Китайская экономика вернулась к нормальности. Все остальные - в лежку

00:23 18.11.2020

Мониторинг мировой экономики



Газета "Коммерсантъ" №210 от 17.11.2020, стр. 2

Восстановление китайской экономики в октябре ускорилось на фоне наращивания фискальной поддержки - об этом свидетельствуют последние макроэкономические данные Нацбюро статистики КНР. Напомним, по итогам третьего квартала ВВП Китая уже вырос на 4,9% в годовом выражении, опередив рост во втором квартале, составивший 3,2% (в первом наблюдался спад на 6,8%). В итоге за первые девять месяцев к аналогичному периоду прошлого года показатель оказался положительным и составил 0,7% - китайская экономика, вероятно, в этом году окажется единственной крупной экономикой, показавшей рост. По прогнозу Международного валютного фонда, он может составить 1,9%, а в следующем году ускориться до 8,2%.



В октябре рост промпроизводства в Китае в годовом выражении составил 6,9% - как и месяцем ранее. При этом индекс выпуска ключевых промышленных товаров увеличился с 5,8% до 8,7%. Капвложения выросли на 9,3% против 7,6% в сентябре, основным драйвером вновь оказались инвестиции в инфраструктуру - их прирост ускорился с 4,6% до 7,5% (к концу года региональные правительства стремятся потратить привлеченные за счет выпуска бондов средства). Капвложения производственных компаний выросли на 3,5% (3% в сентябре), тогда как инвестиции в недвижимость - на 12,2% (11,9% месяцем ранее).



Ситуация с потреблением также улучшилась, розничные продажи ускорились с 3,3% до 4,3% - это уже соответствует темпам до пандемии. Рост в секторе услуг и вовсе оказался рекордным за 18 месяцев (7,4% против 5,4%). В то же время уровень безработицы сократился с 5,4% до 5,3% (показатель также теперь лишь на 0,1 процентного пункта превышает уровень конца прошлого года).



"Статистика показывает, что негативный шок для рынка труда и сектора услуг теперь полностью позади, при этом потребление может продолжить укрепляться с учетом накопленных с начала года сбережений",- констатируют в Capital Economics. В то же время стимулирующая фискальная политика будет поддерживать активность в промышленном секторе и в строительстве - в итоге в ближайшие кварталы будет отмечаться рост выше тренда, замечают в центре.



Татьяна Едовина