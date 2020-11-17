 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.11.2020
01:02  Французская революция в исламе, - Милена Фаустова
00:45  Москва и Пекин хотят превратить БРИКС в орудие отпора диктату США, - В.Скосырев
00:44  В новую Конституцию Киргизии хотят вмонтировать "Народный курултай" и еще много чего
00:34  Новый главарь Госкомрелигии Киргизии Токталиев оказался связан с джихадистами?
00:32  Европа снова делает ставку на де-долларизацию, на этот раз через выпуск цифрового евро
00:31  Армия США "глобально отступает": Афганистан, Ирак, теперь и Сомали
00:30  За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)

00:28  Между санкциями и коронавирусом: экономика Ирана борется из последних сил, - Н.Проценко
00:23  Китайская экономика вернулась к нормальности. Все остальные - в лежку
00:20  ОПЕК+ не может определиться. Участники сделки отложили решение по уровню добычи, - "Къ"
00:06  Портрет казахстанского пенсионера, - Freedom Finance Life
00:01  У узбекистано-австралийского музыканта С.Федотова хотят украсть... альбом песен
Вторник, 17.11.2020
20:34  Кабул осмелел: грозит талибам и договаривается с Исламабадом
19:41  ГКНБ прослушивал Алмазбека Атамбаева по просьбе Сооронбая Жээнбекова? - "ВБ"
19:37  В Швеции отказались считать сожжение Корана преступлением
18:36  Мирзиеев поручил "оптимизировать" COVID-больницы
18:35  Умер режиссер Роман Виктюк
16:33  Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем
15:23  Плохие учебники хуже коррупции. Казминобраз никак не может навести порядок
15:09  Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении
15:01  Некоторые мысли по управлению Казрегионами, - Д.Ашимбаев
14:00  Выборный елбасариум. Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan
13:59  Эрдоган надорвался? - Владимир Малышев
13:58  "Вселенная просит". Среди кандидатов в президенты Киргизии есть "живой бог" - мыркабес Алай
13:57  США: ничего еще не решено. В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия
13:55  Мигранты, конечно, распоясались.., - Н.Нарочницкая
13:53  Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе, - "СП"
13:50  Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам, - И.Кармазин
13:49  Слабоумие и отвага: почему европейцы продолжают страдать за амбиции Макрона
13:47  Китай нанес экономике США удар в спину, - О.Самофалова
13:46  Заокеанские клики. Российские компании кибератакуют из США
11:15  В Кыргызстане идет передел рынка радиочастот. Люди в регионах без интернета
10:06  Как далеко будет позволено Турции зайти в ее экспансии на Кавказе? - А.Арешев
10:02  Козырной валет по имени "Шах-Дениз". Насколько BP дорожит своим каспийским авуаром, - В.Михеев
09:14  Экс-казбанкир Ертаев (Bank RBK) присел на 11 лет с конфискацией
09:11  "Роскосмос" пытается выкупить себе в музей оставшийся в Казахстане труп "Бурана"
09:03  В Туркменистане распродают имущество осужденного экс-главы МВД экс-генерала Муликова
00:36  Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи, - В.Гарбузов
00:34  Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"
00:31  Что России делать с Эрдоганом? - Т.Бордачев
00:26  Западная Африка балансирует на грани войны. В Сахаре тоже полно сепаратистов, - Р.Мустафин
00:24  Прощальная пакость. Трамп грозит покарать марксистско-ленинского монстра в Китае, - В.Скосырев
00:10  В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана, - А.Куприянов
00:06  В Киеве собирается "голодный майдан", власти вызывают военных из окопов Донбасса
00:01  Сколько геев и негров войдет в администрацию Байдена? - Г.Мирзаян
Понедельник, 16.11.2020
21:39  В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19
18:35  Авторитарный Абсурдистан во Франции, - Анника Жорес
18:23  Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
15:56  "Сидим, на Россию облизываемся". Как живут уехавшие домой гастарбайтеры?
15:46  Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?
15:43  Раззаков, Сталин и Манас. В Бишкеке издали фундаментальный сборник документов по "манасоведению"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ОПЕК+ не может определиться. Участники сделки отложили решение по уровню добычи, - "Къ"
00:20 18.11.2020

