За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)

00:30 18.11.2020

Азербайджанские СМИ опубликовали кадры удара армянской артиллерии по позициям артиллерии Азербайджана.



"Посмотри сейчас, что мы будем делать, если они ударят прямо по нам", - обращается азербайджанский военный к своему сослуживцу, показывая ему рукой на позицию.



В следующее мгновение армяне действительно нанесли точный удар.



Сообщается, что в результате обстрела в живых остался лишь один военный, он получил ранения.



"Видео дней войны: прямо на глазах у наших солдат разорвались снаряды, все погибли, один человек ранен!" - пишет азербайджанская медиагруппа Musavat TV, опубликовавшая кадры.



