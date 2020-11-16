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Прощальная пакость. Трамп грозит покарать марксистско-ленинского монстра в Китае, - В.Скосырев
00:24 17.11.2020

Уходящий президент США попытается связать руки Байдену
Владимир Скосырев

Трамп собирается рассчитаться с Пекином за проигрыш в президентской гонке.
Нынешний хозяин Белого дома хочет наказать Пекин за то, что пандемия, возникшая в КНР, помешала его избранию на второй срок. Планируется внести в черный список большое число китайских госкомпаний, чиновников за то, что они причастны к преследованию мусульман в Синьцзяне, подавлению демократии в Гонконге или работают на армию. По словам представителя Совета национальной безопасности США, будущие президенты не осмелятся отменить решения Дональда Трампа. Эксперты говорят, что введение новых санкций вполне возможно, поскольку Барак Обама сделал аналогичный шаг в отношении России под занавес своего президентского срока.
Старшие сотрудники американской администрации, которые имеют прямой доступ к президенту, говорят, что за 10 недель, оставшиеся до того, как он уйдет со своего поста, Трамп введет в действие серию жестких политических решений. Их цель – зацементировать его наследие, касающееся Китая. Это серьезный шаг. Как передает портал Axios, нынешний глава государства попытается сделать политически невозможным для администрации Джозефа Байдена изменить курс по отношению к Китаю.

Намечается ввести санкции или рестрикции на большое число китайских компаний или госслужащих в связи с проблемой Синьцзяна, Гонконга, но также и на фирмы, которые негуманно обращаются с работниками за пределами лагерей Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Однако новых шагов по Тайваню или закрытия других консульств Китая в США, помимо ликвидированных ранее, не стоит ожидать.

Также высокопоставленные чиновники администрации обсуждают за кулисами, насколько следует расширить черный список китайских компаний, входящих в военно-промышленный комплекс. На прошлой неделе был издан приказ о запрете американских инвестиций в 31 такую фирму. Вероятно, число этих фирм возрастет. Не уйдут из-под удара вашингтонской кувалды и китайские рыбаки. По данным США, в Китае все больше используется принудительный труд в рыболовной отрасли. А это не только предмет озабоченности в сфере прав человека. Вашингтон не устраивает, что китайские рыбные промыслы получают преимущество над конкурентами.

Кроме того, Трамп намерен перевести на более ответственные посты в администрации экспертов, придерживающихся "ястребиных" взглядов на Китай. Ситуацию суммировал представитель Национального совета безопасности Джон Эллиот: "Если Пекин не даст хода назад и не превратится в ответственного игрока на глобальной сцене, для будущих президентов США будет политическим самоубийством отменить исторические решения президента Трампа".

Портал Antiwar.com напоминает, что крестовый поход Трампа и его команды против Китая имеет четко сформулированную идеологическую составляющую. Ее глашатаем выступает госсекретарь Майкл Помпео. Он назвал Коммунистическую партию Китая "марксистско-ленинским монстром", который "правит авторитарно, жестоко и подавляя свободу человека". Спрашивается, будет ли этот монстр стоять у руля вечно. У Помпео есть ответ: "В конце концов народ Китая так же точно, как народ Советского Союза, решит историческую судьбу своей страны".

Может быть, нынешний глава американской дипломатии, а в прошлом директор ЦРУ, обладает какими-то секретными сведениями, позволяющими выступать с такими прогнозами? Как пишут американские комментаторы, Байден вряд ли примет их всерьез, но с наследием Трампа ему считаться все же придется.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения ВШЭ, отметил: "Планы Трампа напоминают последние недели президентства Обамы, когда отрабатывались меры наказания не Китая, а России. Например, были высланы из США российские дипломаты. Трамп тоже может пойти по этой стезе, только против Китая. Трамп ведь сильно обижен на Китай. Если бы не эпидемия, то шансы переизбраться у него были бы выше. Ведь в самом начале 2020 года экономическая ситуация для Трампа была очень благоприятной. Поэтому он может попытаться закрепить антикитайскую тенденцию в политике США. С другой стороны, Байдену будет не трудно подтвердить санкции за Синьцзян, Гонконг. Демократическая партия обвиняла Трампа в том, что он печется только о торговле, экономике и почти не обращает внимания на правозащитную тематику. Поэтому санкции в этой сфере не только не свяжут руки Байдену, а будут способствовать в проведении его политики. Критика Китая – эта область, где республиканцы и демократы более или менее солидарно выступают".

Руководитель Департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин тоже усматривает параллель между подходом Трампа к России в начале его правления и тем положением, в которое попал Байден: "Как только Трамп пытался улучшить отношения с Россией, на него набрасывались демократы и говорили, что он предатель. А теперь республиканцы готовятся делать то же самое по китайскому вопросу. Если Байден сделает шаги по улучшению отношений, то республиканцы станут говорить, что он предает интересы страны".

16.11.2020

Источник - ng.ru
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