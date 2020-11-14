Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов

18:23 16.11.2020

Директором департамента макроэкономической политики ЕЭК назначен Аскар Джаппаркулов

eurasiancommission.org, 13 ноября



Аскар Джаппаркулов родился 15 марта 1981 года.

Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности "юрист", Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "экономист" (2006 год). По президентской программе "Болашак" Республики Казахстан окончил Университет Лестера (Англия) по специальности "магистр финансовой экономики".

Трудовую деятельность начал в 2001 году, работал на различных должностях частного и государственного сектора.

С декабря 2011 года по октябрь 2020 года работал в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан. Занимал должности главного эксперта, начальника управления макроэкономического прогнозирования и моделирования, заместителя директора, и.о. директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования, заместителя председателя Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 10 ноября назначен на должность директора департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.