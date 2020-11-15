Экс-казбанкир Ертаев (Bank RBK) присел на 11 лет с конфискацией

09:14 17.11.2020

Ертаеву вынесли приговор

Экс-банкир признал свою вину.



Экс-банкира Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает zakon.kz.



Бывшего банкира признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. Также ему запретили на протяжении 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.



Ранее гособвинение запрашивало для Ертаева 11 лет тюрьмы. Его просили признать организатором преступления, а также признать виновным в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, отмывании денег или иного имущества, полученных преступным путем в крупном размере.



Прокуратура учла, что экс-банкир признал свою вину и попросил прощения у пострадавших. В своем последнем слове он заявил, что "бог мозгами его не обидел, в какой-то момент совесть подвела". Также Ертаев отметил, что, выйдя на свободу, будет писать книги и читать лекции на тему "Никогда не бери чужого" и "Что есть истинное счастье".



Кроме него по этому делу проходит еще 36 человек. 23 человека были приговорены к срокам от 3 до 8 лет, восемь подсудимых получили сроки, связанные с ограничением свободы. Четыре человека были освобождены из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности, один подсудимый скончался



17 подсудимым сократили сроки в связи с амнистией 2016 года.



Экс-банкир проходит обвиняемым еще по одному уголовному делу. Его обвиняют в организации хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Потерпевшими признаны Bank RBK, ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", Qazaq Banki и Евразийский банк.