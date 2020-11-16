 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.11.2020
01:02  Французская революция в исламе, - Милена Фаустова
00:45  Москва и Пекин хотят превратить БРИКС в орудие отпора диктату США, - В.Скосырев
00:44  В новую Конституцию Киргизии хотят вмонтировать "Народный курултай" и еще много чего
00:34  Новый главарь Госкомрелигии Киргизии Токталиев оказался связан с джихадистами?
00:32  Европа снова делает ставку на де-долларизацию, на этот раз через выпуск цифрового евро
00:31  Армия США "глобально отступает": Афганистан, Ирак, теперь и Сомали
00:30  За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)

00:28  Между санкциями и коронавирусом: экономика Ирана борется из последних сил, - Н.Проценко
00:23  Китайская экономика вернулась к нормальности. Все остальные - в лежку
00:20  ОПЕК+ не может определиться. Участники сделки отложили решение по уровню добычи, - "Къ"
00:06  Портрет казахстанского пенсионера, - Freedom Finance Life
00:01  У узбекистано-австралийского музыканта С.Федотова хотят украсть... альбом песен
Вторник, 17.11.2020
20:34  Кабул осмелел: грозит талибам и договаривается с Исламабадом
19:41  ГКНБ прослушивал Алмазбека Атамбаева по просьбе Сооронбая Жээнбекова? - "ВБ"
19:37  В Швеции отказались считать сожжение Корана преступлением
18:36  Мирзиеев поручил "оптимизировать" COVID-больницы
18:35  Умер режиссер Роман Виктюк
16:33  Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем
15:23  Плохие учебники хуже коррупции. Казминобраз никак не может навести порядок
15:09  Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении
15:01  Некоторые мысли по управлению Казрегионами, - Д.Ашимбаев
14:00  Выборный елбасариум. Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan
13:59  Эрдоган надорвался? - Владимир Малышев
13:58  "Вселенная просит". Среди кандидатов в президенты Киргизии есть "живой бог" - мыркабес Алай
13:57  США: ничего еще не решено. В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия
13:55  Мигранты, конечно, распоясались.., - Н.Нарочницкая
13:53  Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе, - "СП"
13:50  Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам, - И.Кармазин
13:49  Слабоумие и отвага: почему европейцы продолжают страдать за амбиции Макрона
13:47  Китай нанес экономике США удар в спину, - О.Самофалова
13:46  Заокеанские клики. Российские компании кибератакуют из США
11:15  В Кыргызстане идет передел рынка радиочастот. Люди в регионах без интернета
10:06  Как далеко будет позволено Турции зайти в ее экспансии на Кавказе? - А.Арешев
10:02  Козырной валет по имени "Шах-Дениз". Насколько BP дорожит своим каспийским авуаром, - В.Михеев
09:14  Экс-казбанкир Ертаев (Bank RBK) присел на 11 лет с конфискацией
09:11  "Роскосмос" пытается выкупить себе в музей оставшийся в Казахстане труп "Бурана"
09:03  В Туркменистане распродают имущество осужденного экс-главы МВД экс-генерала Муликова
00:36  Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи, - В.Гарбузов
00:34  Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"
00:31  Что России делать с Эрдоганом? - Т.Бордачев
00:26  Западная Африка балансирует на грани войны. В Сахаре тоже полно сепаратистов, - Р.Мустафин
00:24  Прощальная пакость. Трамп грозит покарать марксистско-ленинского монстра в Китае, - В.Скосырев
00:10  В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана, - А.Куприянов
00:06  В Киеве собирается "голодный майдан", власти вызывают военных из окопов Донбасса
00:01  Сколько геев и негров войдет в администрацию Байдена? - Г.Мирзаян
Понедельник, 16.11.2020
21:39  В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19
18:35  Авторитарный Абсурдистан во Франции, - Анника Жорес
18:23  Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
15:56  "Сидим, на Россию облизываемся". Как живут уехавшие домой гастарбайтеры?
15:46  Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?
15:43  Раззаков, Сталин и Манас. В Бишкеке издали фундаментальный сборник документов по "манасоведению"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайская экономика вернулась к нормальности. Все остальные - в лежку
00:23 18.11.2020

Мониторинг мировой экономики

Газета "Коммерсантъ" №210 от 17.11.2020, стр. 2
Восстановление китайской экономики в октябре ускорилось на фоне наращивания фискальной поддержки - об этом свидетельствуют последние макроэкономические данные Нацбюро статистики КНР. Напомним, по итогам третьего квартала ВВП Китая уже вырос на 4,9% в годовом выражении, опередив рост во втором квартале, составивший 3,2% (в первом наблюдался спад на 6,8%). В итоге за первые девять месяцев к аналогичному периоду прошлого года показатель оказался положительным и составил 0,7% - китайская экономика, вероятно, в этом году окажется единственной крупной экономикой, показавшей рост. По прогнозу Международного валютного фонда, он может составить 1,9%, а в следующем году ускориться до 8,2%.

В октябре рост промпроизводства в Китае в годовом выражении составил 6,9% - как и месяцем ранее. При этом индекс выпуска ключевых промышленных товаров увеличился с 5,8% до 8,7%. Капвложения выросли на 9,3% против 7,6% в сентябре, основным драйвером вновь оказались инвестиции в инфраструктуру - их прирост ускорился с 4,6% до 7,5% (к концу года региональные правительства стремятся потратить привлеченные за счет выпуска бондов средства). Капвложения производственных компаний выросли на 3,5% (3% в сентябре), тогда как инвестиции в недвижимость - на 12,2% (11,9% месяцем ранее).

Ситуация с потреблением также улучшилась, розничные продажи ускорились с 3,3% до 4,3% - это уже соответствует темпам до пандемии. Рост в секторе услуг и вовсе оказался рекордным за 18 месяцев (7,4% против 5,4%). В то же время уровень безработицы сократился с 5,4% до 5,3% (показатель также теперь лишь на 0,1 процентного пункта превышает уровень конца прошлого года).

"Статистика показывает, что негативный шок для рынка труда и сектора услуг теперь полностью позади, при этом потребление может продолжить укрепляться с учетом накопленных с начала года сбережений",- констатируют в Capital Economics. В то же время стимулирующая фискальная политика будет поддерживать активность в промышленном секторе и в строительстве - в итоге в ближайшие кварталы будет отмечаться рост выше тренда, замечают в центре.

Татьяна Едовина

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605648180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят республиканский бюджет на 2021–2023 годы
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит пакет законопроектов по реализации Послания Президента
- Некоторые мысли по управлению регионами
- О демографической ситуации за январь-сентябрь 2020 года
- Плохие учебники хуже коррупции
- Кадровые перестановки
- Финрегулятор выявил 760 неправомерных отказов банков на рефинансирование ипотеки
- Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
- В Карагандинском филиале Nur Otan определили кандидатов в партийный список на выборы депутатов Мажилиса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  