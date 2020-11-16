Плохие учебники хуже коррупции. Казминобраз никак не может навести порядок

15:23 17.11.2020 Низкое качество отечественных учебников упоминается не реже, чем коррупционные "достижения" чиновников. В последние месяцы МОН РК клятвенно заверяло, что недостатки устранены, и очередные новые учебники будут соответствовать высоким стандартам. Поверим?



Элина Кайсарова, ИА TURAN PRESS, 13 ноября



Низкое качество отечественных учебников упоминается не реже, чем коррупционные "достижения" чиновников. В последние месяцы МОН РК клятвенно заверяло, что недостатки устранены, и очередные новые учебники будут соответствовать высоким стандартам. Поверим?

Ошибки, некорректные задания, плохое оформление и просто глупость – такие характеристики сопровождали казахстанскую учебную литературу на всех этапах ее существования. В последние годы критика значительно усилилась, поскольку в эту сферу проникли необузданные "новаторы", да и соцсети сделали выплеск возмущения доступней. Взяв в руки продукцию издательств, родители, педагоги и общественность закипают от гнева. Раскритикованные учебники переиздаются, в новых опять выявляются недочеты, опять выделяются немалые средства из бюджета – и так по заколдованному кругу. Несомненно, отвратительные учебники куда хуже вороватых чиновников, так как коррупционер крадет лишь государственные деньги, а составитель ахинеи крадет у государства будущее.

Бить по карману

Первый президент Нурсултан Назарбаев неоднократно призывал усилить контроль на том поле, где изощряются авторы учебной литературы, несколько раз "поделки" издательств подвергались критике и со стороны президента Касым-Жомарта Токаева. В мае 2020 года он сделал весьма жесткий ход, поручив на законодательном уровне закрепить ответственность разработчиков за качество учебников.

"От качества учебников зависит качество образования – это аксиома. Поэтому требования к научно-практической экспертизе и апробации учебников следует кардинально повысить, это задача Министерства образования и науки, я сказал бы, приоритетная задача. Учебники у нас очень низкого уровня", – заявил президент на заседании Национального совета общественного доверия. "Поручаю на законодательном уровне закрепить ответственность разработчиков за качество учебников. Подготовил плохой учебник, не пошел он в жизнь – разработчик данного учебника должен нести ответственность, по-другому никак нельзя", – добавил он.

По словам президента Токаева, Казахстан серьезно отстает от развитых стран по международной оценке уровня знаний учащихся. "Можно привести множество объяснений подобного отставания, но основная причина в недостаточности выделяемых на образование средств, а также в отсутствии системности и продуманности реформ в этой исключительно важной сфере", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Реформы торжествуют

Ответственность разработчиков учебной литературы внедряют как нельзя вовремя. В последние годы качество их продукции вызвало настоящий шквал недовольства. В 2018 году скандал с "кукусями" и "бутявками" в учебнике русского языка гремел несколько месяцев. В итоге этот изыск образования был отправлен на доработку и выпущен заново. При этом директор научно-практического центра "Учебник" Бейбиткуль Каримова заявила, что "задания про кузяву были во всех учебниках во все времена". Однако припомнить нечто подобное в учебниках советских времен достаточно сложно, а разрыв в знаниях между сегодняшними школьниками и их ровесниками 30 лет назад сомнений не вызывает. Тем не менее, корень зла даже не в "кузявах", быть может, вполне подходящих, скажем, для внеклассного чтения. Проблема в том, что недостатки почему-то находит пылающая негодованием общественность, а не специалисты МОН, и исправляются огрехи также под давлением соцсетей. Хаотичность, отсутствие единой методики, приглашение в авторы случайных людей – такова реальность разработки казахстанских учебников.

В том же 2018 году родители обнаружили в пособии по казахскому языку задания о MC Сайлаубеке. Детям, в частности, предлагалось ответить на вопрос: "Что стало причиной популярности артиста?" Любопытен отрывок из комментария разработчика, опубликованный в прессе. "В учебниках, издающихся стотысячными тиражами на протяжении стольких лет, очень много ошибок. А наш сборник тестов по казахскому языку, у которого тираж всего 100 экземпляров, раскритиковали, хотя там было всего пять-шесть недочетов. Их мы впоследствии исправили. Наше пособие не входит в школьную программу и официально не утверждено", - сказал один из авторов пособия Серикболсын Дуйсембай.

