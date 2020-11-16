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Китай нанес экономике США удар в спину, - О.Самофалова
13:47 17.11.2020

Китай нанес экономике США удар в спину
Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа

Текст: Ольга Самофалова

КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину.

Лидеры 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона в воскресенье заключили одну из крупнейших торговых сделок в истории. Они создали зону свободной торговли, где снижаются таможенные барьеры, на территории, охватывающей треть мирового населения (2,2 млрд потребителей) и треть мирового ВВП (28 трлн долларов).

Стороны подписали Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, или ВРЭП, спустя восемь лет переговоров. Это важный шаг на пути экономической интеграции в регионе. Собственно, эта сделка – первое торговое соглашение, которое объединяет Китай, Японию и Южную Корею. По оценкам экономистов, эта сделка может добавить почти 200 млрд долларов в мировую экономику к 2030 году.

Это не первое торговое соглашение в Азии. Чем же новая сделка отличается от АСЕАН и АТЭС, куда входит и Россия?

"Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, или ВРЭП – это новое стратегическое решение стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – считает Игорь Хмелев, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова. Все объединения до его создания имели немного другие функции и задачи. Например, АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, членом которого является и Россия – это не интеграционное объединение, а многосторонний форум, который не налагает на участников никаких обязательств в отношении таможенных пошлин и других инструментов регулирования внешней торговли, напоминает Хмелев.

А объединение стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в отличие от АТЭС, экономическое. Это уже зона свободной торговли, созданная еще в 1967 году. В рамках АСЕАН тоже обеспечивается беспошлинная торговля. Однако новое соглашение существенно расширяет зону свободной торговли. Если АСЕАН объединяет население в 600 млн человек, то новое соглашение охватывает 2,2 млрд человек. По этому параметру это крупнейшее соглашение о свободной торговле в истории. По сути, ВРЭП может стать согласованной зоной свободной торговли наподобие ЕС или Северной Америки, только масштабней.

ВРЭП объединяет в единую сделку массу существующих соглашений, подписанных 10 членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – Брунеем, Камбоджей, Индонезией, Лаосом, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами, Сингапуром, Таиландом и Вьетнамом. И впервые эти 10 стран объединяются в торговый пакт с экономиками Австралии, Китая, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

"ВРЭП по сути является развитием экономических взаимоотношений между странами АСЕАН и других стран Азиатского региона, которое позволит ускорить темпы роста взаимных инвестиций и взаимной торговли", – считает Вилен Вардапетян, директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС.

Что касается созданного в 2016 году по инициативе США Транстихоокеанского партнерства (ТТП), то оно фактически утратило свое значение после того, как США при президентстве Трампа вышли из ТТП. Уже тогда США снизили свое влияние в регионе, а создание ВРЭП может еще больше ухудшить позиции Вашингтона в АТР.

Сделка включает традиционные разделы, касаемо свободной торговли: тарифы, таможенное администрирование, санитарные меры, инвестиции, услуги и т. п. Но в отличие от АСЕАН, где торговые соглашения между странами имеют разные правила происхождения товара, в новом соглашении они унифицируются. На практике это означает, что произведенный, например, в Индонезии, велосипед можно продавать в Японии в рамках правил свободной торговли. Но чтобы его продать в Южной Корее, потребуются новые компоненты. Теперь же, когда страна производит продукт в рамках ВРЭП, он может реализовываться во всех 15 странах.

Еще один любопытный факт. ВРЭП – это первая сделка о свободной торговле между Китаем, Японией, Австралией и Южной Кореей. Такое, казалось, было просто невозможно по политическим соображениям.

"Страны поставили на первый план экономическую выгоду, а не политические соображения. В новом объединении Китай участвует совместно с Японией и Австралией – странами, которые политически относятся к Западу", – говорит Игорь Хмелев.

Новое торговое объединение, по сути, является отражением нового процесса – декаплинга. Это обособление экономики региона, которое означает, что страны стали зависеть от региональных экономических связей больше, чем от глобальных, отмечает Хмелев. Темпы роста стран АТР в последние годы были выше 5% – это больше, чем в других регионах мира.

Кто же станет главным победителем сделки? Крупнейшую выгоду получат Япония и Южная Корея, а выгода от более дешевых товаров распространится на Европу и США, считают эксперты FT. Однако Китай становится главным претендентом на снятие сливок как в экономическом, так и в геополитическом плане.

"Нет никаких оснований утверждать, что главную выгоду от участия в новом объединении получит Китай. Для других стран поставка товаров по сниженным пошлинам на рынок с населением в 1,5 млрд человек и с растущей покупательной способностью является, безусловно, выгодной", – говорит Игорь Хмелев.

Экономические выгоды, конечно, получат все крупные страны. Но с точки зрения геополитики главным выигравшим становится Китай, а главной проигравшей стороной – США. "Штаты потратили много сил на сдерживание КНР, но, судя по всему, ничего не вышло. Страны АТР поспешили присоединиться к этому крупнейшему союзу, так как, видимо, признали лидерскую роль Китая в создании нового типа экономики. ВРЭП в геополитическом контексте очень серьезная перестройка всей мировой экономической системы, не первый, но сильный шаг к этому", – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Стоит напомнить слова Барака Обамы о том, что "США не могут позволить странам вроде Китая определять правила мировой экономики. Эти правила должны писать мы". "Концепция двух партнерств – Трансатлантического и Транстихоокеанского под эгидой США – предусматривала, что эти объединения станут противовесом Китаю и его стремительному развитию. Создание двух соперничающих между собой кластеров должно было стать инструментом для выхода мировой экономики из кризиса, который начался задолго до пандемии. И КНР не нашлось места в этих объединениях, которые со временем стали все реже упоминаться. США погрузились в собственные проблемы", – напоминает Деев.

Теперь Китай создает крупнейшее торговое объединение, к которому присоединились страны, входившие в американские союзы (ТТП).

"Таким образом вассалы заявили о том, что меняют господина. Пока все страны заняты проблемой пандемии, Китай делает заявку на то, чтобы выйти из глобального кризиса первым и сменить США на посту лидера мировой экономики.

Кроме того, Поднебесная возглавит переход в новый технологический уклад, основы которого – цифровизация, развитие робототехники, новых технологий и т. д.", – заключает Деев.

"Присоединение Японии, одной из наиболее технологически и экономически развитых стран в мире, создает экономическую угрозу для США. Особенно, если учесть экономическую конфронтацию США с Китаем. Новое экономическое объединение не только увеличит экспортный потенциал, но и позволит Китаю в случае введения санкций использовать финансово-экономические ресурсы Японии и Южной Кореи, традиционных союзников США в регионе", – замечает Вилен Вардапетян.

Своим согласием присоединиться к ВРЭП Япония, по сути, показала США, что не будет дальше мириться со своим вассальным положением. "Это очень серьезный шаг для Японии к тому, чтобы со временем перестать полностью подчинять свою политику и экономику интересам США, что происходит на протяжении десятилетий", – считает Деев.

Единственное, что не удалось – это присоединить к ВРЭП Индию. Она конкурирует с Китаем по многим направлениям производств – и испугавшись проиграть более конкурентным китайским товарам, пустив их на свой рынок, отказалась от новой сделки. Однако дверь для Индии не закрыта. И многие эксперты уверены, что со временем Дели присоединится к соглашению. Потому что Индия тоже заинтересована в новых рынках.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605610020
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