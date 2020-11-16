 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 17.11.2020
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15:09  Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении
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Понедельник, 16.11.2020
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За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)
00:30 18.11.2020

Азербайджанские СМИ опубликовали кадры удара армянской артиллерии по позициям артиллерии Азербайджана.

"Посмотри сейчас, что мы будем делать, если они ударят прямо по нам", - обращается азербайджанский военный к своему сослуживцу, показывая ему рукой на позицию.

В следующее мгновение армяне действительно нанесли точный удар.

Сообщается, что в результате обстрела в живых остался лишь один военный, он получил ранения.

"Видео дней войны: прямо на глазах у наших солдат разорвались снаряды, все погибли, один человек ранен!" - пишет азербайджанская медиагруппа Musavat TV, опубликовавшая кадры.

Источник - Русская весна
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