Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи, - В.Гарбузов

00:36 17.11.2020 Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи



Ни одна из личных встреч лидеров России и США не привела к серьезным результатам



Валерий Гарбузов

Об авторе: Валерий Николаевич Гарбузов – директор Института США и Канады РАН.



Судя по всему, заветная мечта жаждавших реванша американских демократов, воплощенная в нескрываемом презрительном взгляде и действиях спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, целенаправленно, демонстративно и методично загонявшей все четыре года правления ненавистного президента в угол, сбывается.



После двух громких, но неудавшихся попыток прекратить его полномочия (комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера и импичмент), казалось бы, устроивших небывалую доселе встряску всей Америке, непотопляемый Дональд Трамп наконец-то повержен. По предварительным данным, не сумев набрать необходимого большинства голосов выборщиков, он проиграл демократу Джозефу Байдену.



Обвинявший своих оппонентов в массовых фальсификациях во время подсчета голосов избирателей, угрожавший судебными разбирательствами и упорно не желающий покидать Белый дом Трамп, судя по всему, все-таки уходит. А с ним уходит целая эпоха – эпоха самого авторитарного и эксцентричного президента в истории США, воспринимаемого многими как политическая аномалия, как очевидное и опасное отклонение от нормы.



О том, какое наследие 45-й президент оставит после себя, нам еще предстоит узнать, осмыслив и глубже поняв, что же случилось с Америкой. А, может быть, трампизм (как довольно быстро окрестили политику Трампа) уйдет вместе с ним навсегда?



Как бы то ни было, более важно другое. Уже сегодня можно говорить по крайней мере о трех уроках уходящей эпохи.



Урок первый: не хочешь меняться – получишь Трампа



Напомню: сама громкая победа Трампа в 2016 году, несмотря на неожиданность, была все же закономерна. Его пришествие явилось результатом целого комплекса процессов и явлений, происходивших в США на протяжении длительного времени. Глобализация экономики и ее последствия, в частности перенос производства к более дешевым источникам сырья, рабочей силы и рынкам сбыта, привели к изменению положения и недовольству среди ряда сегментов американского общества, что вылилось в изменение их электоральных предпочтений.



Накопление на протяжении десятилетий проблем в иммиграционной сфере, в системах здравоохранения и социального обеспечения привело к формированию той критической массы противоречий, наличие которых препятствовало прогрессу и способствовало в конечном счете избранию Трампа.



Его появлению в Вашингтоне благоприятствовало еще одно обстоятельство. Приход демократа Барака Обамы в Белый дом, сопровождавшийся неоправдавшимися надеждами и сильным полевением политического спектра в США, вызвал ответную реакцию правых, консервативных сил, наиболее ярко выразившуюся в "Движении чаепития", направленном на защиту традиционных устоев Америки. Движение это стало первым крупным сигналом необходимости перемен, который так и не был всерьез воспринят тогда прежде всего элитой Республиканской партии.



Не менявшаяся на протяжении десятилетий, она оказалась поражена тремя кризисами одновременно: 1. Электоральным (неумолимо сокращающийся электорат республиканцев не оставлял им надежды), 2. Кризисом программных установок (которые в силу консерватизма партии не обновлялись десятилетиями), 3. Кризисом лидерства (неспособностью найти и выдвинуть такого лидера, который смог бы, как в свое время Рейган, стать знаменем консервативных сил, объединяющим их и страну в целом).



Сторонящаяся перемен и реформ неповоротливая республиканская партийная элита неизбежно должна была столкнуться с внутренним сопротивлением. И такой внутрипартийной сопротивляющейся силой оказался не обладавший навыками государственного управления популист, миллиардер и шоумен Трамп. Ворвавшийся в американскую политику подобно метеориту, он стал действовать быстро и решительно, взбаламутив и заполняя собой все ее перенасыщенное давним межпартийным противостоянием пространство.



Устроив внутрипартийный бунт и вступив в битву за Овальный кабинет, обещая "вернуть власть народу", он сумел легко обойти на республиканских праймериз 2016 года всех своих конкурентов. Несмотря на сопротивление партийного руководства, добившись номинации на партийном съезде и впоследствии оттянув на себя часть электората Демократической партии, Трамп одержал шокировавшую всех победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.



Таким образом, неспособность бюрократии своевременно меняться и менять страну обернулась пришествием Трампа, оказавшегося в результате политическим раскольником, ставшим мощным внутренним взрывателем как Республиканской партии, так и всего американского общества с его традиционным двухпартийным консенсусом. Восприняв это как настоящую катастрофу для страны, либеральная Америка, применяя доступные инструменты (прессу, Конгресс, бюрократию, расследование спецпрокурора, импичмент), стала делать все возможное для откровенной дискредитации и отрешения от власти этого чужеродного явления.



Урок второй: у сложных проблем нет простых решений



Являясь мощным мобилизатором консервативных электоральных масс, Трамп (как настоящий популист) предложил американцам простые и понятные, но радикальные и смелые рецепты решения давно накопившихся общественных проблем, подступиться к которым не торопились его предшественники.



