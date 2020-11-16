"Вселенная просит". Среди кандидатов в президенты Киргизии есть "живой бог" - мыркабес Алай

13:58 17.11.2020

Бишкек (АКИpress) – "Я называю себя новым Богом. Почему? Потому что я буду ставить условия правителям мира", - заявил общественный деятель Арстан Алай 17 ноября на пресс-конференции.



"Я требовал отставки президента Жээнбекова. Он не знает требования Новой эры. Он не мог управлять. Они хотели меня судить, посадить, возбудили уголовное дело. Что случилось в конце?", - привел, как считает он, доказательство своей правоты.



"Правители у меня должны просить, как жить в Новой эре. Я стал новым Богом, я управляю вселенной, природой, человечеством… В 2020 году время Жээнбекова вышло, теперь я буду президентом", - пояснил он.



По его словам, Садыр Жапаров не будет президентом, потому что он видел видение, в котором ангелы спорили между собой и решили, что он не будет президентом.



Он также видел видение, по которому бывший президент Атамбаев будет прощен по его воле.



"Вселенная просит перейти к вечной жизни. Я становлюсь бессмертным", - заключил он.



На вопрос управляет ли он коронавирусом и почему он послал эпидемию на Кыргызстан, хотя обещал этого не делать, Арстан Алай ответил, что сдержал слово. "В Кыргызстане вируса не было", - сказал он. По его словам, бывший президент Жээнбеков сфальсифицировал эпидемию в стране, чтобы получить международную помощь и деньги, а люди умирали от другой легочной болезни.