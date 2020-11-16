Умер режиссер Роман Виктюк

18:35 17.11.2020

Умер Роман Виктюк

17 ноября 2020, Елизавета Булкина

Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.



"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", – передает ТАСС со ссылкой на представителя театра.



На доме, где жил Виктюк, могут установить мемориальную табличку. "Это ужасная и грустная новость. Он был ярким талантливым режиссером, который был ни на кого не похож. Роман Виктюк создал свой коллектив, театр. Он долго очень серьезно болел, и это большая утрата. Думаю, что в память о нем обязательно откроем табличку на доме, где он жил, если с такой просьбой обратятся к нам друзья, коллеги или близкие", – рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.



27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом.



Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970–1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).



В 1970-х годах ставит спектакли в ведущих московских театрах, среди которых "Царская охота" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированная роза" во МХАТе, "Утиная охота" А. Вампилова и "Уроки музыки" Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль "Служанки". Является основателем Театра Романа Виктюка, котороый объединил артистов из разных театров. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.