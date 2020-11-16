Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам, - И.Кармазин

13:50 17.11.2020 Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам

Высокогорный Сарез может спровоцировать стихийное бедствие невиданных масштабов



Игорь Кармазин



Сарезское озеро называют красивейшим и опаснейшим озером Таджикистана. Водоем образовался больше века назад в результате землетрясения. В ноябре британское издание Daily Mail назвало озеро бомбой замедленного действия. Естественную плотину-завал, по данным ООН, с которыми согласны многие ведущие эксперты, может прорвать в любой момент. Высота волны в этом случае достигнет 150 м, пострадают жители четырех стран. Официальный Душанбе при этом уверяет, что причин для беспокойства нет, состояние окружающей среды постоянно отслеживают специалисты. "Известия" разбирались в ситуации.



Просто добавь воды



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Зимой 1911 года в горах Западного Памира произошло сильное землетрясение. Стихийное бедствие стерло с лица земли кишлак Усой. Выжить удалось только двум жителям населенного пункта. Позже они рассказали, что пыль висела в воздухе несколько дней, а когда завеса осела, то на месте деревни оказалась громадная гора. В память о погибшем кишлаке естественную дамбу назвали Усойским завалом. Ее масштабы впечатляют - высота составляет 567 м, длина - 5 км. Завал стал крупнейшим обрушением горных пород в мире.



Новая гора перекрыла долину реки Мургаб, образовалась чаша, которая постепенно заполнялась водой. Уже через полгода вода затопила кишлак Сарез, который и дал название озеру. Сейчас глубина водоема составляет 500 м. Длина - от 65 до 75 км, зависит от наполняемости ледниками и количества осадков. Ежегодно уровень воды повышается. В независимом Таджикистане Сарезское озеро стало популярным туристическим маршрутом. При этом добраться до него сложно. Чтобы увидеть водоем, необходимо получить пропуск в МЧС Таджикистана.



Но полноводность не только привлекает путешественников, но и пугает жителей окрестных районов и даже соседних стран. Западный Памир остается сейсмоопасной зоной. Землетрясения силой в 8–9 баллов происходят здесь раз в 250 лет, силой 7 баллов - раз в 100 лет. А значит, устойчивость завала рано или поздно окажется под угрозой. К тому же известно, что дамбу подтачивают просачивающиеся через нее родники. Пока, впрочем, завал непоколебим. Например, в 2015 году произошло землетрясение магнитудой 6,5 балла, но стихийное бедствие не пошатнуло плотину.



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Другая опасность - оползни. В 1967 году на правом берегу водоема геологи заметили трещины протяженностью до 2 км. Их обследование показало, что горные породы могут обрушиться. Оползень вытеснит значительный объем воды, который перельется через естественную дамбу и устремится вниз по течению реки.



Доподлинно известно, что Усойский завал - не первая дамба в долине Мургаба. По данным геологов, здесь и прежде возникали обвалы и дамбы, которые приводили к образованию озер. Геологи обнаружили следы по меньшей мере девяти подобных водоемов. Считается, что исчезли они либо в результате землетрясений, либо из-за обильных осадков, размывавших дамбы.



Без объявления волны



Прорыв Усойского завала приведет к страшным последствиям. По расчетам Института механики МГУ, при разрушении дамбы с высоты более 3 км по долинам рек Мургаб, Пяндж и Амударья ринется мощнейший селевой поток. В горах высота сокрушительной волны достигнет 150 м, на равнинах понизится до 15 м, но разольется на 25 км вширь. Скорость потока составит 100 км/ч. В зону бедствия могут попасть не только Таджикистан, но также Узбекистан, Киргизия и Туркменистан. На потенциально опасных территориях сегодня живут 6 млн человек.



Долина реки Мургаб в горах Памира



Геофизик Леонид Папырин утверждал, что при разливе озера погибнет 500–600 тыс. человек. "Будут разрушены дороги, мосты, гидромелиоративные сооружения, в том числе Каракумский канал, и населенные пункты на его берегах. Прервется железнодорожное сообщение между Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. Начать ремонтно-восстановительные работы можно будет не раньше чем через год после катастрофы", - говорил он.



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Инженер-гидротехник Андрей Захватов прогнозирует, что грязевой поток дойдет до Аральского моря. "Спасшееся от наводнения население лишится домов и источников чистой воды. Затопленные кладбища и скотомогильники будут распространять опасные инфекции. Волна нарушит состояние минных полей, оставшихся после гражданской войны в Таджикистане на берегах Пянджа. Несколько миллионов выживших людей из зоны затопления превратятся в беженцев, которые хлынут в соседние страны, в основном - в Россию. Возникнет масса проблем: где их принять, как разместить, чем кормить. Криминогенная обстановка будет близка к хаосу", - говорит эксперт. Он добавляет, что ликвидация последствий катастрофы займет десятки лет.



Выдавливают по капле



Решить проблему Сарезского озера пытались еще в 1970-е годы. Тогда разрабатывался проект строительства на Усойском завале гидроэлектростанции. Плотина ГЭС могла бы укрепить естественную дамбу, а сброс через гидротехническое сооружение понизил бы уровень воды в озере. Но из-за технических сложностей проект так не удалось реализовать.



В независимом Таджикистане решили использовать озеро в своих целях. Душанбе предлагал наладить поставки питьевой воды Ирану, Саудовской Аравии, ОАЭ. Обсуждался этот вопрос на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Наконец, в 2018 году соглашение о совместном коммерческом использовании воды Сареза подписали Таджикистан и Китай. Труднодоступность озера пока, однако, не позволяет вывести проект на запланированную мощность.



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В 2000 году под управлением Всемирного банка на Сарезе установили современную систему оповещения и мониторинга. Сейчас посередине завальной плотины действует круглосуточный наблюдательный пункт. На самой дамбе расставлены датчики. Операторы непрерывно контролируют отметки воды и другие параметры в точках наблюдения. При резких изменениях водного уровня наблюдатели должны немедленно объявить тревогу. В 2020 году Азиатский банк выделил $10 млн на модернизацию оборудования. "Наблюдения за озером ведутся 24 часа в сутки. Спите спокойно, никаких серьезных изменений на Сарезе не наблюдается", - успокаивает глава МЧС Таджикистана Рустам Назарзода.



Заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит "Известиям", что окончательно решить проблему Сарезского озера сложно. "Существуют проекты по исчерпанию водоема, но все упирается в деньги. Нужно $2–3 млрд инвестиций - фантастическая сумма для Таджикистана. В связи с этим в республике принято философски смотреть на проблему. Считается, что сто лет Сарезское озеро уже продержалось, а значит, сможет продержаться еще столько же. В Душанбе любят сравнивать водоем с вулканами. Те тоже могут внезапно начать извергаться, но люди живут рядом с ними", - отмечает собеседник. Источник - Известия

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