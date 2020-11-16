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|В Швеции отказались считать сожжение Корана преступлением
19:37 17.11.2020
В Швеции оценили сжигание Корана
Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Прокуратура Швеции приняла решение прекратить расследование акта поджога Корана, который произошел в Мальме в августе этого года. Обвинение не смогло найти доказательств того, что случившееся является преступлением с признаками разжигания межнациональной розни.
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Напомним, что в конце этого лета лидер датской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан намеревался демонстративно сжечь Коран в Мальме. Тогда шведская полиция запретила его въезд на территорию королевства. После чего один из сторонников радикала реализовал сжег священную книгу ислама и опубликовал об этом пост в интернете. Кощунственный акт вызвал возмущение и протесты в Швеции. Более трехсот человек вышли на улицы Мальме. Демонстрации вылились в беспорядки и столкновения с полицией.
Чтобы пресечь вспыхнувшие беспорядки, шведским стражам порядка пришлось задействовать спецмашины. "Обстановка накалилась. Был устроен костер, в который потом бросили покрышки и пиломатериалы. Мы были вынуждены тушить огонь и разгонять толпу, когда натолкнулись на сопротивление", - цитирует агентство ТАСС представителя местной полиции.
На прошлой неделе шести наиболее активным демонстрантам предъявили обвинения в участии в беспорядках. В ближайшее время должен состояться суд.