"Коммерсантъ" от 17.11.2020,
Министры стран-участниц соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ неожиданно не дали никаких рекомендаций по уровню добычи в первом квартале 2021 года. Рынок ожидал, что участники сделки как минимум продлят ее текущие параметры на первый квартал вместо запланированного роста добычи на 2 млн баррелей в сутки. Теперь последний шанс принять это решение наступит 1 декабря на встрече ОПЕК. Эксперты отмечают, что у ОПЕК+ пока есть время подумать благодаря сохраняющемуся дефициту на рынке нефти.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам встречи 17 ноября не представил предложений по уровню сокращения добычи в 2021 году. Как отмечается в тексте итогового коммюнике, ожидать рекомендации теперь нужно к встрече стран ОПЕК и не ОПЕК, которая состоится 1 декабря.

Очередной вариант соглашения начал действовать с мая и предполагал сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца, а с августа по конец года - на 7,7 млн баррелей в сутки. Планировалось, что с января 2021 года по апрель 2022 года добыча будет сокращена на 5,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, текущие параметры сделки означают, что добыча с 1 января должна вырасти почти на 2 млн баррелей в сутки с нынешнего уровня.

Однако на фоне второй волны коронавируса и угрозы масштабных локдаунов в Европе и, возможно, в США, участники ОПЕК+ начали обсуждать возможность более кардинального подхода.
В частности, предлагалось не увеличивать добычу с 1 января, сохранив нынешние параметры сделки на первый квартал 2021 года или даже на первое полугодие. Однако, как и предсказывал "Ъ" 12 ноября, резкий рост котировок после известия об успешных испытаниях вакцины Pfizer осложнил переговоры внутри ОПЕК+.

В документе по итогам министерского заседания лишь говорится, что участники сделки должны "быть готовы к действиям, если они потребуются рынку нефти". Также отмечается, что "комитет учел устойчивый спрос на нефть в Азии и позитивные новости по вакцине от COVID-19".

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью телеканалу ASHARQ TV пояснил, что нефтяной рынок находится в слишком изменчивом состоянии, чтобы принимать решение по квотам сейчас.
При этом, как сообщает Bloomberg, ОАЭ призывает членов ОПЕК+ добиться полного исполнения сделки до того, как будут приняты решения по следующим шагам.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания заявил, что рынок нефти благодаря мерам ОПЕК+ находится в стабильном состоянии, а уровень выполнения сделки альянсом третий месяц подряд выше 100%.

Рост цен на нефть осложнит дискуссию внутри ОПЕК+
Следующее плановое заседание техкомитета ОПЕК+ состоится уже 16 декабря, министерского мониторингового комитета - 17 декабря, то есть после того, как должно быть принято решение по квотам на 2021 год.

Если принять решение в начале декабря не удастся, то нефтекомпании стран ОПЕК+ автоматически предложат своим клиентам в январе дополнительные спотовые партии, контрактация которых обычно происходит за месяц до поставки.
Дарья Козлова из Vygon Consulting отмечает, что сейчас есть значительная неопределенность относительно масштаба влияния второй волны коронавируса на сокращение спроса, а также объемов наращивания предложения нефти со стороны Ливии. При этом на рынке сохраняется дефицит в районе 3 млн баррелей в сутки (по состоянию на октябрь), что дает участникам соглашения время для оценки ситуации и выбора наиболее оптимального варианта действий для сохранения баланса. По оценкам эксперта, с учетом текущих тенденций продление нынешних параметров сделки на три-шесть месяцев позволит сократить коммерческие запасы на 90–170 млн баррелей.

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605648000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят республиканский бюджет на 2021–2023 годы
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит пакет законопроектов по реализации Послания Президента
- Некоторые мысли по управлению регионами
- О демографической ситуации за январь-сентябрь 2020 года
- Плохие учебники хуже коррупции
- Кадровые перестановки
- Финрегулятор выявил 760 неправомерных отказов банков на рефинансирование ипотеки
- Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
- В Карагандинском филиале Nur Otan определили кандидатов в партийный список на выборы депутатов Мажилиса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  