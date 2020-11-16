Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем

16:33 17.11.2020

Война и мир Муаллема



Текст: Марина Алешина

Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)



Ветеран сирийской дипломатии, глава МИД республики Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни. Как пишут арабские СМИ - из-за давних проблем с сердцем. Один из ближайших соратников президента Башара Асада, выполнявший важные миссии еще при его отце Хафезе, Муаллем бессменно возглавлял внешнеполитическое ведомство Сирии последние 14 лет. Из них почти десять пришлись на гражданскую войну, с самого начала которой министр держал дипломатическую оборону на всех международных площадках.

Валид Муаллем возглавлял МИД Сирии с 2006 года. Фото: Константин Завражин/РГВалид Муаллем возглавлял МИД Сирии с 2006 года. Фото: Константин Завражин/РГВалид Муаллем возглавлял МИД Сирии с 2006 года. Фото: Константин Завражин/РГ

МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии

Муаллем родился в суннитской семье в Дамаске в неспокойном для Сирии и всего мира 1941 году. За высшим образованием юноша отправился в Египет, где в 1963 году получил степень бакалавра искусств на экономическом факультете Каирского университета. Вернувшись на родину, он сразу же поступил на службу в МИД. Муаллем открывал сирийское посольство в Танзании, работал в Саудовской Аравии, Испании, Британии, Румынии. Одной из важнейших страниц в его карьере стал пост посла САР в США, который Муаллем занимал девять лет. Все это время, почти до самой смерти президента Хафеза Асада, Муаллем принимал участие в труднейших сирийско-израильских переговорах. Он также считался ключевым куратором ливанского направления в сирийском МИДе.



С началом боевых действий в Сирии Муаллем не переставал выступать на пресс-конференциях и давать интервью - нередко под разрывы снарядов и грохот минометов. Даже оппоненты признавали, что "этот человек с тихим голосом и сдержанным чувством юмора умел разрядить обстановку острой шуткой", написал про него колумнист "Аль-Джазиры". Валид Муаллем был частым гостем в РФ. "В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга. Я лично всегда очень ценил нашу дружбу", - сказал замглавы МИД, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов РИА Новости.