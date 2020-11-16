Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе, - "СП"

13:53 17.11.2020 Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе

В Кремле считают вмешательство Анкары в войну в Нагорном Карабахе ее личным делом



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Андрей Дмитриев

Владимир Лепехин



Турецкие военные в Азербайджане - это внутреннее дело Турции. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в парламент Турции внесен проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана о направлении военнослужащих в закавказскую республику.



"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", - подчеркнул Песков.



Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий президент направил в парламент страны указ об отправке турецких военных в Азербайджан.



Как было сказано в сообщении, военные будут задействованы при мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра. Особо подчеркивалось, что отправка военных в Азербайджан соответствует национальным интересам Турции.



Подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном, парламент Турции начал на прошлой неделе.



При этом министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян исключал любую роль Анкары в миротворческих операциях в Нагорном Карабахе, несмотря на заявления турецкой стороны



По его словам, заявление, направленное на прекращение огня в регионе и размещение миротворцев, "не может считаться всеобъемлющим решением конфликта в Нагорном Карабахе". Он также рассказал, что Турция сыграла ключевую роль в планировании, провоцировании и развязывании войны Азербайджаном, добавив, что Турция также вовлекала иностранных боевиков в конфликт.



Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь говорил, что российско-турецкий мониторинговый центр будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. По словам Лаврова, границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены периметром наблюдательного центра на территории Азербайджана, не приближенной к Карабаху. Кроме того, он исключил выезды турецких наблюдателей на территорию Карабаха.



Напомним, 12 ноября стало известно о том, что главы Министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе.



В российском оборонном ведомстве отметили, что этот шаг позволит контролировать соблюдение режима прекращения боевых действий и "сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".



Кроме того, как рассказал тогда Сергей Шойгу, совместный мониторинговый центр позволит "осуществить надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта". Отмечалось, что центр будет находиться на территории Азербайджана, и он станет органом для рассмотрения жалоб, вопросов и проблем, связанных с любыми нарушениями договоренностей.



В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку заявил, что роль Турции в процессе мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе будет такой же, что и у России.



По словам главы МИД Турции, наряду с турецко-российским центром мониторинга по Карабаху будут созданы отдельные "наблюдательные отделения" на местах. Он уточнил, что место расположения центра будет определено в контакте с Азербайджаном.



Как пояснил Дмитрий Песков, оснований для размещения турецких миротворцев непосредственно в Карабахе сейчас нет.



"Поле для обсуждения есть всегда, но эта тема не обсуждалась", - заявил он, добавив, что этот вопрос должен обсуждаться не только между Москвой и Анкарой, на это должны дать согласие Баку и Ереван.



Теперь же выходит, что отправка турецких военных в Азербайджан это и вовсе внутренне дело Турции. И как это понимать?



- Заявление вполне отражает линию Кремля, пытающегося не поссориться с уважаемым партнером Реджепом Эрдоганом, считает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Во-первых, он оговорился по Фрейду. Если отправка военных в Азербайджан - внутреннее дело Турции, значит, Азербайджан является турецкой провинцией. На практике почти так и есть и в ходе прошедшей кампании было обозначено со всей очевидностью. Тут и участие турецких военных в руководстве операцией, и поставки оружия, и переброска "бармалеев" из Сирии, и принцип "две страны - один народ", ну и, разумеется, массовые гулянки с флагами двух "держав-победителей", не только на исторической Родине, но и на проспектах и рынках по российским городам и весям. Но вряд ли Песков хотел констатировать именно это.



Во-вторых, существует соглашение министров обороны РФ и Турции о создании совместной мониторинговой миссии в Азербайджане, которое, похоже, противоположно трактуется сторонами. В Кремле говорят, что турецких военных в Карабахе не будет. А глава эрдогановского МИДа Мевлют Чавушоглу - наоборот, что "турецкие военные будут участвовать вместе с российскими в совместной миротворческой миссии в Нагорном Карабахе". Кстати, отдельный вопрос, где разместится этот самый центр, ведь излишне напоминать, что Турция считает Азербайджаном весь Карабах. Как это все будет решаться - пока непонятно.



