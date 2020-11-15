В Киеве собирается "голодный майдан", власти вызывают военных из окопов Донбасса

00:06 17.11.2020

В Киеве собирается "голодный майдан", власти вызывают военных из окопов Донбасса

Протестный "COVID-банкет" земляку Зеленскому устроили бизнесмены экс-Днепропетровска



Илья Сергеев



Сенсация на сайте президента Украины: за небывалые 72 часа петиция об отмене "карантина выходного дня" собрала более 25 тысяч необходимых голосов. Никто раньше не успевал собрать голоса за столь короткое время. То есть, по закону Владимир Зеленский теперь обязан на эту петицию ответить, хотя сам поддержал введение карантина.



Как стало известно, абсолютное большинство голосов обеспечил Днепр. Здешние владельцы кафе и ресторанов даже организовали массовую акцию протеста, отстаивая свое право на бизнес. Остается добавить, что Владимир Зеленский - сам уроженец Днепропетровщины, всю свою сознательную жизнь проигравший в команде КВН Кривого Рога "95-й квартал".



"В рекордное время собраны подписи об отмене карантина, бесполезного в борьбе с COVID-19 и убийственного для ряда индустрий. Всем спасибо! Вместе мы поборем эту несустветную глупость", - написал в Facebook известный днепровский ресторатор Александр Куприенко. - "Если карантинные меры действительно приносят эффект, куда логичней на короткое время, например, на месяц ввести полный локдаун, а потом разрешить работу. Но нам ничего не говорят. Запретили работать и все! - заявляет его коллега шеф ресторана "Итальянский квартал" Сергей Головацкий.



Минувшим воскресным вечером на Европейской площади в центре Днепра прошел своеобразный перфоманс на тему "КаВыДа". Так здесь обзывают общенациональный карантин выходного дня, объявленный Кабинетом министров. Выходные приносят кафе, ресторанам, кинотеатрам и клубам до 80% всей выручки, потому правительственные ограничения грозят серьезными убытками и потерей рабочих мест. Прямо на площади официанты накрыли импровизированные столы с угощением для прохожих. "Люди все обращали внимание. Подходила охрана ТЦ Passage с вопросом о том, что мы делаем, полицию не вызывали. Претензий ни у кого не было", - рассказал Никита Федан, замдиректора популярной пиццерии Mister Cat.



Хотя на самом деле желающих отобедать у протестного стола собралось относительно немного. И непонятно, отпугнули склонных к халяве днепрян внезапно нагрянувшие холода, или боязнь таки подхватить на свою голову смертельно опасную "корону". Например, за последний выходной день коронавирус был подтвержден у 687 жителей Днепропетровской области, где общее количество населения составляет чуть больше трех миллионов. Для сравнения, в двухмиллионном российском Крыму последний суточный показатель составил 161 новых больных.



Тем временем пиарщики Зеленского решили перехватить инициативу по поводу идеи с введением всеукраинского локдауна. Кто не знает, английское словечко lockdown -запрет для граждан свободно входить и выходить из зданий или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией, эпидемией или стихийным бедствием. В последнее время используется как короткое обозначение режима полного или частичного ограничения социальных контактов в связи с пандемией коронавируса.



Официальный Киев вызывает военных с линии разграничения на Донбассе, чтобы эти "истинные герои" пропагандировали идею локдауна, крайне непопулярную среди цивильных украинских громадян. У простых людей уже заканчиваются гроши, а если всех запрут по домам, вообще придется класть зубы на полку. По информации инсайдерских источников из Офиса президента, в ближайшие дни время по соцсетям и ведущим национальным медиа запустят ролик с бойцами ВСУ, которые находятся на передовой. Солдаты и офицеры заявят, что своим саботажем несознательные украинцы ослабляют страну и "помогают врагу". Также военные пригрозят расправой мэрам городов, где отказались выполнять требования нынешнего карантина выходного дня.



Любопытная подробность. Первыми, кто саботировал правительственный карантинный указ, стали Львовская и Тернопольская области, а также Черкассы и частично Днепропетровская область. Родина бандеровского движения, Львов и Тернопольщина вообще считаются иконой украинского национал-патриотизма. Черкассы посылали самые большие отряды на Евромайдан, зимой 2014-го именно здесь состоялся печально знаменитый "Корсуньский погром", когда жгли и расстреливали автобусы с крымчанами, выступавшими против госпереворота. Радикалы Днепропетровщины вообще устроили у себя главную базу "Правого сектора" *, и до сих пор гордятся, как топили в крови "русский мир".



А теперь эти махровые бандерлоги плевать хотели на эпидемиологические ограничения, отказываясь выполнять даже минимальные требования властей. Почти смешно, но в ответ им грозят "новым АТО" - теперь против внутренних ковид-сепаратистов.



Увы, остановить майданную вольницу практически невозможно. По украинским Telegram-каналам распространяются подробности о подготовке "голодного майдана" под Верховной Радой и Кабинетом министров, где на протест выйдут мелкие и средние предприниматели. В столицу прибывают недовольные ограничениями украинцы из всех регионов. Понятно, подготовленные командой Зеленского видеоролики с ВСУ-шниками имеют откровенно угрожающий смысл. Мол, армия готова повернуть оружие против нарушителей карантина. Однако вовсе не факт, что бойцы из окопов Донбасса реально встанут на сторону президента, стремительно теряющего популярность. Многие убеждены в готовности боевых подразделений перейти на сторону протестующих



*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Украинской повстанческой армии", "Правого сектора", УНА-УНСО и "Тризуба им. Степана Бандеры", организации "Братство". Их деятельность на территории России запрещена.