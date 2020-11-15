В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана, - А.Куприянов

00:10 17.11.2020 В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана

Флот получит место для базирования в Порт-Судане



Алексей Куприянов



Россия получила право разместить на территории Судана "пункт материально-технического обеспечения" для своего военно-морского флота. Фактически речь идет о возвращении нашей страны в большую политику Индийского океана. Подробности - в материале "Известий".



Флот двух океанов

Зачем США переименовали Тихоокеанское командование



"Республика Судан выражает согласие Российской Федерации на создание и размещение на территории Республики Судан пункта материально-технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации".



Так буднично Россия вернулась в Индийский океан. Это событие в нашей стране мало кто заметил на фоне продолжающегося карабахского конфликта: в тот же день, когда соглашение было представлено президенту Владимиру Путину, полным ходом шло сражение за Шушу. О самом подписании документа было объявлено чуть ли не синхронно с заключением долгожданного перемирия, и суданская тема полностью утонула в ликовании азербайджанцев и горе армян.



Меж тем для Москвы создание скромного пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане имеет важность не меньшую, чем заморозка военных действий в Закавказье. Российские миротворцы в Карабахе гарантируют, что конфликт на южных рубежах России не разрастется в полномасштабный гуманитарный кризис; российские моряки в Порт-Судане, похоже, свидетельствуют, что Россия намерена всерьез участвовать в сложной внешнеполитической игре, разворачивающейся сейчас в Индийском и Тихом океанах.



Майданом по Судану: президент страны арестован, у власти военные

Визит главы МИДа республики в Москву пока не отменен, но лидер государства на саммит Россия-Африка вряд ли приедет



Опрокинутая чаша



Индийский океан, как считается, вполне может претендовать вместе со Средиземным морем на славу региона, где зародилось мореплавание. Океан похож на перевернутую чашу, и благодаря этой форме путешественник может добраться от южноафриканского побережья до австралийского, ни разу не отходя далеко от берега и пересекая только узкие проливы. Отсутствие льдов, устойчивый режим ветров - муссонов, которые полгода дуют в одном направлении, полгода в другом, - представляют идеальную возможность для развития мореплавания. Не случайно к моменту, когда в Индийском океане появились португальские каравеллы, в регионе уже существовала собственная торговая система с многовековыми связями, простиравшимися на восток до Китая и Японии и на запад через Египет в итальянские города-государства.



Европейское доминирование, окончательно установившееся здесь в XIX веке, изменило всю картину. Система торговых и культурных связей, сложившаяся за столетия, была полностью перестроена и с тех пор так и не восстановилась: мир Индийского океана был разрушен, локальная экономика встроена в мировую. Британцы, оставшиеся победителями в долгой борьбе с другими колониальными державами, превратили Индийский океан в "британское озеро", бдительно следя, чтобы немногие уцелевшие по его берегам колонии других европейских стран не представляли для них опасности.



Лишним не убудет: Израиль подтвердил переговоры с Суданом о признании

Хартум готов пойти на это ради исключения из "черного списка" США, однако конкретных договоренностей пока нет



XX век принес еще одно новшество: северо-западная часть Индийского океана превратилась в крупнейший центр добычи углеводородов, и через воды океана пролегли маршруты, по которым в Америку и Европу потекла персидская и аравийская нефть. Любая нестабильность на торговых путях тут же оборачивалась скачками цен и отражалась на мировой экономике.



Восьмая Индийская



Русский флот появился в Индийском океане с большим опозданием, и к этому моменту все перспективные базы и владения были уже разобраны другими европейскими державами. Отдельные полуофициальные и неофициальные попытки закрепиться в Африке, типа печально известной экспедиции Ашинова, удачи не принесли. Россия слишком поздно включилась в колониальную гонку и потеряла темп, к тому же не желала ссориться с Британией и Францией.



Ситуация изменилась только после Второй мировой войны. СССР усилиями адмиралов Кузнецова и Горшкова стремительно становился океанской державой, а значит, у него появились интересы и в Индийском океане. Советский флаг в регионе представляла в основном 8-я оперативная эскадра, противостоявшая в годы холодной войны 7-му оперативному флоту ВМС США.



Служба советских моряков в тропиках была нелегкой - сказывались непривычный климат и напряжение в регионе, постоянно балансировавшем на грани конфликтов. Ко всему прочему у "восьмерки", как ее звали на флоте, в Индийском океане были очевидные проблемы с базами: развернутую изначально базу (официально пункт материально-технического обеспечения, ПМТО) в сомалийской Бербере пришлось оставить после того, как Сомали и Эфиопия - советские союзники - сцепились друг с другом, и СССР сделал ставку на Эфиопию. Новую базу разместили на острове Нокра на эфиопском архипелаге Дахлак.



Полная флотилия: как новые ледоколы укрепят позиции РФ

Владимир Путин оценил возможности судна "Виктор Черномырдин" и вспомнил заслуги бывшего премьер-министра



Конечно, к услугам ВМФ СССР были порты и базы дружественных государств - от Сейшел до йеменской Сокотры; но упор делался на создание системы маневренного тыла - судов обеспечения и снабжения, танкеров и ракетовозов, плавмастерских и плавбаз, которые придавали советскому присутствию в дальних морях требуемую гибкость, позволяя при необходимости нести службу даже без постоянных военно-морских баз поблизости.