Обеспечить приграничную безопасность, перекрыть поток нелегальной иммиграции, а вместе с этим решить проблемы преступности, наркотрафика, занятости он предлагал просто – построив стену на границе США и Мексики. Избавиться от ненужных международных обязательств Трамп также предлагал просто – разорвать их. Эта участь постигла Тихоокеанское партнерство, Североамериканскую зону свободной торговли, сделку с Ираном, Парижское соглашение по климату, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, членство во Всемирной организации здравоохранения.



Подъем экономики он намеревался обеспечить за счет снижения налогов и введения протекционистских мер, в частности, повышения ввозных пошлин. Такие же простые и быстрые решения Трамп предлагал в отношении реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, многих проблем мировой политики.



Однако внезапная пандемия коронавируса, экономический кризис, протестные акции, обрушившиеся на американцев в самый разгар избирательной кампании, изменили ее фокус и быстро свели все достижения действующей республиканской администрации на нет. При этом, давая волю своему авторитаризму, президент действовал жестко и напористо, не утруждая себя "бесполезными" поисками компромисса с демократами, видевшими в нем лишь дорвавшегося до власти опасного разрушителя, еще больше раскалывавшего Америку. Вся его неутихающая активность воспринималась как лобовая атака на демократические институты и ценности, как удар по Америке изнутри. Перефразируя Рональда Рейгана, пытаясь решать проблемы страны, он "сам стал ее главной проблемой".



Реформаторский радикализм неуправляемого Трампа, его стремление к достижению быстрых результатов, неприемлемый стиль общения с политическими оппонентами и прессой, наконец, его гипертрофированное самомнение и самореклама в итоге сыграли с ним злую шутку.



Превративший сам себя в заложника сложившихся обстоятельств, чуждый Вашингтону Трамп, перемещение которого в американском политическом пространстве сравнимо разве что с движением сломавшегося бульдозера, не устоял. Федеральная бюрократия, демократы, пресса и самонадеянный хозяин Белого дома так и не переварили друг друга. Государственная машина, работающая по своим законам, с третьей попытки, в ходе выборов-2020 все-таки отторгла его.



В ближайшей повестке дня – переосмысление, ревизия и преодоление усугубившегося политического раскола и межпартийного разлада – того общественного и политического "хаоса" (как утверждают демократы), который оставил Трамп своей провокационной политикой. Именно с выполнения этой миссии избранный президент Байден и начнет свое правление.



Урок третий: иллюзии всегда опасны



Наблюдая за политическим действием, разворачивавшимся в США, невольно обращаешь внимание на его главный фокус. Президентская кампания 2016 года раскручивалась вокруг проблемы российского вмешательства, а также некоего "сговора" Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, в результате которого первый и оказался в Белом доме. Внимание прессы к этим проблемам, итоги деятельности комиссии спецпрокурора Мюллера окончательно убедили подавляющее большинство американских обывателей и всю политическую элиту Америки в правдивости подобных утверждений.



То явное и до сих пор трудно объяснимое предпочтение, которое отдавалось Россией Трампу, еще больше убеждало их в том, что "российский след" – это не больная фантазия демократов, а вполне объективная реальность.



В результате в российском массовом сознании и в психологии отечественной элиты целенаправленно был сформирован культ личности Трампа – ниспровергателя устоев, способного пойти навстречу Путину, учесть российские интересы и тем самым ослабить двустороннюю напряженность. Причем Трамп своей пророссийской риторикой регулярно подпитывал эту убежденность, ублажая слух отечественного политического бомонда и продолжая тем самым формировать сложившийся еще в 2016-м в глазах россиян собственный "светлый", но иллюзорный образ.



Вместе с тем его систематические заклинания о необходимости поладить с Россией и с самим Путиным, периодические реверансы в адрес российского президента (сильный лидер), создавали атмосферу пустых и так и не оправдавшихся надежд и беспочвенных ожиданий. Ведь ни одна из личных встреч Путина и Трампа так и не привела к серьезным результатам. Устные договоренности не выполнялись, а к письменным соглашениям стороны были явно не готовы.



Даже раскрученная до предела санкционная спираль, формирование на ее основе западной антироссийской коалиции во главе с США, методично реализуемая ими политика сдерживания России не отрезвляли отечественных носителей святой веры в нового мессию, якобы сошедшего на землю для того, чтобы наконец-то избавить мир от российско-американского противостояния. Сочетание в нем убаюкивающей пророссийской риторики с небывалой до сих пор антироссийской практикой и ширящимися санкционными списками стало визитной карточкой обитателя Белого дома.



Связанные с ним чаяния российской власти могли окончательно уйти только с уходом его носителя, поражение которого на выборах 2020 года и приход в Белый дом Байдена, несомненно, сформирует иную, более спокойную атмосферу в самих США, в которой уже вряд ли возможно второе пришествие уходящего в историю, но цепляющегося за власть Трампа.



Есть надежда, что именно эта атмосфера не станет отныне формировать подобные иллюзии и беспочвенные ожидания, рождая слепую веру в заветное чудо. Источник - НГ

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