 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.11.2020
19:41  ГКНБ прослушивал Алмазбека Атамбаева по просьбе Сооронбая Жээнбекова? - "ВБ"
19:37  В Швеции отказались считать сожжение Корана преступлением
18:36  Мирзиеев поручил "оптимизировать" COVID-больницы
18:35  Умер режиссер Роман Виктюк
16:33  Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем
15:23  Плохие учебники хуже коррупции. Казминобраз никак не может навести порядок
15:09  Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении

15:01  Некоторые мысли по управлению Казрегионами, - Д.Ашимбаев
14:00  Выборный елбасариум. Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan
13:59  Эрдоган надорвался? - Владимир Малышев
13:58  "Вселенная просит". Среди кандидатов в президенты Киргизии есть "живой бог" - мыркабес Алай
13:57  США: ничего еще не решено. В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия
13:55  Мигранты, конечно, распоясались.., - Н.Нарочницкая
13:53  Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе, - "СП"
13:50  Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам, - И.Кармазин
13:49  Слабоумие и отвага: почему европейцы продолжают страдать за амбиции Макрона
13:47  Китай нанес экономике США удар в спину, - О.Самофалова
13:46  Заокеанские клики. Российские компании кибератакуют из США
11:15  В Кыргызстане идет передел рынка радиочастот. Люди в регионах без интернета
10:06  Как далеко будет позволено Турции зайти в ее экспансии на Кавказе? - А.Арешев
10:02  Козырной валет по имени "Шах-Дениз". Насколько BP дорожит своим каспийским авуаром, - В.Михеев
09:14  Экс-казбанкир Ертаев (Bank RBK) присел на 11 лет с конфискацией
09:11  "Роскосмос" пытается выкупить себе в музей оставшийся в Казахстане труп "Бурана"
09:03  В Туркменистане распродают имущество осужденного экс-главы МВД экс-генерала Муликова
00:36  Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи, - В.Гарбузов
00:34  Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"
00:31  Что России делать с Эрдоганом? - Т.Бордачев
00:26  Западная Африка балансирует на грани войны. В Сахаре тоже полно сепаратистов, - Р.Мустафин
00:24  Прощальная пакость. Трамп грозит покарать марксистско-ленинского монстра в Китае, - В.Скосырев
00:10  В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана, - А.Куприянов
00:06  В Киеве собирается "голодный майдан", власти вызывают военных из окопов Донбасса
00:01  Сколько геев и негров войдет в администрацию Байдена? - Г.Мирзаян
Понедельник, 16.11.2020
21:39  В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19
18:35  Авторитарный Абсурдистан во Франции, - Анника Жорес
18:23  Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
15:56  "Сидим, на Россию облизываемся". Как живут уехавшие домой гастарбайтеры?
15:46  Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?
15:43  Раззаков, Сталин и Манас. В Бишкеке издали фундаментальный сборник документов по "манасоведению"
15:38  Несусветный бардак. Как боролись с КОВИ в Кыргызстане, - врач А.Атаканова
15:32  "Тутар Бакалова" - новая смешная героиня фильмов про Бората, - New York Times
15:31  Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов
14:16  Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана, - М.Кувырко
14:08  Идеология возвращается в международные отношения. США и Китай устанавливают новые параметры противостояния, - "НГ"
13:22  Кыргызстан уверенно лидирует по уровню проституции в ЦА
12:49  Мирзиеев рассвирепел от бардака в водном хозяйстве собственной страны
12:11  КирСуд отстранил мадам Бабаеву от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов
12:06  Очень медленная "деамериканизация" мира, - Людовик Турнес
11:01  Карабахские уроки для Киева, - А.Каневский
10:54  Какое государство мы строим: неудачный эксперимент с парламентской формой правления в Киргизии, - М.Укушов
10:30  Врио 35-го премьера независимой Киргизии стал инородец Артем Новиков
10:14  Назначили крайним, или За что хотят посадить экс–министра здравоохранения Киргизии Космоса Ч.?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Умер режиссер Роман Виктюк
18:35 17.11.2020

Умер Роман Виктюк
17 ноября 2020, Елизавета Булкина
Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", – передает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

На доме, где жил Виктюк, могут установить мемориальную табличку. "Это ужасная и грустная новость. Он был ярким талантливым режиссером, который был ни на кого не похож. Роман Виктюк создал свой коллектив, театр. Он долго очень серьезно болел, и это большая утрата. Думаю, что в память о нем обязательно откроем табличку на доме, где он жил, если с такой просьбой обратятся к нам друзья, коллеги или близкие", – рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом.

Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970–1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).

В 1970-х годах ставит спектакли в ведущих московских театрах, среди которых "Царская охота" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированная роза" во МХАТе, "Утиная охота" А. Вампилова и "Уроки музыки" Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль "Служанки". Является основателем Театра Романа Виктюка, котороый объединил артистов из разных театров. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605627300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят республиканский бюджет на 2021–2023 годы
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит пакет законопроектов по реализации Послания Президента
- Некоторые мысли по управлению регионами
- О демографической ситуации за январь-сентябрь 2020 года
- Плохие учебники хуже коррупции
- Кадровые перестановки
- Финрегулятор выявил 760 неправомерных отказов банков на рефинансирование ипотеки
- Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
- В Карагандинском филиале Nur Otan определили кандидатов в партийный список на выборы депутатов Мажилиса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  