В-третьих, как уже было сказано, турецкие военные рулят в Азербайджане и без всяких соглашений. Договор о мониторинговой миссии станет для них лишь официальным прикрытием для дальнейшего проникновения и закрепления в регионе.



В общем, турки после удачной для них войны выторговывают у России дополнительные преференции. И это может закончиться очень плохо, потому что выглядит как очередное проявление слабости со стороны Москвы.



Эрдоган сейчас в ударе, вот съездил на Северный Кипр, который Турция - единственная в мире - признает, считает еще одним турецким государством его и плевать хотела на всех остальных. Думаю, скоро стоит его в сопровождении Алиева ждать в Гадруте и Шуши. Дождемся ли признания Москвой народных республик Донбасса и Путина в Донецке? Вопрос, похоже, риторический…



По словам директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, в мировой истории все повторяемо.



- Во время Первой Мировой войны главным ее поджигателем была Великобритания, которая сначала стравливала Турцию и Россию, а затем Россию и Австро-Венгрию. Во время Второй мировой войны британцы долгое время манипулировали Гитлером. Теперь они нашли Турцию - страну НАТО, которую используют в качестве основного инструмента против РФ. В свою очередь, глобальные планы британцев, американских демократов и сионистов сегодня совпадают с гегемонистскими планами Эрдогана, роль которого - быть новым Гитлером на панисламистской основе. Для чего это нужно? Все для того же - для мировой гегемонии.



"СП": - Кремль заявляет, что это внутреннее дело Турции. До этого в Кремле опровергали заявления турецких властей о том, что турки будут как- то участвовать в миротворческой миссии. Как понимать такую реакцию?



- Не вижу противоречий в заявлениях Кремля. Турки не будут официально участвовать в миротворческой миссии согласно подписанному между Россией, Азербайджаном и Арменией Соглашению. Но никто не может запретить им лезть в Азербайджан на основании договоренностей с Азербайджаном или даже в инициативном порядке.



"СП": - Вы считаете, что у Эрдогана есть повод быть недовольным тем, что соглашение по Карабаху заключили без него? Он хочет во что бы то ни стало влезть туда?



- Думаю, что руководство Турции в данном случае мало волнует правовая сторона дела. Они ориентируются не на международное право и легитимность своего присутствия в регионе, а на свои интересы. Помимо прочего они получили карт-бланш на свои действия от Лондона, Брюсселя и американских демократов. Ну как Гитлер в 1936 году - в начале своих военных действий в Европе.



"СП": - Чем нам может угрожать появление турецких военных в Азербайджане?



- Россия совершила ошибку - не вошла в Нагорный Карабах в течение первой недели после начала агрессии Азербайджана против этой республики. Теперь она будет обороняющейся стороной на малом клочке суши, окруженной со всех сторон азербайджанскими и турецкими военными, а также арабскими террористами и западными спецслужбами. И это при том, что все эти антироссийские силы получили прямой выход к республикам российского Северного Кавказа.



"СП": - Насколько, по-вашему, по итогам этой войны укрепилось присутствие Анкары в Закавказье? Стоит ли верить самым мрачным прогнозам, согласно которым турки нас оттуда вытесняют?



- Сегодня турецкое влияние и присутствие растет по всех кавказских республиках без исключения. Этому способствует динамичное экономическое развитие Турции, рост численности турецкого населения и активное распространение в регионе ислама на фоне системных деградационных процессов в Российской Федерации и ее тотального разграбления Западом и собственной элитой в угоду Западу. Без фундаментальной смены стратегии внутренней и внешней политики Россия в рискует утратить Южный Кавказ. Источник - СвободнаяПресса

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