был реализован.



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И разразилась новая война. Ее итогом стала фактическая реализация первоначального плана с тем "дополнением", что Азербайджану перешел и входивший в состав НКАО город Шуша (а также Гадрутский, части Аскеранского и Мартунинского районов), а вопросы политического решения карабахской проблемы вынесены за скобки нынешнего соглашения.



Однако окончательного решения война не принесла. Азербайджанские (и турецкие) силы были вынуждены остановить наступление и согласиться с тем, что Нагорный Карабах останется вне азербайджанской юрисдикции, причем защищать его от Азербайджана (и Турции) будут, если называть вещи своими именами, российские миротворцы. Вернулись Азербайджану те территории, на которых до конфликта подавляющее большинство населения составляли этнические азербайджанцы, а также южная часть бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.



Что это будет означать для Донбасса, если (или когда) переговоры о мирном урегулировании там зайдут в тупик окончательно?



В Карабахе за основу мирного урегулирования взят план, существовавший и до нынешнего обострения. Военная победа не позволила Азербайджану добиться его кардинального пересмотра, тем более поставить мир перед фактом установления полного контроля над Нагорным Карабахом и исхода из него армянского населения (подобный сценарий для Донбасса в Киеве рассматривают как единственно приемлемый).



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Для Донбасса существует признанный всем мировым сообществом документ, устанавливающий основные принципы разрешения конфликта – Минские соглашения, выполнять которые Киев отказывается открытым текстом. И серьезный урок карабахской войны состоит в том, что рассчитанные на внутреннюю аудиторию популистские заявления и попытки переиграть признанный мировым сообществом план обошлись Армении очень дорого.



Конечно, в Киеве исходят из того, что "весь цивилизованный мир" (Запад) будет на стороне Украины. Только помогла ли Армении с ее прозападным руководством поддержка Запада и была ли она вообще? По сути, западные страны, включая США и Францию, стали сторонними наблюдателями. Россия оказалась единственной державой, способной остановить кровопролитие. Это подчеркивается сугубо российским характером миротворческих сил.



Вышесказанное должно заставить задуматься украинских радикалов, но риски вооруженной провокации со стороны Киева есть и, возможно, даже увеличились. И уже звучат призывы вроде "Шуша – это украинская Горловка".



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Логика тут очевидна: Горловка находится на самой линии разграничения и наполовину окружена украинскими войсками, что вводит в соблазн попытаться захватить город внезапным ударом.



Киевские стратеги понимают, что "полной победы", как и у Азербайджана, у них не получится, но, полагают они, захват одного крупного города укрепит нынешнюю украинскую власть. Принципиально ситуацию в Донбассе это не изменит, однако отодвинет окончательное урегулирование на долгие годы.



Только и в этом случае есть историческая аналогия. В 2008 году грузинское руководство считало весьма удачным, что столица непризнанной Южной Осетии Цхинвал находится у самой границы с Грузией, господствующие высоты около нее в руках грузинских сил, а шедшим на помощь осетинам российским войскам надо протискиваться через узкий Рокский туннель, а затем продвигаться 150 км по горным серпантинам.



Чем это закончилось, известно. Грузинская армия была разбита, Грузия потеряла и те районы Южной Осетии и Абхазии, которые до войны 08.08.08 находились под ее контролем, а независимость республик признала Россия, и теперь грузинские притязания на них носят сугубо риторический характер, что отлично понимают в Тбилиси.



Так что неизвестно, западнее или восточнее Горловки пройдет новая разграничительная линия, если в Киеве решатся на военную авантюру.