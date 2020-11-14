Кыргызстан уверенно лидирует по уровню проституции в ЦА

13:22 16.11.2020

Бывшая советская республика стала центром платного секса в Центральной Азии - СМИ



Кыргызстан вышел на первое место по проституции среди стран Центральной Азии. Экспорт молодых девушек идет отсюда в Дубай, Алматы, Стамбул, Москву. Об этом говорится в статье "Аргументов и Фактов", сообщает Tengrinews.kz.



Издание отмечает, что превращение бывшей советской республики, которая ранее славилась своим консерватизмом и строгими нравами, в центр плотских увеселений выглядит странно.



На юге Кыргызстана многие женщины по исламским традициям закрывают волосы - носят платок-хиджаб, также строго порицается курение и употребление алкоголя. Кое-где в маленьких городках в обществе на полном серьезе шли дискуссии, не запретить ли законодательно ношение мини-юбок.



"Ответ прост: пусть нравы в Кыргызстане не сказать что такие свободные, но в то же время камнями за прелюбодеяние, как в Иране и Афганистане, не побьют. И в тюрьму за проституцию не сажают, тем более если постоянно подмазывать милицию. Родным о занятии не говорится: в деревню или городок шлют деньги, родители счастливы. Одновременно среди жриц любви полно и девушек из неблагополучных семей, сбегая из дома, они чаще всего знают, какой вид заработка им предстоит", - пишет автор статьи.



По словам бизнесмена Мухаммеда Сагибова, скоро в Кыргызстане будет как в Таиланде. "Туристы поедут толпами, чтобы отдохнуть с дешевыми девчонками. Порезвиться в Бишкек прилетают и из Индии, и из Узбекистана, и из Ирана", - заявил он изданию.



"Столица Кыргызстана для окрестных стран - это действительно новый Амстердам или Паттайя. И пока республика остается бедной, а ее экономика разваливается, секс-бизнес продолжит наращивать обороты. Спрос на платную любовь растет", - завершает публикацию автор.