В этом же году в учебнике "Естествознание" для второго класса откопали расизм. По словам родителей, материал содержал повествование о темнокожем мальчике, затравленном в школе Семея. Собственно, по свидетельству родителей и экспертов, новые учебники пестрят заданиями, абсолютно не относящимися к изучаемому предмету и слабо согласующимися с действительностью. Иногда они содержат откровенно сиюминутный контент, вроде предложения посмотреть программу Урганта или стихи не лучших современных исполнителей.

Нынешний год преподнес хорошую иллюстрацию к самому принципу отбора составителей. Один из авторов учебника по истории Казахстана за восьмой класс Зиябек Кабылдинов заявил СМИ, что не хотел браться за эту работу, и его чуть ли не заставили. Как далее пишет пресса, автор "признался, что не знал истории регионов и писал по научным публикациям". Между тем, в учебнике за восьмой класс были допущены грубые ошибки в теме о национально-освободительном движении под предводительством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова.

А в 2019 году отыскал неточности в учебниках сам министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. "В учебнике русской литературы элементарные ошибки. Одного героя называют то по имени, то фамилии. По физике есть задачи, ответ которых не совпадает с правильным решением. В учебниках по географии много проблем по картам. Английский язык – некоторые слова на казахский язык переведены неточно", - сказал министр. По его словам, многие учебники пишутся в спешке, что сказывается на их качестве.

Поспешишь – блогеров насмешишь

С тем, что учебники готовятся чрезвычайно ускоренными темпами, согласны и в Сенате. Кроме того, сенаторы в ноябре этого года заявили, что авторы и эксперты не имели соответствующей подготовки и опыта.

"Критика учебников была всегда, но такой критики, которая началась с 2016 года, до тех пор не было. Почему? Был осуществлен резкий переход на обновленное содержание образования, основанного на Кембриджской модели и внедренного практически без апробации. В этой обстановке учебники писались наспех, ежегодно внедрялись по три класса, программы не обсуждались, авторы и эксперты не имели соответствующей подготовки и опыта. При этом учебные программы предметов в корне отличались от устоявшейся модели", – сообщил депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов.

Напомним, что сенатор Жумагулов занимал кресло главы МОН с 2010 по 2013 год, и подал в отставку на фоне скандала, правда, не связанного с учебниками. Внутреннюю кухню ведомства он, надо полагать, знает не понаслышке. В сущности, министры МОН меняются так часто, а иногда так "громко", что эти факторы отражаются на функционировании всей сферы образования. Учебники – лишь один из маркеров.

Тем не менее, в депутатском запросе, озвученном Бакытжаном Жумагуловым, указываются глубинные причины низкого качества учебной литературы. "Не было необходимых исследований, выработки методологических основ проектирования нового содержания и концепции учебных предметов и образовательных областей. Переформатирование содержания всех школьных предметов было осуществлено за неоправданно короткие сроки. Были введены и ранее неапробированные новые учебные предметы. Структура и содержание многих школьных предметов потеряли методологическую системность, целостность, межпредметную и межуровневую преемственность, были дополнены учебными материалами, не соответствующими возрастным возможностям учащихся", – пояснил Жумагулов.

По мнению сенаторов, школьные программы готовились без согласования с разработчиками учебников. Одной из причин их низкого качества можно назвать низкую же "остепененность" и мизерную заработную плату сотрудников Национальной академии образования имени Ибрая Алтынсарина, являющейся разработчиком этих нормативных документов.

"При штатной численности 85 человек "остепененность" в академии составляет 24% (три доктора наук, три PhD, 15 кандидатов наук). Заработная плата главного научного сотрудника – 119 526 тенге, ведущего научного сотрудника – 106 678 тенге, старшего научного сотрудника – 95 192 тенге и научного сотрудника – 81 955 тенге. При такой заработной плате можем ли требовать высокое качество? Это вдвое ниже средней заработной платы в нашей стране", – заявил Жумагулов.

