|21:39 В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19
18:35 Авторитарный Абсурдистан во Франции, - Анника Жорес
18:23 Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
15:56 "Сидим, на Россию облизываемся". Как живут уехавшие домой гастарбайтеры?
15:46 Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?
15:43 Раззаков, Сталин и Манас. В Бишкеке издали фундаментальный сборник документов по "манасоведению"
15:38 Несусветный бардак. Как боролись с КОВИ в Кыргызстане, - врач А.Атаканова
15:32 "Тутар Бакалова" - новая смешная героиня фильмов про Бората, - New York Times
15:31 Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов
14:16 Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана, - М.Кувырко
14:08 Идеология возвращается в международные отношения. США и Китай устанавливают новые параметры противостояния, - "НГ"
13:22 Кыргызстан уверенно лидирует по уровню проституции в ЦА
12:49 Мирзиеев рассвирепел от бардака в водном хозяйстве собственной страны
12:11 КирСуд отстранил мадам Бабаеву от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов
12:06 Очень медленная "деамериканизация" мира, - Людовик Турнес
11:01 Карабахские уроки для Киева, - А.Каневский
10:54 Какое государство мы строим: неудачный эксперимент с парламентской формой правления в Киргизии, - М.Укушов
10:30 Врио 35-го премьера независимой Киргизии стал инородец Артем Новиков
10:14 Назначили крайним, или За что хотят посадить экс–министра здравоохранения Киргизии Космоса Ч.?
09:37 Турецкий президент против двух в одном. Реджеп Тайип Эрдоган совершил "провокационный" визит на Северный Кипр
08:11 Новым директором Агентства гражданской авиации Киргизии стал Сталбек Шаршеев
01:56 Карабахская война и планы британско-турецкого альянса, - В.Кудрявцев
00:57 Турция избрала стратегию геополитического наступления по всем азимутам, - В.Гулевич
00:52 Карабахский разлом и Российские интересы, - М.Столетов
00:43 Танкерная атака: сможет ли саудовский газ потеснить российский в Китае
00:36 В пух и Трамп. Президент США терпит поражение в судебной битве за пост главы государства, - "Къ"
00:28 Прорыв Сарезского озера в Таджикистане может привести к самой страшной стихии в истории, - Daily Mail
00:24 Восточные порядки: в ОАЭ разрешили алкоголь и сожительство без брака
00:19 Азия почти без пошлин. Китай и другие страны региона создадут крупнейшую зону свободной торговли
00:18 Китай стал сверхдержавой. К нему сбежали даже старые союзники США, - "СП"
00:13 Учителя, экономисты, "угольный король" и "божество". Кто в Кыргызстане хочет баллотироваться в президенты
00:07 Хокимият Ташкента хочет выпустить займ в евробондах на $500 млн. "артыкходжайчиков"
00:05 Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:00 Таджикский новостной сайт "Ахбор" закрывается из-за давления властей
|В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19
21:39 16.11.2020
16 ноября 2020, Абдулла Шакиров
Нур-Султан и Москва достигли договоренности о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса, рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", – передает РИА "Новости" слова главы Казахстана.
Токаев отметил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания. Как подчеркнул президент, республике предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины.
Российская "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
Клинические испытания вакцины в данный момент проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.