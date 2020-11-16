Эрдоган надорвался? - Владимир Малышев

13:59 17.11.2020 Эрдоган надорвался?

Великодержавные амбиции Турции поставили ее экономику в тяжелое положение



Владимир Малышев



Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, зять президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ушел в отставку. Это произошло после того, как курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к иностранным валютам. Случившееся расценивают, как попытку спасти ситуацию в связи с надвигающимся экономическим кризисом.



Экономику Турции ждут тяжелые дни, пишет газета Al Arabiya, выражая сомнения, что эти меры могут спасти ее от краха. В Турции распространение коронавируса сопровождается ростом уровня безработицы и резким падением курса турецкой лиры по отношению к доллару. Сначала курс турецкой лиры установил антирекорд по отношению к доллару - 8,52 лир за американскую валюту, а затем упал до 8,24 после отставки Албайрака. А вообще в текущем году курс турецкой лиры к доллару рухнул на 30%. По данным Национального статистического ведомства, в период с декабря прошлого года по февраль нынешнего безработица составляла рекордные за десятилетие 14,7%, а среди молодежи этот показатель и вовсе достиг почти 27%.



Во втором квартале ВВП страны обвалился на 11% по отношению к первому кварталу и почти на 10% - в годовом выражении, а турецкий экспорт во втором квартале рухнул сразу на 35,3%. В сентябре Центральный банк Турции поднял учетную ставку до 10,25%, что, скорее всего, положение дел уже не спасет. Инфляция разогналась до 12% и не собирается останавливаться.



Как сообщил один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs, Анкара потратила в этом году более 101 миллиарда долларов на валютные интервенции. Хотя Центральный банк Турции эти данные не обнародует, но Goldman Sachs считает, что только в августе он потратил на это не менее 11,8 млрд. Мировые рейтинговые агентства уже присвоили Турции "мусорный" рейтинг.



"Экономическая политика не была твердой и ориентированной на будущее", - полагает Эрдал Ялчин, профессор, специалист по международным экономическим отношениям, проживающий в Германии. По его словам, слишком много денег было потрачено на развитие инфраструктуры, вместе с тем долгие годы не удавалось достичь повышения производительности труда. Провал этой стратегии, считает Ялчин, особенно заметен в аграрном секторе: "Турция обладает идеальными климатическими условиями для продуктивного сельского хозяйства. Однако овощи и фрукты приходится импортировать, потому что в аграрный сектор инвестировали слишком мало".



В результате одна из главных проблем сегодняшней Турции - резкий рост цен на продукты питания. Девальвация лиры (евро и доллар стоят сейчас двое дороже, чем три года назад) - создает многим турецким предприятиям большие проблемы.



Для выполнения обязательств по кредитам, которые компании взяли у зарубежных инвесторов, в лирах нужно выплачивать все больше и больше. Однако выплаты по кредитам выросли еще и потому, что международные инвесторы стали более внимательны к рискам. Это связано с тем, что в самой Турции все меньше правовых гарантий, а на международной арене страна стала более проблемным партнером, полагает Ялчин.



Экономические обозреватели уверены, что нарастание экономических трудностей связано не только в связи пандемией короновируса - на борьбу с ней и поддержание экономики Турции пришлось потратить уже около 15 млрд долларов, - а являются следствием великодержавных амбиций ее президента Эрдогана.



Он пытается вести войны или наращивает свое военное присутствие сразу на нескольких фронтах. В Восточном Средиземноморье, где развернулась борьба за энергетические ресурсы, он бросил вызов Греции и Кипру, а также Франции и другим странам ЕС, которые осуждают его политику в регионе; в Ливии создал военные базы и поддерживает правительство в Триполи, в Сирии захватил территории на севере страны, поддерживает боевиков, воюет с курдами, вмешался в конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, а в своих речах открыто призывает к возрождению "тюркского мира" - прежней Османской империи. Однако, как отмечают, Турция явно не справляется с размахом амбиций своего лидера. Стране банально не хватает ресурсов для ведения войн на несколько фронтов сразу.