При этом Индийский океан, в отличие от Атлантического и Тихого океанов, так и не превратился в передовую холодной войны. За редкими исключениями, типа войн и конфликтов между дружественными СССР и США режимами, советские и американские корабли выполняли одну и ту же задачу - обеспечивали свободу судоходства, открытость проливов, борьбу с пиратством.



Конец и опять начало



После распада СССР грозный некогда советский флот превратился в печальную тень былого могущества. Крейсера, эсминцы, БПК и БДК ржавели у причалов, ожидая разделки на металл, о демонстрации силы в дальних морских районах пришлось забыть. Этот период продлился почти два десятилетия - немного по историческим меркам, но достаточно для того, чтобы пусть даже ограниченное восстановление океанского флота в ситуации, когда он внезапно понадобился, превратилось в трудную задачу.



Если в советские времена присутствие ВМФ СССР в Индийском океане обеспечивали корабли Тихоокеанского флота, то честь восстанавливать это присутствие выпала черноморцам. Так сложилось, что возвращение в большую шахматную партию Россия начала с Ближнего, а не с Дальнего Востока, и потому Порт-Судан в качестве следующего после Тартуса пункта базирования выглядит логично.



Возвращение корвета: почему ВМФ решил возобновить отложенные проекты

Российский флот получит новые боевые корабли серий 20380 и 20385



Удобное расположение, позволяющее контролировать движение по Красному морю и при необходимости защищать свои корабли от пиратских набегов с территории близлежащего Сомали, хорошая бухта, относительно развитая инфраструктура, отсутствие внешнеполитических проблем с руководством страны дают основание надеяться, что на этот раз базу экстренно переносить не придется. Добавляет уверенности и проект строительства НПЗ в Порт-Судане, в который готов вложиться российский бизнес, ведь в нынешнем мире можно, перефразируя Некрасова, сказать, что "дело прочно, когда под ним струится нефть".



"Типовой состав мирного времени для подобной базы - плавмастерская, буксир-спасатель, 3–4 единицы кораблей младших рангов, - полагает эксперт РСМД Илья Крамник. - Но ключевое там наверняка будет представлено в виде не столь бросающихся в глаза средств разведки и сил спецназа - регион нуждается в специальных инструментах больше, чем в чисто военных. Для последних, при необходимости, туда, очевидно, будут посылать крупные корабли - до АПЛ и атомного ракетного крейсера включительно, учитывая, что Россия договорилась о возможном заходе кораблей с ЯЭУ, но постоянным их присутствие явно не будет".



Что дальше



Ключевой вопрос сейчас - каковы дальнейшие планы Москвы. Образно говоря, останется ли Порт-Судан южным бастионом, обеспечивающим присутствие России на Ближнем Востоке, или станет первой ступенью к полноценному возвращению России в Индийский океан.



Дредноут XXI века: что означает успешный испытательный пуск "Циркона"

Новейшая сверхзвуковая крылатая ракета выведет боевые возможности российского ВМФ на новый уровень



Россию в регионе ждут. Причем не только страны, находившиеся ранее в зоне советского влияния, такие как Мозамбик, Мадагаскар и Сейшелы, но и другие государства на побережье Восточной Африки и островах Индийского океана. В условиях китайской, индийской, европейской, американской экономической экспансии присутствие еще одного заинтересованного игрока даст им возможность проводить более гибкую политику, лавировать и маневрировать, в обмен предоставляя российским компаниям контракты, а флоту - базы и пункты снабжения.



Россию ждет Индия. Не раз автору этих строк приходилось слышать от индийских экспертов и высокопоставленных военных сожаления о том, что русского флага больше не видно в Индийском океане. Нью-Дели опасается роста аппетитов Пекина, который постепенно активизирует присутствие в Индийском океане, стремясь обеспечить безопасность поставок углеводородов из стран Персидского залива и своих товаров в Европу; эти опасения толкают Индию в объятия Соединенных Штатов. Российская эскадра в Индийском океане, с одной стороны, даст Нью-Дели альтернативу сближению с Вашингтоном, с другой - гарантирует Пекину, что безопасность его судов в регионе будет обеспечена.



Пока сложно сказать, оправдает ли Россия эти ожидания и рискнет ли она заявить о наличии своих интересов в одном из самых стратегически важных регионов мира. Но, по крайней мере, первый шаг в этом направлении уже сделан.



Автор - старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605561000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Заседание Совета по управлению ФНБ "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилья в столице

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2020 года №741

- "Цифровизация не цель, а инструмент для улучшения жизни людей"

- Краткосрочный экономический индикаторв январе-октябре2020г. составил 97,2%

- Рабочий визит в ЗКО: Роман Скляр проинспектировал ряд индустриальных объектов

- Прошло заседание Попечительского совета НАО "Фонд Отандастар"

- Кадровые перестановки

- Проведено первое заседание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки

