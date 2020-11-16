За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)

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00:30 18.11.2020
Азербайджанские СМИ опубликовали кадры удара армянской артиллерии по позициям артиллерии Азербайджана.
"Посмотри сейчас, что мы будем делать, если они ударят прямо по нам", - обращается азербайджанский военный к своему сослуживцу, показывая ему рукой на позицию.
В следующее мгновение армяне действительно нанесли точный удар.
Сообщается, что в результате обстрела в живых остался лишь один военный, он получил ранения.
"Видео дней войны: прямо на глазах у наших солдат разорвались снаряды, все погибли, один человек ранен!" - пишет азербайджанская медиагруппа Musavat TV, опубликовавшая кадры.