"Отставка зятя президента свидетельствует о приближении тяжелых дней для турецкой экономики. Албайрак сбежал от ответственности после обострения экономического кризиса в стране", - заявил турецкий экономист Фарук Бильдерджи. А согласно сообщению Financial Times, президент Турции как раз планирует переложить ответственность на 42-летнего Албайрака за катастрофический курс турецкой экономики.



"Турецкая лира падает, а цены и безработица растут, - пишет в свою очередь "Дойче Велле". - Власти страны пытаются бороться с кризисом, но пока без успеха. Президент Эрдоган теряет поддержку, что показали муниципальные выборы. Многие граждане Турции по-прежнему доверяют президенту Эрдогану и его правительству. Однако расположение к ним избирателей, кажется, понемногу исчезает. На муниципальных выборах правящая Партия справедливости и развития (ПСР) проиграла оппозиции в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. Эксперты называют экономические проблемы главной причиной плохого результата ПСР на выборах", - отмечает "Дойче Велле".



Некоторые эксперты задаются вопросом, как же могло случиться, что Эрдоган, который часто контактирует с бизнесменами, не осознавал истинных масштабов кризиса, пишет греческая газета "Катимерини". Другие, однако, настаивают на том, что "привычка Эрдогана быть окруженным головорезами отрезала его от реальности". "Президент был проинформирован его зятем, а его плотный график не позволял ему искать информацию из других источников", - сказал высокопоставленный чиновник. На смену губернатору центрального банка Эрдогану пришел Наси Акбал, известный критик политики зятя президента, который первым представил Эрдогану реальную картину ситуации, отмечает "Катимерини".



Аналитики вместе с тем отмечают, что, хотя нынешний кризис является продуктом собственной политики Эрдогана, президент Турции показал, что у него по-прежнему сохранились острые политические рефлексы.



"Эрдоган снова показал свой политический талант. Он понес политические издержки, связанные с удержанием Албайрака в министерстве финансов в течение двух лет. "Но когда он понял, что состояние экономики может навредить ему, он изменил курс", - заявил Чан Сельчуки, глава консалтинговой фирмы Istanbul Economics Research.



Но на фоне роста экономических трудностей проблемы на фронте внешней политики тоже продолжают нарастать. Особенно обострились отношения Эрдогана с Францией. После теракта, когда был обезглавлен школьный учитель, демонстрировавший провокационные карикатуры "Шарли Эбдо", и президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решительной борьбе с терроризмом исламских радикалов, то турецкий лидер отреагировал вызывающе резко. "Что за проблема у человека по имени Макрон с исламом и с мусульманами? Ему требуется лечение психических расстройств", - заявил Эрдоган. В ответ Макрон раскритиковал турецкого коллегу за грубость и призвал его "изменить политический курс, опасный во всех отношениях", а Франция отозвала своего посла в Турции.



Такое вызывающее поведение Эрдогана, его игра военными мускулами и попытки вести войны сразу на нескольких фронтах - результат выбранного им курса превращения Турции в региональную сверхдержаву.



Выступая нынешней весной на встрече с руководящими кадрами своего политического движения - Партии справедливости и развития (ПСР), он заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка. Эрдоган также добавил, что в мире сложился кризис, которому не было равных со времен Второй мировой войны. По его словам, Турция должна начать думать о том, как использовать эту возможность.



"Впервые со времен Второй мировой войны Турция получила возможность оказаться в центре процесса передела мирового порядка. Мы должны оценить ее и подготовиться интеллектуально и физически к ее реализации. Нам также нужна строгая подготовка в соответствии с нашей политической повесткой дня и в соответствии с ожиданиями нашей нации", - заявил турецкий президент.



Однако, как известно, чтобы чего-то добиться, надо чтобы "наши желания совпадали с нашими возможностями". А то, что происходит сейчас с турецкой экономикой, красноречиво свидетельствует об обратном.



А именно, о том, что со своими великодержавными амбициями и претензиями "оказаться в центре передела мирового порядка" Эрдоган явно перегнул палку, а, может быть, и вообще надорвался.



Так что попытка перевести стрелки ответственности на своего зятя может помочь Эрдогану только в краткосрочной перспективе. А если он по-прежнему будет тешить свои великодержавные амбиции на международной арене, то экономические проблемы будут только нарастать.



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

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