 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выборный елбасариум. Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan
14:00 17.11.2020

Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan

По итогам дебатов действующие депутаты Мажилиса набрали наибольшее число голосов и вошли в партийный список от своих регионов.

Депутаты Мажилиса-члены фракции партии "Nur Otan" Гульнара Бижанова, Кудайберген Ержан, Балаим Кесебаева, Берик Оспанов и Артур Платонов набрали наибольшее число голосов, выступив на дебатах на региональных партийных конференциях в рамках праймериз, сообщает zakon.kz.

На региональных партийных конференциях состоялись дебаты среди кандидатов в партийный список Мажилиса. В числе их участников есть и действующие депутаты Мажилиса, выдвинувшие свои кандидатуры, чтобы продолжить работу по актуальным направлениям.

Артур Платонов презентовал свои идеи по решению социальных вопросов и улучшению экологии в Алматы, Берик Оспанов поднял вопросы развития АПК и поддержки отечественных предпринимателей в Шымкенте. Гульнара Бижанова и Балаим Кесебаева как члены Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформы, выступая в Карагандинской и Кызылординской областях, затронули тему совершенствования законодательства для решения актуальных вопросов казахстанцев. А Кудайберген Ержан в Туркестанской области уделил внимание необходимости эффективно выстраивать диалог и принимать взвешенные решения для повышения безопасности страны.

В ходе дискуссий действующие депутаты Мажилиса продемонстрировали опыт своей законодательной работы, глубокое знание актуальных вопросов различных сфер жизни казахстанцев и отраслей отечественной экономики, внесли конкретные предложения для улучшения ситуации в той или иной сфере и развития регионов в целом, а также проявили умение выстраивать коммуникации по важнейшим темам.

По итогам дебатов действующие депутаты Мажилиса набрали наибольшее число голосов и вошли в партийный список от своих регионов.

Источник - zakon.kz
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