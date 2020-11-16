США: ничего еще не решено. В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия

13:57 17.11.2020 США: ничего еще не решено

В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия



Андрей Правов



Вот уже две недели в США проходит своеобразное шоу "демократии и незыблемых принципов сменяемости президентской власти". Сторонники Джо Байдена требуют от продолжающего оставаться в Белом доме Дональда Трампа немедленно признать свое поражение на прошедших президентских выборах. На что тот отвечает, что при подсчете голосов имели место серьезные подтасовки, требует пересчета бюллетеней и уступать президентское кресло отказывается.



Дело доходит до рукоприкладства. Так, в минувшую субботу в Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками Трампа и Байдена. По данным газеты The Washington Post, один из участников столкновений получил тяжелое ножевое ранение, и был доставлен в больницу. Также были легко ранены двое полицейских. Локальные драки в различных концах города продолжались до поздней ночи. Было задержано около 20 человек.



Америка живет в напряжении. Ни Трамп, ни Байден не намерены ни в чем уступать друг другу. Хотя очень многие политики, как в самих США, так и за рубежом, настоятельно советуют Трампу успокоиться, признать поражение и поздравить Байдена с победой на выборах.



Но тот, кажется, "закусил удила". И, по многим оценкам, небезосновательно. Уже очень многим в Америке сейчас ясно, что подтасовки на выборах в разных штатах действительно имели место. Речь идет и о таких вопиющих случаях, когда учитывались бюллетени, присланные по почте от имени людей, давно покинувших этот мир.



Неслучайно в одной из американских газет появилась карикатура, на которой Байден на кладбище перед чередой надгробий благодарит покойников за их поддержку его кандидатуры на выборах.



Сторонники Трампа указывают и на тот факт, что многим наблюдателям из их числа было отказано в праве контролировать ход выборов. Их попросту не подпускали к столам, где проводились подсчеты голосов, а в ряде участков стеклянные стены, сквозь которые они могли бы наблюдать за происходящим, попросту закрывались листами картона.



Трамп жестко требует восстановить справедливость. В ряде штатов, по его требованию, сегодня уже проводятся пересчеты бюллетеней. Так, например, действующий президент США указывает, что он, несомненно, победил в штате Пенсильвания. У его сторонников, пишет он в Twitter, дескать, не было доступа к отслеживанию подсчета 700 тысяч бюллетеней в таких городах, как Филадельфия и Питтсбург. А это, указывает Трамп, "означает, в соответствии с нашей великой Конституцией, что мы (то есть республиканцы) выигрываем штат Пенсильвания". Он также настаивает, что победил в таких штатах, как Мичиган, Джорджия и ряде других.



Официальное голосование коллегии выборщиков, которое является конечным этапом президентских выборов в США, состоится еще только 14 декабря. Однако, согласно данным авторитетного сайта Real Clear Politics, на сегодняшний день Байдену удалось заручиться поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, а Трампу - 232. Общее количество выборщиков составляет 538. То есть для победы на выборах требуется получить 270 голосов.



Как указывается, Байден набрал голоса выборщиков "с запасом". И, согласно этой статистике, добился убедительной победы. С которой его уже поздравили многие главы государств и правительств – Франции, Великобритании, Канады, Германии, Израиля и др. Однако Трамп стоит на своем: выборы выиграл он, все дело в подтасовках.



Во всей этой истории есть еще один интересный нюанс. Победа Байдена на выборах подается сегодня рядом СМИ именно как успех видного представителя Демократической партии и ее курса. А для многих это означает и торжество мировой элиты сторонников глобализма.Для них вся реальная власть над планетой должна находиться в руках владельцев нескольких десятков транснациональных корпораций. К такой элите причисляют в США многих известных демократов. Например, того же Джо Байдена. Ранее список возглавляла Хиллари Клинтон, у которой четыре года назад Трамп буквально вырвал победу на выборах президента. Сегодня о Клинтон снова говорят, как о возможном представителе США в ООН в случае прихода Байдена в Белый дом.



Трамп же с его лозунгом "Сделаем Америку снова великой" ассоциируется у многих вовсе не со сторонниками глобализма. Он ведь, как заявляет, - защитник национальных интересов страны, строит "великую Америку для своих".



Какое-то время назад такой подход воспринимался бы положительно и представителями всей американской элиты. Но сейчас наступили иные времена. И, согласно довольно многим оценкам, подобный патриотизм идет вразрез с интересами транснациональных монополий и вообще могущественных сил в Америке и вне ее, делающих ставку не на национальную промышленность и рост производства, а на банковский финансовый капитал.



В принципе позиции глобалистов в мире в последние годы несколько ослабли. И, в определенной степени, этому способствовал, и курс президента США Трампа. Он настроил против себя довольно-таки серьезные силы в мире и внутри самой Америки. Для нынешней финансовой элиты страны он оказался не просто чужим, но еще и опасным.



Равно как чужим и опасным он стал и для многих носителей так называемых либеральных ценностей, защитников равноправия различного рода меньшинств – расовых, национальных, сексуальных и т.д. И не просто защитников равноправия, а сторонников предоставления этим меньшинствам дополнительных прав по сравнению с обычными американцами.



