Слабоумие и отвага: почему европейцы продолжают страдать за амбиции Макрона

13:49 17.11.2020 Канцлер Германии Ангела Меркель назвала теракт в Вене атакой на европейские ценности



Дмитрий Родионов



"Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну. Это трусливое нападение также является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с еще большей энергией, - говорится в телеграм-канале фрай Меркель.



Напомню, в неделю назад исламисты расстреляли четверых человек в центре австрийской столицы. А ранее фанатик-одиночка зарезал трех человек в церкви в Ницце, отрезав одной женщине голову. А еще раньше другой фанатик отрезал голову школьному учителю в пригороде Парижа.



Чтобы понять, что с этим делать, нужно вспомнить, откуда тянется этот кровавый след. Началось все с карикатур на пророка Мухаммеда, которые в 2015-м унесли жизни 12 человек. Спустя пять лет печально известный журнал "Шарли Эбдо", видимо, полностью оправившись от потрясения, но не сделав никаких выводов, решил повторить.



Отличился и президент Франции. В начале сентября, комментируя ситуацию с "Шарли Эбдо", Макрон заявил, что во Франции существует свобода богохульства, которая тесно связана со свободой слова, и он готов эти свободы защищать.



Иными словами, все эти люди прекрасно понимали, какими могут быть последствия, особенно после событий пятилетней давности. Не понимать мог разве что учитель, демонстрирующий пресловутые карикатуры без злого умысла - в качестве примера "свободы слова". Хотя тоже мог бы догадаться, что исламисты его за это по головке не погладят.



Так или иначе, все действия французских властей говорят о том, что они готовы к войне. И сами же ее провоцируют. Но готовы ли они к ней на самом деле?



По словам настоятеля прихода в Ницце Жиля Флорини, церкви готовились к тому, что на них могут быть совершены атаки. "В течение двух-трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня Всех Святых (1 ноября) могут произойти дополнительные нападения, - заявил он, добавив, что все "были настороже, но не думали, что это произойдет".



Вот скажите мне, как это - были настороже, но не думали, что это произойдет? Что за бред?



Служителей церквей предупреждали, то есть полиция была в курсе и должна была быть наготове и обеспечивать безопасность граждан. Но не обеспечила…



Выходит, что к "войне" Франция оказалась не готова!



После резни в Ницце президент Франции Эммануэль Макрон лично приехал на место происшествия и заявил, что его страна подверглась нападению террористов и находится в опасности. Кроме того, он приказал вывести войска на улицы по всей территории страны, которые должны будут защищать как места поклонений, так и другие объекты, в том числе школы.



И что? Закрыли католические храмы во избежание повторения резни. Кому хуже сделали?



Заявили о необходимости укрепления границ, но что толку, если половина террористов не просто французские граждане, но вообще-то там родились и прожили всю жизнь.



Вопросов много, ответов нет. Есть лишь попытки пыжиться, впрочем, не очень убедительные.



"Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору", - заявил Макрон.



При этом он не уточнил, о каких именно ценностях идет речь.



А я поясню.



Французские власти считают, что глумиться над святынями нормально, это свобода слова, которую нельзя запретить, и вообще авторы всего этого вовсе не желают никого оскорбить, мол, это такое подтрунивание. Они ведь и над христианами подтрунивали и вообще над всеми, даже на последние случаи отрезания голов отреагировали карикатурами - редакция журнала не раз демонстрировала, что для них святого нет вообще ничего.



Вот я, например, атеист. Но мне никогда не пришло бы в голову бороться с религией через оскорбление верующих. Ибо я понимаю, что это даст обратный эффект.



Но во Франции никто не борется с исламом, они борются за "ценности", за "свободу слова". Но забывают, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.



Это касается и свободы подтрунивать над кем-либо. В России за неудачную не злую шутку можно получить по лицу. В Европе к такому, видимо не привыкли. Пусть привыкают, что. Только тут можно не по лицу получить, а головы лишиться.



Вообще-то в исламе запрещено вообще рисовать пророка, не говоря уже о карикатурах. То есть это уже не подтрунивание. С тем же успехом можно было принести в мечеть свиную голову. Мусульмане вне зависимости от степени их радикализации воспримут это не иначе, как оскорбление. С этим можно спорить, можно не соглашаться, но это надо понимать и принимать как факт. И думать о последствиях.



Тем более, после того, как гром уже грянул, а произошло это, напомню, еще пять лет назад, когда за дурацкие картинки заплатили жизнями 12 человек. Говорят, умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Но как назвать тех, кто не желает даже на своих учиться?



