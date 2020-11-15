Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"

00:34 17.11.2020

Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии



Георгий Зотов / АиФ



Бывшая советская республика вышла на первое место по проституции среди стран Средней Азии. Экспорт молодых девчонок идет отсюда в Дубай и Алма-Ату, а также для любителей "экзотики" в Россию: включая и производство порнофильмов.



Я едва вышел из кафе в Бишкеке, как рядом нарисовался сутенер: он ошибочно принял меня за американца. "Герлз, мистер, - пролепетал парень с угодливой улыбкой, сунув мне в руку визитку с телефоном. - Гуд девочки". Продавец любви был послан на чистом русском языке, однако, даже не обиделся. Проституция в Киргизии находится в интересном состоянии - женщинам не запрещено продавать свое тело, но нельзя организовывать бордели и заниматься сводничеством. Прежде "жрицы любви" Бишкека паслись на улице Правды, но после с нее исчезли. Которые подешевле - переместились на улицу Кулиева (у Ошского рынка), подороже - ушли в Интернет. Согласно выводам правозащитных организаций, в проституцию в Киргизии вовлечены 25 000 девушек, и скорее всего, эта цифра - верхушка айсберга. О том, как бывшая советская республика внезапно стала центром платного секса Средней Азии, рассказывает обозреватель "АиФ".



"Езжай трахаться за деньги"



Позади Ошского рынка расположены самые дешевые в Бишкеке бордели: секс происходит на узких койках в потрепанных квартирах частников. Цена за час - от 500 сомов (почти столько же в рублях). Могут сделать скидку до 400 (меньше 5 долларов), если клиент уложится быстрее. Тут "обслуживается" народный контингент: продавцы с базара, грузчики и покупатели. Со мной договаривается о цене прохаживающаяся как бы невзначай по тротуару пожилая "мамочка". "Что значит - 700 сомов в час дорого? Милиция замучила облавами, взятки, штрафы платим...у самих расходы большие". "А девчонки-то свежие?" - вживаюсь я в роль клиента. "Мы следим, чтобы у каждой было не больше 10 контактов в день" - заверяет меня "мамочка". "И врач их осматривает?". "Э-э-э, ну-у-у...".



Как считает сотрудница "Таис Плюс" (организации, занимающейся защитой прав проституток) Айгуль Тимергенова, торговцы "живым товаром" едут в бедные регионы Киргизии, и уговаривают молодых девушек поработать в Бишкеке фотомоделями и актрисами. "Нет, сразу никто не озвучивает: а езжай-ка ты трахаться за деньги, на такую удочку много народу не поймаешь. Далее идет схема, стандартная с девяностых годов - отбирают документы, держат на квартире: мол, ты должна за свою перевозку и еду, аренду жилья... пока не отработаешь, о свободе и не мечтай. К тому времени, как долг выплачен, девчонка „подседает" на систему: полежала в постели полчаса, в кармане сразу „живые" деньги. Не все хотят вырваться из секс-бизнеса, это ж все-таки не на стройке вкалывать. Потом идет „повышение" - „съем" в саунах, в барах, на дискотеках. Кстати, только за полгода милиция прикрыла в Бишкеке 32 сауны, где оказывались секс-услуги: но это не помогает. Одну сегодня закрыли, завтра пять откроют. Спрос-то всегда есть".



"Голой принесу плов"



На сайтах, где выставлены девушки подороже, цены уже начинаются от 1 000 сомов (тысяча рублей или 12 долларов США) за час. Есть и за две, и за три тысячи: отдельные красавицы отдадутся лишь за 8 000. Ночь стоит от 10 до 20 000 сомов, при этом оговаривается: заняться сексом можно будет "не более шести раз". Оральные услады оплачиваются отдельно - потребителю следует добавить еще 500-1000 сомов. В анкетах идет информация, словно при покупке на базаре: рост, вес, размер груди, национальность. Многие объявления написаны на ужасном русском языке с кучей ошибок: "умею удавлитварять", "абладаю сексюальнастью", "професианально даставляю удавольсвие".



"Жители Бишкека очень сносно говорят по-русски, - объясняет бывший офицер милиции Айдар Шарипов. - Эти девочки, судя по плохой грамотности, с юга Киргизии...окрестные села Оша или Джелал-Абада - там русский не особенно в ходу". Лично меня удивляет объявление 19-летней Мадины, предлагающей час секса за 3 000 сомов, и...бесплатный плов. Звоню по объявлению, и спрашиваю - а плов-то хоть вкусный? "Милый, - отвечает девичий голос. - Я из Оша, у нас лучший в мире плов, я с детства готовить училась. Как меня голой с тарелкой увидишь - язык проглотишь!".



Подработка для учительниц



Превращение Киргизии центр плотских увеселений выглядит странно. Даже в Советском Союзе Средняя Азия славилась своим консерватизмом и строгими нравами. Девушки в провинции выходили замуж девственницами, а родне супруга после брачной ночи гордо демонстрировалась простыня с пятнами крови. На юге Киргизии многие женщины по исламским традициям закрывают волосы - носят платок-хиджаб, также строго порицается курение и употребление алкоголя. Кое-где в маленьких городках в обществе на полном серьезе шли дискуссии - не запретить ли законодательно ношение мини-юбок? И вдруг именно эта республика сделалась поставщиком проституток на "секс-рынки" Стамбула, Дубая, Алма-Аты, Москвы. Ответ прост: пусть нравы в Киргизии не сказать, что такие свободные - но в то же время камнями за "прелюбодеяние", как в Иране и Афганистане, не побьют. И в тюрьму за проституцию не сажают: тем более, если постоянно "подмазывать" милицию. Родным о занятии не говорится: в деревню или городок шлют деньги, родители счастливы. Одновременно, среди "жриц любви" полно и девушек из неблагополучных семей - сбегая из дома, они чаще всего знают, какой вид заработка им предстоит. "Весьма простой способ получить бабло, - цинично сказала мне Гульнара из Джелал-Абада (5 000 сомов в час). - Ты продаешь что-то: а потом это что-то у тебя опять есть!". Популярна и любительская проституция, "постельная подработка" - среди студенток, и даже, как говорят, учительниц с копеечной зарплатой. Переспишь пять-шесть раз в месяц с постоянными клиентами - на руках образуется приличная сумма.



"Будет, как в Таиланде"



В различных государствах постоянно пресекают "экспорт" девушек из Киргизии. В Стамбуле арестовали сутенеров, державших 35 несовершеннолетних (!) дам в отдельном помещении для "особых" клиентов: большинство оказались этническими узбечками из Оша. Такое же случалось и в Петербурге - там накрыли особую студию, снимавшую порно с кизгизскими гражданками: девушкам сперва "напели", что их зовут на съемки в настоящем кино. "Скоро здесь будет, как в Таиланде", - замечает бизнесмен Мухаммед Сагибов. - "Туристы поедут толпами, чтобы отдохнуть с дешевыми девчонками: местные феи славятся тем, что неприхотливые и ласковые. Порезвиться в Бишкек прилетают и из Индии, и из Узбекистана, и из Ирана". У самих же "жриц любви" главная мечта - уехать в Москву: ведь там можно легко встретить миллионера и выйти за него замуж. "И не работать больше никогда, - закатывает глаза 18-летняя Саида, получившая от меня 2 000 сомов за интервью (бесплатно разговаривать с прессой девочки не хотят, требуя обычный тариф - Авт). - У вас ведь много богатых людей? Это не проблема?". "Вы пересмотрели кино, - скучно отвечаю я. - Тут не фильм „Красотка", миллионеры не женятся на проститутках". Саида поджимает пухлые губы. Она уверена - все получится, богач в нее обязательно влюбится. Вот тогда и начнется жизнь, полная денег, роскоши и счастья.



...Столица Киргизии для окрестных стран - это действительно новый Амстердам или Паттайя. И пока республика остается бедной, а ее экономика разваливается - секс-бизнес продолжит наращивать обороты. Спрос на платную любовь растет.