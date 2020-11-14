 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.11.2020
18:35  Авторитарный Абсурдистан во Франции, - Анника Жорес
18:23  Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
15:56  "Сидим, на Россию облизываемся". Как живут уехавшие домой гастарбайтеры?
15:46  Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?
15:43  Раззаков, Сталин и Манас. В Бишкеке издали фундаментальный сборник документов по "манасоведению"
15:38  Несусветный бардак. Как боролись с КОВИ в Кыргызстане, - врач А.Атаканова
15:32  "Тутар Бакалова" - новая смешная героиня фильмов про Бората, - New York Times

15:31  Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов
14:16  Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана, - М.Кувырко
14:08  Идеология возвращается в международные отношения. США и Китай устанавливают новые параметры противостояния, - "НГ"
13:22  Кыргызстан уверенно лидирует по уровню проституции в ЦА
12:49  Мирзиеев рассвирепел от бардака в водном хозяйстве собственной страны
12:11  КирСуд отстранил мадам Бабаеву от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов
12:06  Очень медленная "деамериканизация" мира, - Людовик Турнес
11:01  Карабахские уроки для Киева, - А.Каневский
10:54  Какое государство мы строим: неудачный эксперимент с парламентской формой правления в Киргизии, - М.Укушов
10:30  Врио 35-го премьера независимой Киргизии стал инородец Артем Новиков
10:14  Назначили крайним, или За что хотят посадить экс–министра здравоохранения Киргизии Космоса Ч.?
09:37  Турецкий президент против двух в одном. Реджеп Тайип Эрдоган совершил "провокационный" визит на Северный Кипр
08:11  Новым директором Агентства гражданской авиации Киргизии стал Сталбек Шаршеев
01:56  Карабахская война и планы британско-турецкого альянса, - В.Кудрявцев
00:57  Турция избрала стратегию геополитического наступления по всем азимутам, - В.Гулевич
00:52  Карабахский разлом и Российские интересы, - М.Столетов
00:43  Танкерная атака: сможет ли саудовский газ потеснить российский в Китае
00:36  В пух и Трамп. Президент США терпит поражение в судебной битве за пост главы государства, - "Къ"
00:28  Прорыв Сарезского озера в Таджикистане может привести к самой страшной стихии в истории, - Daily Mail
00:24  Восточные порядки: в ОАЭ разрешили алкоголь и сожительство без брака
00:19  Азия почти без пошлин. Китай и другие страны региона создадут крупнейшую зону свободной торговли
00:18  Китай стал сверхдержавой. К нему сбежали даже старые союзники США, - "СП"
00:13  Учителя, экономисты, "угольный король" и "божество". Кто в Кыргызстане хочет баллотироваться в президенты
00:07  Хокимият Ташкента хочет выпустить займ в евробондах на $500 млн. "артыкходжайчиков"
00:05  Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:00  Таджикский новостной сайт "Ахбор" закрывается из-за давления властей
Воскресенье, 15.11.2020
22:55  Майя Санду обдодонила президента Молдавии
22:32  Подал в отставку президент Перу Мерино. Проправил ровно 1 неделю
19:25  Началось! В Вашингтоне уличные бои "трампистов" с "байденоидами". Первая кровь
18:52  "Исламское государство" уже скорее вирус, - Д.Родионов
18:49  Макрон против исламизма, - Петр Черкасов
17:14  Геополитический контекст выборов в Молдавии, - А.Бовдунов
17:12  Членство Узбекистана в совете по правам человека ООН вступает в противоречие с принудительными выселениями в самом Узбекистане
00:41  Усмирить дракона Китая, разбудить тигра Индии. Неоконченное представление на фоне пандемии и других спецэффектов, - Ю.Юрьев
00:39  За кем пойдут сунниты. Старые и новые предводители исламского мира, - Леонид Цуканов
00:37  Вокруг России заполыхало с трех сторон. Москва должна относиться к своим "союзникам" предельно прагматично, - А.Храмчихин
00:22  Россия продолжит помощь (кормежку) кыргызской родо-племенной верхушки
Суббота, 14.11.2020
23:15  Жапаров опять нарушил процедуру. За пост КырПреза с ним поборются 64(!) соперника
22:58  Новым врио президента Кыргызстана стал южанин-ошмяк, прокурорский ушуист Талант Мамытов
21:26  Фальшивое "чудо". Клерикально-финансовый пакт в Индии, - С.Кожемякин
19:18  Экс-глава СНБ Армении Ваценян задержан по делу о подготовке убийства премьера Пашиняна
13:09  Черная дыра. Европейские доноры уходят из Центральной Азии? - С.Масаулов
13:02  Судьба Тишебая Карабаева. Героя Советского Союза, эсесовца и партизана-гарибальдийца
10:56  Трамп на 43 страницах доказательств оспорил итоги выборов в Мичигане. Мичиганы ссат по лыткам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
18:23 16.11.2020

Директором департамента макроэкономической политики ЕЭК назначен Аскар Джаппаркулов
eurasiancommission.org, 13 ноября

Аскар Джаппаркулов родился 15 марта 1981 года.
Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности "юрист", Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "экономист" (2006 год). По президентской программе "Болашак" Республики Казахстан окончил Университет Лестера (Англия) по специальности "магистр финансовой экономики".
Трудовую деятельность начал в 2001 году, работал на различных должностях частного и государственного сектора.
С декабря 2011 года по октябрь 2020 года работал в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан. Занимал должности главного эксперта, начальника управления макроэкономического прогнозирования и моделирования, заместителя директора, и.о. директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования, заместителя председателя Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 10 ноября назначен на должность директора департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - eurasiancommission.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605540180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Совета по управлению ФНБ "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилья в столице
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2020 года №741
- "Цифровизация не цель, а инструмент для улучшения жизни людей"
- Краткосрочный экономический индикаторв январе-октябре2020г. составил 97,2%
- Рабочий визит в ЗКО: Роман Скляр проинспектировал ряд индустриальных объектов
- Прошло заседание Попечительского совета НАО "Фонд Отандастар"
- Кадровые перестановки
- Проведено первое заседание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  