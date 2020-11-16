Западная Африка балансирует на грани войны. В Сахаре тоже полно сепаратистов, - Р.Мустафин

00:26 17.11.2020

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Марокко и самопровозглашенная республика обвиняют друг друга в срыве перемирия



Равиль Мустафин

16.11.2020



После почти 30 лет относительного затишья резко обострилась обстановка в Западной Сахаре. Подразделения марокканской армии вошли в буферную зону и приступили к установке кордона безопасности. Цель операции – разблокировать дорогу, перекрытую западносахарскими ополченцами в конце октября, и восстановить свободное перемещение товаров и людей между Мавританией и Марокко. Глава самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической республики (САДР) и генеральный секретарь фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро) Брахим Гали заявил о выходе из соглашения о перемирии между Марокко и этой организацией, подписанного в 1991 году.

Один из руководителей фронта ПОЛИСАРИО, Мухаммед Салем Ульд Салек обвинил власти Марокко в нарушении режима прекращения огня и разжигании войны в регионе. Кроме того, он заявил, что его организация, равно как и администрация САДР, утратили доверие к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, поскольку недавно подготовленный им доклад не соответствует букве и духу совместного плана ООН и Африканского союза (АС) по урегулированию конфликта в Западной Сахаре.



Агентство AFP приводит слова другого представителя фронта ПОЛИСАРИО, Сиди Мухаммеда Омара, который считает, что доклад Гутерриша создает ложное впечатление спокойной ситуации, хотя в действительности в регионе царит хаос. Он утверждает, что марокканские власти грубо нарушают права человека на оккупированных территориях, прибегая к похищениям, пыткам и убийствам функционеров ПОЛИСАРИО и САДР.



В свою очередь, представители Марокко говорят, что начатая Рабатом операция не носит наступательного характера и осуществляется без каких-либо агрессивных намерений. Глава МИДа Насер Бурита опроверг появившиеся в СМИ сообщения о вооруженных столкновениях с бойцами Западной Сахары, заявляя о том, что марокканские силы ограничиваются лишь предупредительными выстрелами.



Обстановка в регионе начала обостряться с начала нынешнего года – после того как правительство Кот-д’Ивуара, а вслед за ним еще несколько небольших африканских государств, в том числе Габон, Коморские Острова, а также Сан-Томе и Принсипи, приняли решение об открытии своих консульств в Эль-Айюне, небольшом городке, на который претендует САДР. В Западной Сахаре такие шаги были восприняты как вопиющие нарушения международного права, резолюций ООН и ее Генеральной Ассамблеи по вопросу о деколонизации Западной Сахары.



Протест САДР был поддержан Алжиром, традиционным спонсором ПОЛИСАРИО, который пошел даже на отзыв своего посла из Кот-д’Ивуара, Намибией и рядом других африканских стран, признавших независимость САДР. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что Рабат еще в 1984 году вышел из АС и вплоть до 2017 года оставался вне этой организации. Главной причиной выхода из АС послужило несогласие марокканцев с позицией большинства африканских стран, признавших САДР. Однако, оставаясь вне рамок АС, Марокко лишало себя возможности отстаивать свои интересы с трибуны этой представительной организации.



На этот раз АС призывает стороны к сдержанности, избегая резких заявлений в адрес Марокко. К этому же призывают и арабские страны. Правда, при этом они, во-первых, выражают поддержку Марокко, а во-вторых, призывы к сдержанности адресуются не только марокканцам и западносахарцам, но еще и алжирцам, чьи отношения с Рабатом характеризуются как весьма прохладные. Опасность конфликта в Западной Сахаре в том, что новая война может не только опалить Марокко и САДР, но и перекинуться на Алжир.



В такой ситуации, когда африканские страны и арабский мир охватила серьезная обеспокоенность в связи с событиями в Западной Сахаре, инициативу выступить в роли посредника-миротворца, похоже, берет на себя Египет. Глава египетского МИДа Самех Шукри звонил своим коллегам Сабри Букадуму в Алжир и Насеру Бурите в Марокко, призывая их страны воздержаться от дальнейшей эскалации. Европа, за исключением Франции, имеющей здесь особые интересы, пока что большой озабоченности не выразила.



Напомним, что в 1975 году Испания отказалась от своей колонии на северо-западном побережье Африки. В борьбу за нее вступили Мавритания, Марокко и фронт ПОЛИСАРИО. Через год объявили о создании САДР. Немного погодя отказалась по причине крайней бедности от претензий на Западную Сахару Мавритания. Марокканцы воевали с бойцами ПОЛИСАРИО вплоть до 1991 года, пока в соответствии с резолюцией 960 СБ ООН не подписали соглашение о прекращении огня и проведении референдума. Он и должен был решить судьбу территории. Однако референдум все время переносится, так как до сих пор никто не может разобраться с избирательными правами обитающих здесь людей.



Пока всенародное волеизъявление не состоялось, за порядком здесь присматривает спецмиссия ООН по наблюдению за референдумом в Западной Сахаре (ООНРЗС). В миссии, вполне себя успешно проявившей, с самого ее начала в 1991 году служат российские военные наблюдатели ООН. За эти без малого 30 лет через нее прошло свыше 500 наших офицеров.



США, большая часть Европы и арабского мира отдают право на Западную Сахару Марокко. Россия, Германия, большинство африканских стран и Алжир считают эту территорию недеколонизированной страной, будущее которой еще предстоит решить. Тем не менее де-факто САДР уже признали 84 государства.