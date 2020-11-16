 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия США "глобально отступает": Афганистан, Ирак, теперь и Сомали
00:31 18.11.2020

Президент США Дональд Трамп в течение остающихся в его распоряжении чуть более двух месяцев пребывания в Белом доме может вывести почти все американские войска из Сомали в рамках "глобального отступления" по примеру значительного сокращения американского контингента в Афганистане и сравнительно небольшого свертывания военного присутствия в Ираке. Об этом Reuters стало известно сегодня, 17 ноября, от официальных лиц в Вашингтоне, поделившихся информацией на условиях анонимности.

По их словам, пока ничего окончательно не согласовано и никаких приказов от военно-политического руководства армии США не поступало. Тем не менее все последние дни растут ожидания того, что Трамп скоро примет решение относительно Сомали по примеру сворачивания антитеррористических миссий в Афганистане и Ираке.

В минувший понедельник Reuters сообщил, что Трамп был вынужден согласиться на частичный вывод войск из Афганистана, несмотря на данные ранее обещания вывести все войска из этой страны к предстоящему Рождеству, то есть до 25 декабря.

Ожидается, что уходящий американский лидер также отдаст приказ о небольшом сокращении численности войск в Ираке, с 3 000 до 2 500 солдат и офицеров ВС США, говорят собеседники британского информагентства в Белом доме.

Около 700 американских военнослужащих сосредоточены в настоящее время в Сомали на оказании помощи местным силам в подавлении связанной с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России) экстремистской группировки "Аш-Шабаб" в рамках миссии, которой в США уделяется сравнительно мало внимания, но которая "считается краеугольным камнем глобальных усилий Пентагона по борьбе с "Аль-Каидой", отмечают источники.

Недавно назначенный на должность исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер, бывший "зеленый берет" ВС США (американский армейский спецназ), пристально смотрит на Сомали и может выбрать сохранение минимального присутствия там и перестать полагаться на крупное развертывание для борьбы с группировкой "Аш-Шабаб"". Впрочем, критики ожидаемого решения Трампа по Сомали говорят, что такое радикальное изменение подхода несет в себе значительный риск.

Полковник Ахмед Абдуллахи Шейх, который три года служил командиром сомалийского спецназа "Данаб" (до 2019 года), сказал Reuters, что любой приказ об отступлении не будет основываться на угрозе борьбы с терроризмом в Сомали и может подорвать доверие к Соединенным Штатам в регионе.

Источник - eadaily.com
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