В Кыргызстане идет передел рынка радиочастот. Люди в регионах без интернета

11:15 17.11.2020

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Комитет гражданского контроля озабочен переделом рынка радиочастот. Об этом говорится в официальном заявлении организации.



Отмечается, что гражданское общество выражает крайнюю озабоченность ситуацией, складывающейся на телекоммуникационном рынке Кыргызстана, вызванной действиями регулятора отрасли - Государственного агентства связи. Активисты заявляют, что оно занимается отбором радиочастот у операторов связи. В результате тысячи абонентов в регионах Кыргызстана, включая школы, рискуют остаться без интернета.



"Азамат Дыйканбаев (глава ведомства), прикрываясь заботой о государственных интересах и пополнением госказны, подписывает приказы о прекращении действия или аннулировании лицензий на радиочастоты в одних случаях или о применении повышающих коэффициентов за использование спектра, выставляя оператором неподъемные счета на многомиллионные суммы, в других. В обоих случаях его действия приводят к невозможности ведения бизнеса и оказания услуг действующими операторами, поставляющими интернет в отдаленные регионы страны - Иссык-Кульскую, Таласскую, Джалал-Абадскую, Нарынскую, Чуйскую области", - заявляют в комитете.



Тысячи абонентов в этих регионах рискуют оказаться без доступа в интернет в период предстоящих президентских выборов, а также пандемии коронавируса, когда учащиеся находятся на дистанционном обучении, а их родители останутся без доступа к актуальной информации.



Из открытых источников стало известно о более 20 таких приказах, подписанных Азаматом Дыйканбаевым.



Гражданские активисты уверены, что действия регулятора отрасли по отзыву лицензий крайне несвоевременны и сильно ухудшают и без того настоящую кризисную для экономики страны ситуацию. Более того, действия Азамата Дыйканбаева прямо противоречат заявлениям, сделанным и. о. президента Садыром Жапаровым на встрече с представителями дипломатических миссий и международных организаций.



Передел телекоммуникационного рынка ставит под угрозу не только развитие отрасли связи, но и все проекты по цифровизации.



"Отрасль телекоммуникационных и информационных технологий относится к одному из важнейших секторов экономики, обеспечивающих функционирование других отраслей хозяйства и государства в целом. Без качественного доступа в интернет сегодня невозможно представить ни экономическую деятельность, ни частную жизнь наших граждан. Это и получение госуслуг онлайн, и доступ к дистанционному образованию, удаленным медицинским консультациям, банковским переводам в условиях второй волны коронавируса. Операторы связи выступают фундаментом для цифровой трансформации бизнеса и государства, всех цифровых реформ, обеспечивая связью и доступом в интернет", - подчеркнули в Комитете гражданского контроля.



При этом стоит отметить, что доступ к интернету в стране характеризуется значительной неравномерностью в регионах. Сокращение цифрового неравенства, доступ к быстрому и стабильному интернету в отдаленных регионах требует от операторов связи строить сети и увеличивать покрытие связью. Без поддержки со стороны государства, пусть не в виде каких-то льгот и преференций, но хотя бы в добросовестном соблюдении порядка выдачи и продления лицензий, телеком-бизнесу не обойтись.



"Между тем судя по интервью в СМИ, директор ГАС гордится, что он лично подписал приказы и фактически парализовал деятельность нескольких операторов связи, предоставляющих услуги именно в регионах страны. Фактически идет государственное рейдерство радиочастот с использованием административного ресурса, непропорциональное давление на бизнес со стороны государственного органа", - уверены в КГК.



Гражданские активисты задаются вопросом, как государство в условиях острой нехватки бюджетных средств на первоочередные нужды собирается возмещать бизнесу вложенные инвестиции и упущенную прибыль в случае судебных исков, включая международные суды. И как в итоге власть объяснит абонентам в регионах - своим избирателям, понесшим затраты на абонентские терминалы и добросовестно оплачивающим услуги связи, - почему они сегодня должны остаться без связи и доступа в интернет?



Комитет гражданского контроля обратился к международным донорам, партнерам по развитию с просьбой приостановить оказание государственным институтам Кыргызстана любой финансовой помощи, предусмотренной на цифровизацию, поддержку цифровых реформ, цифровую трансформацию Кыргызстана. Они объясняют такое требование тем, что госинституты не в состоянии обеспечить цифровое развитие и проведение цифровых реформ и защитить отечественный телеком от самоуправства чиновников.



"Мы продолжим отслеживать ситуацию на телекоммуникационном рынке страны и призываем к объединению пострадавших абонентов в регионах, вынужденно оставшимся без доступа в интернет по вине государственного органа, также и операторов связи и всему бизнес-сектору, испытывающему административное давление, чтобы требовать от госслужащих, содержащихся за счет налогов граждан, подотчетности и действий в интересах граждан своей страны", - говорится в заявлении.