Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?

15:46 16.11.2020

Алишер Усманов построит в Узбекистане международный бизнес-центр



На территории центра появятся конгресс-хол, бизнес-школа, гостиница, экопарк и спортивно-оздоровительный комплекс.



ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Основатель USM Holdings, известный предприниматель и меценат Алишер Усманов планирует построить в Узбекистане международный бизнес-центр.



Комплекс будет расположен в Намангане на территории 6 гектаров.



"Строительство международного бизнес-центра начнется весной. Здесь в будущем планируется проведение международных симпозиумов, бизнес-форумов. Благодаря этому ускорится приток инвестиций в Наманган, будут созданы широкие возможности для бизнес-туризма. Этот центр станет своеобразным брендом Намангана", - заявил хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков.



На территории центра появятся конгресс-хол, бизнес-школа, гостиница, экопарк и спортивно-оздоровительный комплекс. Территорию облагородят искусственными озерами и фонтанами.



Здесь также предусмотрены автостоянки.



Ранее фонд Усманова "Искусство, наука и спорт" поддержал развитие и продвижение русского языка в Узбекистане.