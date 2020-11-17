ОПЕК+ не может определиться. Участники сделки отложили решение по уровню добычи, - "Къ"

00:20 18.11.2020

"Коммерсантъ" от 17.11.2020,

Министры стран-участниц соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ неожиданно не дали никаких рекомендаций по уровню добычи в первом квартале 2021 года. Рынок ожидал, что участники сделки как минимум продлят ее текущие параметры на первый квартал вместо запланированного роста добычи на 2 млн баррелей в сутки. Теперь последний шанс принять это решение наступит 1 декабря на встрече ОПЕК. Эксперты отмечают, что у ОПЕК+ пока есть время подумать благодаря сохраняющемуся дефициту на рынке нефти.



Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам встречи 17 ноября не представил предложений по уровню сокращения добычи в 2021 году. Как отмечается в тексте итогового коммюнике, ожидать рекомендации теперь нужно к встрече стран ОПЕК и не ОПЕК, которая состоится 1 декабря.



Очередной вариант соглашения начал действовать с мая и предполагал сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца, а с августа по конец года - на 7,7 млн баррелей в сутки. Планировалось, что с января 2021 года по апрель 2022 года добыча будет сокращена на 5,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, текущие параметры сделки означают, что добыча с 1 января должна вырасти почти на 2 млн баррелей в сутки с нынешнего уровня.



Однако на фоне второй волны коронавируса и угрозы масштабных локдаунов в Европе и, возможно, в США, участники ОПЕК+ начали обсуждать возможность более кардинального подхода.

В частности, предлагалось не увеличивать добычу с 1 января, сохранив нынешние параметры сделки на первый квартал 2021 года или даже на первое полугодие. Однако, как и предсказывал "Ъ" 12 ноября, резкий рост котировок после известия об успешных испытаниях вакцины Pfizer осложнил переговоры внутри ОПЕК+.



В документе по итогам министерского заседания лишь говорится, что участники сделки должны "быть готовы к действиям, если они потребуются рынку нефти". Также отмечается, что "комитет учел устойчивый спрос на нефть в Азии и позитивные новости по вакцине от COVID-19".



Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью телеканалу ASHARQ TV пояснил, что нефтяной рынок находится в слишком изменчивом состоянии, чтобы принимать решение по квотам сейчас.

При этом, как сообщает Bloomberg, ОАЭ призывает членов ОПЕК+ добиться полного исполнения сделки до того, как будут приняты решения по следующим шагам.



В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания заявил, что рынок нефти благодаря мерам ОПЕК+ находится в стабильном состоянии, а уровень выполнения сделки альянсом третий месяц подряд выше 100%.



Рост цен на нефть осложнит дискуссию внутри ОПЕК+

Следующее плановое заседание техкомитета ОПЕК+ состоится уже 16 декабря, министерского мониторингового комитета - 17 декабря, то есть после того, как должно быть принято решение по квотам на 2021 год.



Если принять решение в начале декабря не удастся, то нефтекомпании стран ОПЕК+ автоматически предложат своим клиентам в январе дополнительные спотовые партии, контрактация которых обычно происходит за месяц до поставки.

Дарья Козлова из Vygon Consulting отмечает, что сейчас есть значительная неопределенность относительно масштаба влияния второй волны коронавируса на сокращение спроса, а также объемов наращивания предложения нефти со стороны Ливии. При этом на рынке сохраняется дефицит в районе 3 млн баррелей в сутки (по состоянию на октябрь), что дает участникам соглашения время для оценки ситуации и выбора наиболее оптимального варианта действий для сохранения баланса. По оценкам эксперта, с учетом текущих тенденций продление нынешних параметров сделки на три-шесть месяцев позволит сократить коммерческие запасы на 90–170 млн баррелей.



Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов