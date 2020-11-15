 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.11.2020
00:36  Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи, - В.Гарбузов
00:34  Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"
00:31  Что России делать с Эрдоганом? - Т.Бордачев
00:26  Западная Африка балансирует на грани войны. В Сахаре тоже полно сепаратистов, - Р.Мустафин
00:24  Прощальная пакость. Трамп грозит покарать марксистско-ленинского монстра в Китае, - В.Скосырев
00:10  В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана, - А.Куприянов
00:06  В Киеве собирается "голодный майдан", власти вызывают военных из окопов Донбасса

00:01  Сколько геев и негров войдет в администрацию Байдена? - Г.Мирзаян
Понедельник, 16.11.2020
21:39  В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19
18:35  Авторитарный Абсурдистан во Франции, - Анника Жорес
18:23  Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
15:56  "Сидим, на Россию облизываемся". Как живут уехавшие домой гастарбайтеры?
15:46  Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?
15:43  Раззаков, Сталин и Манас. В Бишкеке издали фундаментальный сборник документов по "манасоведению"
15:38  Несусветный бардак. Как боролись с КОВИ в Кыргызстане, - врач А.Атаканова
15:32  "Тутар Бакалова" - новая смешная героиня фильмов про Бората, - New York Times
15:31  Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов
14:16  Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана, - М.Кувырко
14:08  Идеология возвращается в международные отношения. США и Китай устанавливают новые параметры противостояния, - "НГ"
13:22  Кыргызстан уверенно лидирует по уровню проституции в ЦА
12:49  Мирзиеев рассвирепел от бардака в водном хозяйстве собственной страны
12:11  КирСуд отстранил мадам Бабаеву от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов
12:06  Очень медленная "деамериканизация" мира, - Людовик Турнес
11:01  Карабахские уроки для Киева, - А.Каневский
10:54  Какое государство мы строим: неудачный эксперимент с парламентской формой правления в Киргизии, - М.Укушов
10:30  Врио 35-го премьера независимой Киргизии стал инородец Артем Новиков
10:14  Назначили крайним, или За что хотят посадить экс–министра здравоохранения Киргизии Космоса Ч.?
09:37  Турецкий президент против двух в одном. Реджеп Тайип Эрдоган совершил "провокационный" визит на Северный Кипр
08:11  Новым директором Агентства гражданской авиации Киргизии стал Сталбек Шаршеев
01:56  Карабахская война и планы британско-турецкого альянса, - В.Кудрявцев
00:57  Турция избрала стратегию геополитического наступления по всем азимутам, - В.Гулевич
00:52  Карабахский разлом и Российские интересы, - М.Столетов
00:43  Танкерная атака: сможет ли саудовский газ потеснить российский в Китае
00:36  В пух и Трамп. Президент США терпит поражение в судебной битве за пост главы государства, - "Къ"
00:28  Прорыв Сарезского озера в Таджикистане может привести к самой страшной стихии в истории, - Daily Mail
00:24  Восточные порядки: в ОАЭ разрешили алкоголь и сожительство без брака
00:19  Азия почти без пошлин. Китай и другие страны региона создадут крупнейшую зону свободной торговли
00:18  Китай стал сверхдержавой. К нему сбежали даже старые союзники США, - "СП"
00:13  Учителя, экономисты, "угольный король" и "божество". Кто в Кыргызстане хочет баллотироваться в президенты
00:07  Хокимият Ташкента хочет выпустить займ в евробондах на $500 млн. "артыкходжайчиков"
00:05  Хорошо, что у верблюдов нет крыльев, а у мусульман – атомного оружия. Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:00  Таджикский новостной сайт "Ахбор" закрывается из-за давления властей
Воскресенье, 15.11.2020
22:55  Майя Санду обдодонила президента Молдавии
22:32  Подал в отставку президент Перу Мерино. Проправил ровно 1 неделю
19:25  Началось! В Вашингтоне уличные бои "трампистов" с "байденоидами". Первая кровь
18:52  "Исламское государство" уже скорее вирус, - Д.Родионов
18:49  Макрон против исламизма, - Петр Черкасов
17:14  Геополитический контекст выборов в Молдавии, - А.Бовдунов
17:12  Членство Узбекистана в совете по правам человека ООН вступает в противоречие с принудительными выселениями в самом Узбекистане
00:41  Усмирить дракона Китая, разбудить тигра Индии. Неоконченное представление на фоне пандемии и других спецэффектов, - Ю.Юрьев
00:39  За кем пойдут сунниты. Старые и новые предводители исламского мира, - Леонид Цуканов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"
00:34 17.11.2020

Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии

Георгий Зотов / АиФ

Бывшая советская республика вышла на первое место по проституции среди стран Средней Азии. Экспорт молодых девчонок идет отсюда в Дубай и Алма-Ату, а также для любителей "экзотики" в Россию: включая и производство порнофильмов.

Я едва вышел из кафе в Бишкеке, как рядом нарисовался сутенер: он ошибочно принял меня за американца. "Герлз, мистер, - пролепетал парень с угодливой улыбкой, сунув мне в руку визитку с телефоном. - Гуд девочки". Продавец любви был послан на чистом русском языке, однако, даже не обиделся. Проституция в Киргизии находится в интересном состоянии - женщинам не запрещено продавать свое тело, но нельзя организовывать бордели и заниматься сводничеством. Прежде "жрицы любви" Бишкека паслись на улице Правды, но после с нее исчезли. Которые подешевле - переместились на улицу Кулиева (у Ошского рынка), подороже - ушли в Интернет. Согласно выводам правозащитных организаций, в проституцию в Киргизии вовлечены 25 000 девушек, и скорее всего, эта цифра - верхушка айсберга. О том, как бывшая советская республика внезапно стала центром платного секса Средней Азии, рассказывает обозреватель "АиФ".

"Езжай трахаться за деньги"

Позади Ошского рынка расположены самые дешевые в Бишкеке бордели: секс происходит на узких койках в потрепанных квартирах частников. Цена за час - от 500 сомов (почти столько же в рублях). Могут сделать скидку до 400 (меньше 5 долларов), если клиент уложится быстрее. Тут "обслуживается" народный контингент: продавцы с базара, грузчики и покупатели. Со мной договаривается о цене прохаживающаяся как бы невзначай по тротуару пожилая "мамочка". "Что значит - 700 сомов в час дорого? Милиция замучила облавами, взятки, штрафы платим...у самих расходы большие". "А девчонки-то свежие?" - вживаюсь я в роль клиента. "Мы следим, чтобы у каждой было не больше 10 контактов в день" - заверяет меня "мамочка". "И врач их осматривает?". "Э-э-э, ну-у-у...".

Как считает сотрудница "Таис Плюс" (организации, занимающейся защитой прав проституток) Айгуль Тимергенова, торговцы "живым товаром" едут в бедные регионы Киргизии, и уговаривают молодых девушек поработать в Бишкеке фотомоделями и актрисами. "Нет, сразу никто не озвучивает: а езжай-ка ты трахаться за деньги, на такую удочку много народу не поймаешь. Далее идет схема, стандартная с девяностых годов - отбирают документы, держат на квартире: мол, ты должна за свою перевозку и еду, аренду жилья... пока не отработаешь, о свободе и не мечтай. К тому времени, как долг выплачен, девчонка „подседает" на систему: полежала в постели полчаса, в кармане сразу „живые" деньги. Не все хотят вырваться из секс-бизнеса, это ж все-таки не на стройке вкалывать. Потом идет „повышение" - „съем" в саунах, в барах, на дискотеках. Кстати, только за полгода милиция прикрыла в Бишкеке 32 сауны, где оказывались секс-услуги: но это не помогает. Одну сегодня закрыли, завтра пять откроют. Спрос-то всегда есть".

"Голой принесу плов"

На сайтах, где выставлены девушки подороже, цены уже начинаются от 1 000 сомов (тысяча рублей или 12 долларов США) за час. Есть и за две, и за три тысячи: отдельные красавицы отдадутся лишь за 8 000. Ночь стоит от 10 до 20 000 сомов, при этом оговаривается: заняться сексом можно будет "не более шести раз". Оральные услады оплачиваются отдельно - потребителю следует добавить еще 500-1000 сомов. В анкетах идет информация, словно при покупке на базаре: рост, вес, размер груди, национальность. Многие объявления написаны на ужасном русском языке с кучей ошибок: "умею удавлитварять", "абладаю сексюальнастью", "професианально даставляю удавольсвие".

