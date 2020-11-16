Кабул осмелел: грозит талибам и договаривается с Исламабадом

20:34 17.11.2020

На фоне грядущей смены руководства США и возможном продлении срока пребывания войск коалиции НАТО в Афганистане из Кабула стали доносится смелые заявления. Сегодня, 17 ноября, официальный представитель президента Сидик Седикки обвинил талибов в нарушении соглашения с США и увеличении уровня насилия.



"Талибы не выполнили свои обязательства и даже повысили уровень насилия, - сказал Седикки, добавив, что продолжающиеся атаки подрывают долгожданные мирные переговоры, которые начались 12 сентября, но с тех пор зашли в тупик.

Седикки также объявил, что на этой неделе в Кабуле ждут визита премьер-министр Пакистана Имрана Хана (Пакистан является основным спонсором талибов, там же расположены их базы. - прим. EADaily). Имран Хан встретится с президентом Ашрафом Гани, "чтобы обсудить афганский мирный процесс и другие вопросы, в том числе вопросы, касающиеся торговли и транзита". По словам Седикки, частью обсуждений на встрече Гани и Хана станет возможность налаживания контактов в Азии.



Седикки упомянул 10 условий, которые были сформулированы международным сообществом перед Женевской конференцией по Афганистану, которая состоится в конце этого месяца.



"Мирный процесс, сохранение демократии и республиканской системы, приверженность правительства принципам верховенства закона, свободы слова, прав человека и борьбы с коррупцией - это часть условий, установленных международным сообществом перед Женевской конференцией", - сказал Седикки.

Седикки также рассказал, что поддержку афганским национальным силам безопасности (ANDSF) в телефонном разговоре с Гани выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Как сообщало EADaily , переговоры Кабула с талибами в Дохе, ведущиеся с 12 сентября при посредничестве США, зашли в тупик. Афганское правительство и талибы не смогли прийти к соглашению по двум рамочным позициям переговорного процесса. Талибы требуют признания Кабулом февральского соглашения с США в качестве основы для переговоров, а в качестве единственного правового принципа для переговоров - норм ханафитского мазхаба. В соглашении талибов с США, подписанном 29 февраля в Дохе, сказано, что США обязуются полностью вывести свои войска из Афганистана до мая 2021 года, однако избранный президент Джо Байден поставил этот пункт под сомнение, заявив, что в стране нужно оставить небольшой американский контингент.