Еще раз повторю: не нравятся тебе чужие ценности, критикуй, но разумно, без оскорблений. А если уж начал оскорблять - помни о том, что могут случиться последствия.



Можно сколько угодно ругаться, что огонь жжется, но зачем снова и снова совать в него руку? А именно этим французские политики и журналисты постоянно занимаются.



И масштаб наступающих последствий растет, а главное - в них оказываются втянуты совершенно посторонние люди.



Уж не знаю, с какими целями сотрудники "Шарли Эбдо" публиковали свои карикатуры, но они прекрасно знали, на что идут, особенно после событий 2015 года.



Учитель из Конфлан-Сент-Онорине, скорее всего, точно никого не хотел оскорбить или "подколоть" - он просто продемонстрировал злосчастные картинки в качестве иллюстрации по теме свободы слова. Думал ли он о последствиях? Не факт, но мог бы и подумать, опыт чужих ошибок был перед глазами.



Не подумал? Не оценил опасность? Бывает…



Но вот трое в Нотр-Дам-де-Нис… их то за что? Они рисовали карикатуры? Или демонстрировали кому-то? Разумеется, нет. Просто случайно попались под горячую руку.



Это уже называется коллективная ответственность. И она уже шагнула за границы Франции, отметившись кровавым следом в спокойной до сей поры Австрии.



Конечно, поступку убийцы нет и не может быть абсолютно никакого оправдания. И его жертвы - абсолютно случайные и невиновные люди. Но они стали жертвами не столько обезумевшего радикала, сколько бездумной и откровенно преступной политики властей своей страны, которые столетиями эксплуатировали страны Азии и Африки, фактически продолжив делать это и после рушения колониализма. Которые всего то 10 лет назад переворошили весь Ближний восток (убийца в Ницце был выходцем из Туниса - страны, которая первая пережила т.н. "арабскую весну"), после чего получили миграционный кризис, с которым до сих пор не понимают, что делать.



Да, еще интересный факт, убийца был подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Но французские власти не сделали ничего, чтобы обезопасить общество от него - ведь не выдворять мигрантов, даже незаконных, это не толерантно и не мультикультурно…



Зато очень толерантно - рисовать карикатуры, оскорбляющие чьи-то чувства. Впрочем, и тут закрались двойные стандарты. Попробуйте в Европе поподтрунивать над представителями ЛГБТ - немедленно заклеймят гомофобом и врагом европейских ценностей. А вот оскорблять верующих - можно.



Именно несовершенство этих "ценностей" и очевидная их несочетаемость друг с другом, неготовность принять их остальным миром, при том, что Запад пытается их всем диктовать - вот главная причина происходящего сегодня во Франции. Конечно, терроризм это отвратительно, но не менее отвратительно читать в социальных сетях попытки выставить террористами всех представителей религии, употребление мэром Ниццы терминов типа "исламофашизм"…



Но главное - то, что, как я уже указал выше, никто выводов делать не собирается. Напомню, "Шарли Эбдо" новую порцию карикатур опубликовал после того, как их редакция подверглась нападению.



"Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле", - заявил главный редактор и издатель журнала Лоран Суриссо.



Что это? Глупость или провокация? В российском политическом дискурсе есть хорошее определение такому поведению - "слабоумие и отвага".



Но ладно, если им так нравится, когда их режут - это их проблемы. Но почему за это страдают обычные люди? А это уже вопрос к властям страны. И вопрос встал ребром: что важнее: безопасность граждан или пресловутые "ценности", о которых так заботится Макрон.



И под этими "ценностями" подписывается Меркель. Значит, можно ждать повторения волны террора и в Германии. Вся Европа сама подписывается под готовностью подписаться под коллективной ответственностью за авантюризм французского президента.



Макрон не раз демонстрировал стремление стать лидером Европы. Только путь он выбрал явно тупиковый - лидерство в отстаивании устаревших и несовместимых с общественной безопасностью ценностей, в защите здания, которое трещит по швам.



То, что он нажил себе личного врага в лице турецкого президента Эрдогана - это полбеды. В своем упорстве он рискует сделаться личным врагом для всех исламских стран. И сделать такими же врагами, а значит, потенциальными жертвами всех своих сограждан. И если политики ограничатся только гневными заявлениями, то отморозки с ножами быстро переведут эти теоретические споры в реальность. В кровавую реальность.



А значит, головы еще будут, можно не сомневаться… Источник - СвободнаяПресса

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