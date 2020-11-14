В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19

21:39 16.11.2020

16 ноября 2020, Абдулла Шакиров

Нур-Султан и Москва достигли договоренности о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса, рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



"Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", – передает РИА "Новости" слова главы Казахстана.



Токаев отметил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания. Как подчеркнул президент, республике предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины.



Российская "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.



Клинические испытания вакцины в данный момент проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.