"Жители Бишкека очень сносно говорят по-русски, - объясняет бывший офицер милиции Айдар Шарипов. - Эти девочки, судя по плохой грамотности, с юга Киргизии...окрестные села Оша или Джелал-Абада - там русский не особенно в ходу". Лично меня удивляет объявление 19-летней Мадины, предлагающей час секса за 3 000 сомов, и...бесплатный плов. Звоню по объявлению, и спрашиваю - а плов-то хоть вкусный? "Милый, - отвечает девичий голос. - Я из Оша, у нас лучший в мире плов, я с детства готовить училась. Как меня голой с тарелкой увидишь - язык проглотишь!".

Подработка для учительниц

Превращение Киргизии центр плотских увеселений выглядит странно. Даже в Советском Союзе Средняя Азия славилась своим консерватизмом и строгими нравами. Девушки в провинции выходили замуж девственницами, а родне супруга после брачной ночи гордо демонстрировалась простыня с пятнами крови. На юге Киргизии многие женщины по исламским традициям закрывают волосы - носят платок-хиджаб, также строго порицается курение и употребление алкоголя. Кое-где в маленьких городках в обществе на полном серьезе шли дискуссии - не запретить ли законодательно ношение мини-юбок? И вдруг именно эта республика сделалась поставщиком проституток на "секс-рынки" Стамбула, Дубая, Алма-Аты, Москвы. Ответ прост: пусть нравы в Киргизии не сказать, что такие свободные - но в то же время камнями за "прелюбодеяние", как в Иране и Афганистане, не побьют. И в тюрьму за проституцию не сажают: тем более, если постоянно "подмазывать" милицию. Родным о занятии не говорится: в деревню или городок шлют деньги, родители счастливы. Одновременно, среди "жриц любви" полно и девушек из неблагополучных семей - сбегая из дома, они чаще всего знают, какой вид заработка им предстоит. "Весьма простой способ получить бабло, - цинично сказала мне Гульнара из Джелал-Абада (5 000 сомов в час). - Ты продаешь что-то: а потом это что-то у тебя опять есть!". Популярна и любительская проституция, "постельная подработка" - среди студенток, и даже, как говорят, учительниц с копеечной зарплатой. Переспишь пять-шесть раз в месяц с постоянными клиентами - на руках образуется приличная сумма.

"Будет, как в Таиланде"

В различных государствах постоянно пресекают "экспорт" девушек из Киргизии. В Стамбуле арестовали сутенеров, державших 35 несовершеннолетних (!) дам в отдельном помещении для "особых" клиентов: большинство оказались этническими узбечками из Оша. Такое же случалось и в Петербурге - там накрыли особую студию, снимавшую порно с кизгизскими гражданками: девушкам сперва "напели", что их зовут на съемки в настоящем кино. "Скоро здесь будет, как в Таиланде", - замечает бизнесмен Мухаммед Сагибов. - "Туристы поедут толпами, чтобы отдохнуть с дешевыми девчонками: местные феи славятся тем, что неприхотливые и ласковые. Порезвиться в Бишкек прилетают и из Индии, и из Узбекистана, и из Ирана". У самих же "жриц любви" главная мечта - уехать в Москву: ведь там можно легко встретить миллионера и выйти за него замуж. "И не работать больше никогда, - закатывает глаза 18-летняя Саида, получившая от меня 2 000 сомов за интервью (бесплатно разговаривать с прессой девочки не хотят, требуя обычный тариф - Авт). - У вас ведь много богатых людей? Это не проблема?". "Вы пересмотрели кино, - скучно отвечаю я. - Тут не фильм „Красотка", миллионеры не женятся на проститутках". Саида поджимает пухлые губы. Она уверена - все получится, богач в нее обязательно влюбится. Вот тогда и начнется жизнь, полная денег, роскоши и счастья.

...Столица Киргизии для окрестных стран - это действительно новый Амстердам или Паттайя. И пока республика остается бедной, а ее экономика разваливается - секс-бизнес продолжит наращивать обороты. Спрос на платную любовь растет.

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605562440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Совета по управлению ФНБ "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилья в столице
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2020 года №741
- "Цифровизация не цель, а инструмент для улучшения жизни людей"
- Краткосрочный экономический индикаторв январе-октябре2020г. составил 97,2%
- Рабочий визит в ЗКО: Роман Скляр проинспектировал ряд индустриальных объектов
- Прошло заседание Попечительского совета НАО "Фонд Отандастар"
- Кадровые перестановки
- Проведено первое заседание Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  