Возможно, что именно поэтому демократы предприняли такие серьезные усилия, чтобы убрать Трампа из президентского кресла, не допустить его победы на выборах любой ценой, даже, возможно, прибегая к различного рода махинациям. Ведь на кону – интересы глобалистов и сторонников либеральных ценностей. И здесь они нашли себе сторонников в лице различного рода активистов ЛГБТ, движения Black Lives Matters, нелегальных иммигрантов, мечтающих о равных правах с гражданами США и т.д.



Тем не менее позиции Трампа по защите экономических интересов, прежде всего, граждан его собственной страны и семейных ценностей встретили одобрение со стороны коренных американцев, по ряду данных, белых, представителей среднего класса в провинции.



Поначалу сторонники Байдена рассчитывали на легкую победу. Но вскоре поняли, что за Трампом стоят серьезные силы. Что страна в электоральной поддержке двух кандидатов попросту разделилась почти пополам. Как бы то ни было, Трамп оказался политиком не из робкого десятка. Так просто отдавать победу он явно не намерен. Даже несмотря на тот факт, что сегодня очень многие видные представители политической элиты Америки, в том числе и его сторонники, советуют ему отступиться, "не дразнить систему".



До какой черты способен упорствовать Трамп? Это сегодня важный вопрос. Многие обращают внимание, что президент одного за другим меняет руководителей силовиков. Отправлен в отставку глава Пентагона Марк Эспер. Его кресло занял давний соратник Трампа Кристофер Миллер. По данным The Washington Post, на очереди – директор ЦРУ Джина Хаспели и глава ФБР Кристофер Рэй.



Что это все может означать? Если Трамп признает проигрыш на выборах, для чего такие кадровые решения? Ведь в таком случае новое руководство назначается только на два месяца. Значит, можно сделать точный вывод, что не просто не признает, но и не собирается признавать.



Если и суды укажут Трампу, что победил его соперник, а он должен уйти, в таком случае, мне кажется, можно допустить и вариант обращения президента к своим сторонникам, то есть к многочисленным представителям традиционной Америки с призывом защитить его и справедливость. Враги США, дескать, хотят незаконно получить власть и превратить страну в край, откуда в иные государства уходят рабочие места, где процветают недетородные однополые семьи и, не известно за что, выплачиваются немалые денежные пособия неквалифицированным представителям национальных меньшинств. А белая Америка, дескать, уходит на "обочину жизни".



Возможен такой вариант? Не знаю, не уверен. Однако настораживает здесь и тот факт, что в США резко возросла продажа огнестрельного оружия. Причем покупают его именно представители белого населения в провинции, то есть в большинстве своем сторонники Трампа. Таким образом не исключено, что они опасаются какого-то невыгодного для них развития событий. И как они поступят, если вдруг Трамп выступит с призывом "защитить свои права в родной стране", "оставаться хозяевами в собственном доме"? Здесь уже, как говорится, возможны варианты.



Во всяком случае, серьезные белые американцы со стволами в руках точно способны легко разогнать всех шумных активистов из движений ЛГБТ и BLM, а вместе с ними и мародеров, грабящих супермаркеты. Тем более что этим людям окажут всяческое содействие силовые службы уже под новым руководством ярых сторонников Трампа.



То есть, согласно такому возможному сценарию, "если будет надо", то по призыву президента эти люди способны "навести порядок в стране". А уже после этого, когда страсти улягутся и сторонники Демократической партии разбегутся, признать итоги прошедших выборов недействительными и призвать Трампа "на трон" как победителя в голосовании.



Подобный сценарий развития событий может сегодня кому-то показаться невероятным и надуманным. Но есть еще один аргумент в его пользу. По ряду оценок, демократы, придя к власти, не простят Трампу ничего. То есть не исключено, что против него может начаться судебное преследование. Повод? Да любой. Например, то же злоупотребление властью, отказ добровольно оставить пост главы государства. Или что-то еще. В Америке работают множество хитроумных юристов. Найдут за что. А главное – за то, что долго стоял на дороге у "хороших людей".



Можно, конечно, попытаться сбежать в Ростов-на-Дону, как это сделал в свое время Виктор Янукович. Ведь не зря же в Америке демократы доказывали, что Трамп – агент Москвы. Понятно, что такое вряд ли придет ему в голову. Иное дело – скрыться где-нибудь в Израиле. Ведь для еврейского государства Трамп действительно много сделал.



Один только перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим чего стоит! Да и дочь с зятем исповедуют иудаизм.



Но подобный шаг уже могут воспринять как беспримерную экзотику. Такого еще Америка не знала. Лучше все же попытаться добиться пересчета голосов и остаться президентом США мирным способом. Президентом, окруженным верными ему силовиками.



Во всяком случае, отказываться от борьбы Трамп явно не намерен. Как он еще раз подчеркнул в своем Twitter, победа Джо Байдена на выборах была обеспечена нарушениями и фальсификациями. "Он выиграл выборы только в глазах фальшивых СМИ. Я ничего не признаю", – указывает Трамп.



То есть ничего в Америке еще не решено. И поздравлять с победой на президентских выборах Джо Байдена действительно рано. Возможны варианты…



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

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