Сенатор предложил усовершенствовать процедуры и механизмы проведения экспертизы, поднять на новый уровень экспертов учебных изданий, разработать методику повышения их квалификации, определить нужную компетенцию и степень их ответственности. Необходимо изменить отношение и к самим авторам учебников. По данным сенаторов, практически все издательства привлекают к написанию учебников ученых из вузов, учителей и методистов из школ. Все привлеченные авторы имеют основную работу, не получая творческих отпусков. Кроме того, существует и проклятый вопрос терминологии. "Лингвисты сами не могут прийти к единому мнению в вопросах применения некоторых научных терминов. Как следствие, использование авторами нескольких аналогов одного термина приводит к путанице. Следует провести масштабную работу по утверждению терминов, приемлемых к использованию в учебной литературе", – сказал Бакытжан Жумагулов.

Для создания корректных, жизнестойких учебных программ в процессе разработки должен применяться комплексный подход, убеждены сенаторы. Необходимо внедрить этап обсуждения предложенных разработок, профессиональную экспертизу с привлечением авторских коллективов, издателей и педагогического сообщества. Иначе всевозможные "кузявы" так и будут вызывать гомерический смех блогеров и неподдельный гнев родителей, покупающих учебники, а потом ночи напролет ломающих головы над ошибками авторов.

Исправленному верить?

Впрочем, нынешний министр образования заверил, что его ведомство работает над исправлением ситуации в ударном режиме.

"С этого года принят приказ МОН РК об усилении требований к качеству учебников. Экспертиза будет проводиться строго независимыми специалистами. Повышена ответственность авторов и издательств за разработку учебников. Теперь при выявлении ошибок в закупленных учебниках издательства будут покрывать все расходы из собственных средств. Будет осуществляться обучение авторов и экспертов. Мы также усиливаем требования к местным исполнительным органам по обеспечению учебниками. 100%-ное обеспечение должно стать нормой для нас", – сказал министр Асхат Аймагамбетов в июне 2020 года.

Он также добавил, что отвечать за некачественные учебники будут и государство, и издательства, и Национальная академия образования, и другие структуры. По словам министра, качество учебников – один из важнейших вопросов, которые стоят на повестке дня в министерстве образования и науки.

В сентябре этого года Асхат Аймагамбетов вновь обещал, что книги нового поколения будут выходить по новым требованиям. Сегодня уже разработана новая концепция подготовки учебников, которая включает несколько этапов. Это внутрииздательская, внешняя, общественная экспертизы и апробация, сообщил глава МОН.

"В действующей системе были определенные недостатки. По поручению главы государства мы полностью пересмотрели правила подготовки издания учебников. Правила в настоящее время изменены, это совершенно новый формат. Теперь уже книги нового поколения будут выходить по новым требованиям, там ошибок уже быть не может", – сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, как минимум в течение одного года до массового тиражирования учебников должна проводиться апробация. "Мы вложили новую форму, что при обнаружении издательского брака переиздание осуществляется за счет издательств. Мы в настоящее время занимаемся подготовкой авторов, потому что это целая наука, очень многое зависит от составления и подготовки учебного материала", – отметил министр.

Действительно, очень хочется верить, что удар по карману издательств и разработчиков даст нужный результат, и мы, наконец, обретем учебники, по которым можно получать знания о предметах, а не об ошибках. Источник - nomad.su

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605615780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрят республиканский бюджет на 2021–2023 годы

- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит пакет законопроектов по реализации Послания Президента

- Некоторые мысли по управлению регионами

- О демографической ситуации за январь-сентябрь 2020 года

- Плохие учебники хуже коррупции

- Кадровые перестановки

- Финрегулятор выявил 760 неправомерных отказов банков на рефинансирование ипотеки

- Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев

- В Карагандинском филиале Nur Otan определили кандидатов в партийный список на выборы депутатов Мажилиса

