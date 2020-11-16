 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европа снова делает ставку на де-долларизацию, на этот раз через выпуск цифрового евро
00:32 18.11.2020

Благодаря запуску цифрового евро единая валюта смогла бы расшатать доминирующие позиции доллара, однако это сопряжено с реальными рисками для банковской системы

Судя по всему, Европейский центральный банк серьезно настроен в отношении цифрового евро. Всего через месяц после того, как ЦБ опубликовал доклад по этой теме и инициировал публичные консультации, президент Кристин Лагард заявила, что "по ее предположениям", еврозона может получить собственную электронную валюту в течение двух-четырех лет. Если остальные члены Совета управляющих согласятся с ней, ЕЦБ в этом вопросе существенно опередит другие крупные западные центробанки - прежде всего Федеральную резервную систему США.

Для Лагард это прежде всего стратегическая задача. Еврозона сталкивается с теми же рисками и возможностями, что и другие страны при выпуске цифровых денег. Тем не менее, чиновники валютного союза могут получить редкую возможность бросить вызов доллару. Проблема в том, как воспользоваться этим шансом без ущерба для нормального функционирования финансовой системы.

Идея, лежащая в основе цифровых валют центральных банков (CBDC), довольно проста. Наличные используются все реже, поскольку потребители переходят на электронные платежи. Также растет интерес к переводам между физическими лицами (P2P-платежи), которые не зависят от банков. Некоторые частные провайдеры работают над собственными цифровыми валютами, например, Facebook.

Однако центральные банки управляют монетарной системой и контролируют средства платежей, не удивительно, что они хотят участвовать в этих процессах. Кроме того, с цифровыми валютами проще использовать нетрадиционные формы монетарной политики, включая "вертолетные деньги", которые будут поступать непосредственно в цифровые кошельки граждан.

Серьезные риски

Однако есть и риски. Основной из них - взаимосвязь "электронного евро" с банковской системой. Люди могут посчитать цифровые кошельки центральных банков гораздо более безопасными, чем традиционные банковские депозиты. В конце концов, центральный банк не может обанкротиться. Поэтому вполне вероятно, что деньги будут стекаться в центральные банки, особенно в периоды финансовых потрясений. Такие процессы способны расшатать существующую банковскую систему, или, по крайней мере, заставить кредиторов платить более высокие ставки по депозитам, чтобы удержать клиентов.

Некоторые центральные банки активно исследуют цифровые валюты. ЦБ Швеции одним из первых в Европе занялся этим вопросом, а Народный банк Китая уже готов запустить цифровой юань буквально со дня на день.

Безусловно, ЕЦБ не хочет оставаться позади, хотя граждане Европы не горят желанием отказаться от наличности. Согласно исследованию Банка международных расчетов, платежи по карте распространены в еврозоне гораздо меньше, чем в других регионах: в 2016 году они составили 15.6% от совокупного валового внутреннего продукта против 45.5% в Великобритании и 31.7% в США.

В течение последних нескольких лет люди все чаще пользуются картами, и, вероятно, пандемия только ускорит этот процесс. Однако сумма электронных и наличных платежей в торговых точках еврозоны примерно одинакова, причем на долю наличных приходится около трех четвертей всех транзакций.

Лагард спешит опередить западные ЦБ

Лагард возглавила банк год назад, и с тех пор она пытается сделать ЕЦБ ближе к людям. Цифровая валюта может стать одним из способов доказать пользу центрального банка. Более очевидное объяснение - это вызов многолетнему господству доллара. Доля евро по различным показателям использования международной валюты в 2019 году составила в среднем около 19%, что близко к историческим минимумам. Если посмотреть на международные депозиты, то примерно 20% непогашенной суммы было в евро, а более 50% - в долларах.

В "Докладе ЕЦБ о цифровом евро", опубликованном в прошлом месяце, прямо говорится, что "Евросистема может рассмотреть возможность выпуска цифрового евро отчасти для того, чтобы поддержать международную роль единой валюты, стимулируя спрос на евро среди иностранных инвесторов". Это вполне логично. Существует явное преимущество первенства при запуске цифровой валюты центрального банка, поскольку это побудит международных инвесторов хранить деньги в ЕЦБ. ФРС гораздо осторожнее в отношении цифрового доллара.

Главное - не спешить

Быть первопроходцем опасно. ЕЦБ нужно подумать о последствиях для своих банков, которые могут потерять дешевый способ дохода, если их бизнес по выпуску и обслуживанию карт окажется не у дел. Выступая как частные лица, Фабио Панетта, член исполнительного совета ЕЦБ, и Ульрих Биндсейль, высокопоставленный чиновник из ЕЦБ, предложили умную систему вознаграждения, чтобы ограничить количество денег, хранящихся в центральном банке: для накоплений свыше 3000 электронных евро ($3550) будет установлена менее привлекательная процентная ставка, чем у коммерческих банков.

Хотя такая стратегия была бы эффективна во времена финансового затишья, она вряд ли предотвратит бегство в безопасную гавань во время паники. Оба автора предполагают, что центральный банк мог бы снизить процентную ставку по крупным депозитам во время финансового кризиса, чтобы ограничить риск банкротства банка. Но даже этого может оказаться недостаточно, чтобы разубедить вкладчиков.

ЕЦБ поступает правильно, рассматривая возможность создания цифровых валют, но он должен действовать осторожно. Не стоит спешить, чтобы не обвалить банковскую систему.

Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg

Источник - profinance.ru
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