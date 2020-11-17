Как далеко будет позволено Турции зайти в ее экспансии на Кавказе? - А.Арешев

10:06 17.11.2020 АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 17.11.2020 |



Станет ли Нагорный Карабах полем российско-турецкого противостояния?



Российский миротворческий контингент, размещенный в армянской части Нагорного Карабаха в соответствии с заявлением глав России, Азербайджана и Армении от 10 ноября, предпринимает неотложные шаги для стабилизации ситуации в разоренном войной регионе. Инженерно-саперные подразделения миротворческого контингента осуществляют инженерную разведку, разминирование дорог и техники, удаление сгоревшей техники с дорог общего пользования. В Степанакерте восстановлена организация дорожного движения, электро- и водоснабжение социальных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов, развернут межведомственный гуманитарный центр. Российские миротворцы сопровождают автобусы с возвращающимися беженцами. Среди техники, используемой для мониторинга режима прекращения огня, – машины комплекса БЛА "Орлан-10", комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-3", защищенный автомобиль "Рысь". В Карабах вылетела оперативная группа МЧС России в составе 30 человек, готовится к развертыванию аэромобильный госпиталь.



Тем временем в Великое национальное собрание Турции поступило заявление президента Эрдогана об отправке в Азербайджан турецких военнослужащих. Об их присутствии в армии Азербайджана известно давно. В СМИ можно встретить имена турецких генералов, руководивших военными операциями против армянской армии. Сообщатся, что после фактического отстранения от должности главы ГШ ВС Азербайджана Садыгова его функции взял на себя начальник оперативного управления сухопутных войск Турции Бахтияр Эрсай с богатым опытом военных действий в Курдистане и Ливии (по некоторым данным, он – руководитель всей операции в Карабахе). Непосредственное участие в разработке и осуществлении операции принимал командующий 3-й полевой армией Шереф Онгай. Еще один генерал, Гексель Кахья, руководил ВВС Азербайджана, координируя авиационную разведку, удары беспилотников.



10 ноября Ильхам Алиев на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром, главой МИД Мевлютом Чавушоглу, главой разведки Хаканом Фиданом и командующим сухопутными войсками Умитом Дюндаром заявил о "равноправных ролях" России и Турции в решении конфликта в ходе встречи. Всего в Азербайджан направлено 600 турецких военнослужащих: 250 в Нахичеванскую автономию, 90 советников – в Министерство обороны, 120 – на авиабазу в Габале, 20 – на авиабазу Далляр, 50 – на аэродром в Евлах; 50 – в 4-й армейский корпус, 20 – на базу ВМС и военный институт в Баку. "Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях Совбеза ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", – цитирует РИА Новости проект указа Эрдогана.



Всемерная поддержка Анкарой "братского" Азербайджана обусловлена и культурно-языковой близостью, и экономическими соображениями. Прикаспийские месторождения нефти и газа имеют решающее значение для энергетической безопасности Турции, а Государственная нефтяная компания SOCAR является крупнейшим иностранным инвестором в турецкую экономику.



Комментируя отправку в Азербайджан турецких войск, в Кремле отметили, что речь идет о "мониторинговом центре" на территории Азербайджана, создание которого было согласовано министерствами обороны России и Турции (государства-члена НАТО) в ходе длительных и, надо полагать, очень непростых переговоров. Эрдоган не перестает повторять, что его солдаты будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии"; упомянутый "центр будет создан на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана".



Турецкий флаг при въезде в город Шуша



Турецкий флаг при въезде в город Шушу



Пока не видно, что может помешать Анкаре и Баку разместить военнослужащих или "гражданских специалистов" где-нибудь в Гадрутском районе или в Шуше, оказавшихся в результате очередной карабахской войны под турецко-азербайджанским контролем. Не следует сбрасывать со счетов присутствие в этих районах террористов из Сирии и Ливии, которые перебрасывались в дни войны турецкими спецслужбами в помощь азербайджанской армии. 13 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась этой темы. Боевики из Сирии и Ливии в Карабахе могут стать серьезной угрозой армянскому населению и российским миротворцам. Об этом рассуждают турецкие и российские эксперты, а известный турецкий обозреватель Дженгиз Чандар полагает ошибочным считать, что Москва победила в "шестинедельной войне".



Уже произошли захваты заложников среди граждан, возвращающихся в Степанакерт. Нагнетание враждебных акций, способных спровоцировать новый исход армян в условиях неопределенного статуса Армии обороны Нагорного Карабаха, способно создать новую реальность задолго до истечения пяти лет, после которых любая из сторон сможет воспользоваться формальным правом отказаться от присутствия российского миротворческого контингента.



Карта Южного Кавказа в турецкой газете Миллиет



Карта: Milliyet



Еще одной несомненной победой Ак-Сарая (официальная резиденция президента Турции) является открытие сухопутной связи через приграничный с Ираном Мегринский район Армении от Турции, имеющей 10-километровый участок границы с Нахичеванской автономией, к "материковому" Азербайджану, к берегам Каспия и далее в Центральную Азию.



Эти планы, известные также как "план Гобла", принадлежали скончавшемуся в 1993 году президенту Турции Тургуту Озалу и обсуждались им в Вашингтоне с Бушем-старшим. Открывая ворота в Туран, план обмена "мегринского" коридора на "лачинский" (между Арменией и частью Нагорного Карабаха) мыслится как укрепляющий независимость Азербайджана и тюркских республик Центральной Азии; его модификация обсуждалась и в начале 2000-х годов. Турецкие СМИ предвкушают открывающее заманчивые перспективы исчезновение якобы созданного Сталиным "искусственного географического барьера внутри тюркского мира". Как эта давняя мечта пантюркистов согласуется с контролем силами ФСБ РФ над формируемым транспортным коридором, что предусмотрено Указом Президента Российской Федерации? Здесь много вопросов. И они требуют неотложного решения в обстановке, сравнимой теперь с "пороховой бочкой".



Эрдоган не устает демонстрировать, что он готов действовать любыми средствами. Поражение вечером 9 ноября над территорией Армении вертолета ВКС России МИ-24 из Нахичевана (где сильно турецкое присутствие) на этапе марш-броска российской военной колонны по маршруту Ереван – Горис не было случайностью.



Согласно одной из версий, фактором развязывания второй карабахской войны стала вынужденная необходимость заключения Эрдоганом 5 марта "московской сделки" по Идлибу. Напомним: именно с подконтрольных протурецким боевикам территорий на северо-западе Сирии регулярно запускаются беспилотники в сторону российских военных объектов в Хмеймиме и в Тартусе. Продолжая сравнения, один из бакинских журналистов проводит аналогию между борьбой за контроль над магистралями M4 и M5 в Сирии с "зангезурским" и "лачинским" коридорами. По мнению некоторых турецких авторов, военное присутствие их страны, наряду с российским, должно быть обеспечено вокруг обеих этих магистралей.



Нaber7 пишет о создании семи офисов связи, а также неких центров наблюдения за режимом прекращения огня в районах Гянджи и Барды, куда уже выдвинулись передовые разведывательные группы. В то время как турецкие войска концентрируются в приграничном с Арменией и Нахичеваном Игдире, в СМИ Турции пишут о предполагаемом крупном военном соглашении с Азербайджаном. Не исключено появление на Каспии систем береговой обороны и объектов ПВО.



Как далеко будет позволено Турции зайти в ее экспансии на Кавказе? Источник - fondsk.ru

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