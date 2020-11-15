Идеология возвращается в международные отношения. США и Китай устанавливают новые параметры противостояния, - "НГ"

14:08 16.11.2020

Палата представителей Конгресса США подготовила доклад о китайской угрозе. При этом фокус анализа был направлен на всестороннее изучение роли Коммунистической партии Китая (КПК). Конгрессмены, представители 11 комитетов и обеих партий, пришли к 82 ключевым выводам и сделали 400 рекомендаций правительству и Конгрессу.



Ключевой вывод доклада сводится к тому, что КПК представляет собой главный поколенческий вызов для США в области национальной и экономической безопасности.



В условиях пандемии авторы доклада сосредоточились на уязвимых местах своей экономики с точки зрения надежности национальной промышленной производственной базы. Намерение Пекина стать мировым лидером к 2025 году в таких отраслях, как биофармацевтика, робототехника, новые материалы, транспорт, при сокращении зависимости от мировых рынков вызвала реальную тревогу. Китай в нынешнем году произведет 40%, а в 2025-м – уже 70% полупроводников, используемых в самой КНР. Ожидается, что параллельно весь мир будет переходить на более дешевые китайские полупроводники и микрочипы.



В докладе содержатся данные о доминировании китайских редкоземельных металлов (85–90%) в оборонном комплексе США при производстве самолетов, военных кораблей и подводных лодок. Делается также вывод о чрезмерной зависимости США от поставок лекарств и медицинских средств защиты из Китая.



В разделе, посвященном национальной безопасности, конгрессмены указывают на нарастающую угрозу от проведения агрессивной военной трансформации с целью модернизировать вооруженные силы к 2035 году, а к 2049-му (100-летию образования Китайской Народной Республики) превратить Китай в первоклассную мировую военную державу. Говорится, что для обретения технологического лидерства КПК прибегает к краже интеллектуальной собственности, промышленному шпионажу, рыночному манипулированию, злоупотреблению открытостью американской системы образования ради получения информации военного и экономического характера. Для этих целей китайцы используют нетрадиционных сборщиков разведывательной информации. Цитируется прокурор США Уильям Барр, утверждающий, что около 80% приговоров по делам об экономическом шпионаже связаны с деятельностью, якобы выгодной китайскому правительству. Он отмечает, что 60% краж торговых секретов также осуществляется в интересах Китая.



В докладе говорится о растущем влиянии КНР на жизнь в американской провинции, на местные сообщества, бизнес, региональные выборы. Более того, конгрессмены ссылаются на руководителя разведки США, утверждающего, что "Китай предпочел бы, чтобы Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не выиграл перевыборы".



Особую озабоченность у американцев вызывает стремительный рост китайского обычного ракетного вооружения. Он располагает 1250 баллистическими ракетами наземного базирования и крылатыми ракетами наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.



В ядерной сфере отмечается слияние мирного и военного производств таким образом, чтобы двойное назначение и применение ядерных технологий для военных нужд стало стандартом и нормой.



Любопытной особенностью доклада является то, что на первое место в структуре вызовов со стороны США поставлено соревнование в области идеологии. Утверждается, что из распада СССР китайский лидер Си Цзиньпин сделал личный вывод: "Пренебрежение верой в идеалы – наиболее опасная форма пренебрежения. Политическое падение партии часто начинается с утраты и нехватки идеологической веры".



Авторы доклада полагают, что руководство КПК уверено: партия оказалась перед экзистенциальными угрозами от "фальшивых идеологических тенденций", исходящих от конституционных демократий, универсальных ценностей, гражданского общества, свободных рынков, независимой журналистики, диссидентов и даже от собственной неоднозначной истории.



Конгрессмены видят в такой системе взглядов угрозу мировому устройству и консенсусу в отношении демократического правления как надежного способа достижения свободы и процветания.



Судя по докладу, Пекин хочет свой социализм с китайской спецификой превратить в глобальный символ морального превосходства и триумфа партии и всей китайской нации.



На прошлой неделе избранный президент США Джозеф Байден распорядился пересмотреть тарифную политику во внешней торговле, как известно, прежде всего ущемляющую Китай. Это хороший знак для Пекина. Однако считать, что весь набор идеологических и военно-промышленно-технологических претензий к Китаю испарится сразу после присяги нового президента, было бы легкомысленно.



То, что идеологические претензии к Китаю поставлены во главу всей антикитайской повестки, характерно. Так было и тогда, когда главным врагом в Вашингтоне считали СССР.



Следует ждать, что идеологическое противостояние США и Китая даст импульс возрождению идеологических подходов к международным отношениям. В России есть много влиятельных сил, мечтающих о государственной идеологии, закрепленной в Конституции. Сегодня они получают мощную поддержку из Вашингтона и Пекина, которые продемонстрировали живучесть идеологии как инструмента мобилизации масс в условиях конфликтов и войн.



15.11.2020