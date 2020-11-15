 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Роскосмос" пытается выкупить себе в музей оставшийся в Казахстане труп "Бурана"
09:11 17.11.2020

Глава "Роскосмоса" ищет казахстанца, владеющего космическим кораблем

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пытался найти владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран". Как выяснилось, он принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана, рассказал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос о возможности перемещения "Бурана" в музей космонавтики, передает Tengrinews.kz.

"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе. - Прим. ред.) ракеты "Энергия-М", - написал глава "Роскосмоса" .

По информации РИА Новости, речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был на 95-97 процентов готов к полету и находится в монтажно-заправочном комплексе. Он должен был отправиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.

Первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения, этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В 2002 году побывавший в космосе корабль разрушила упавшая крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.

Источник - tengrinews.kz
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