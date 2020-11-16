ГКНБ прослушивал Алмазбека Атамбаева по просьбе Сооронбая Жээнбекова? - "ВБ"

19:41 17.11.2020

17 ноября 2020 - Виктория Гунгер



Прослушка Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ и кабинет Сооронбая Жээнбекова - какая связь? Таким вопросом на своей странице в соцсети задался адвокат бывшего президента КР Замир Жоошев.



Он отметил, что более месяца назад ему на страницу в Facebook написал человек, которому, к сожалению, он смог ответить только недавно. Он настойчиво просил о своей анонимности.



- Гражданин рассказал, что ночью с 5 на 6 октября, в самый разгар революционных событий, он зашел в кабинет Президента КР в Белом Доме и нашел там диск, подписанный словами "АША - Слесарев - 42 минуты". Диск два дня назад он передал мне с условием, что его личность останется в тайне, что он опасается за свою безопасность, - подчеркивает Жоошев.



На переданном диске находится видеозапись со встречи экс-президента Алмазбека Атамбаева с его адвокатом Сергеем Слесаревым в СИЗО ГКНБ. Длительность записи более 42 минут. Если вкратце, то в ходе встречи они обсуждают болезнь (пневмонию) Алмазбека Шаршеновича, его уголовные дела и дальнейшие действия адвокатов в связи расследованием дел и судебными разбирательствами. После Атамбаев пишет письмо семье, а его собеседник рассказывает последние новости в стране. В конце, в связи с обеденным перерывом в СИЗО, Алмазбек Атамбаев и его адвокат покидают помещение.



- Все адвокаты знают, по крайней мере догадываются, что их слушают без оглядки на закон, но никто не мог этого доказать. Однако, в данном случае имеется официальное вещественное доказательство, в связи с чем потребуются объяснения от государства. В частности, от СИЗО ГКНБ. Для этого завтра нами будет подано заявление в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики. Будем требовать возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, выразившегося в организации прослушивания с последующей записью бесед защитника с доверителем. Мы считаем, что указанным преступлением Алмазбеку Атамбаеву и его защитнику причинен существенный вред в виде прямого нарушения конституционного права на получение и оказание квалифицированной юридической помощи на условиях конфиденциальности. Поскольку в соответствии с действующим законодательством нашей республики подозреваемый/обвиняемый вправе встречаться с защитником наедине и в условиях, исключающих возможность прослушивания. Записи разговоров были не случайными, а намеренными действиями. Иначе они не попали бы в Белый дом на электронном носителе. Должен быть установлен механизм такой прослушки в стенах СИЗО ГКНБ, - подчеркнул Замир Жоошев.