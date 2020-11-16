 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый главарь Госкомрелигии Киргизии Токталиев оказался связан с джихадистами?
00:34 18.11.2020

Связан с экстремистами? Коллектив ГКДР выразил недоверие Акину Токталиеву

Бакыт Басарбек

Не так давно исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров назначил главой Государственной комиссии по делам религий КР адвоката Акина Токталиева. В этой связи коллектив ГКДР выразил свое несогласие с этим назначением. Данное обращение было направлено на имя и.о. президента, спикера ЖК Таланта Мамытова, и.о. премьер-министра Артема Новикова и глав силовых органов.

Редакция VB.KG публикует текст обращения полностью:

"Для выражения несогласия с данной кандидатурой у коллектива есть веские на то причины:

Во-первых, ГКДР является государственным органом, формирующим и реализующим государственную политику в религиозной сфере, которая всегда являлась очень чувствительной. На протяжении последних лет коллектив ГКДР совместными усилиями работал над оптимизацией государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Этому свидетельствует сложившиеся доверительные отношения коллектива ГКДР с религиозными организациями, экспертным сообществом, международными организациями и правоохранительными органами.

Исходя из сферы своей работы Токталиев представлял только одну религиозную конфессию, в то время как ГКДР является центральным органом, взаимодействующим со всеми религиозными конфессиями.

Во-вторых, коллектив считает, что кандидатура Токталиева, его опыт деятельности не в полной мере соответствует должности директора ГКДР. Полагаем, что Токталиев отличный адвокат, однако, ГКДР – это не адвокатская контора. В деятельности ГКДР есть своя специфика. Судя по резюме Токталиева, он с 2000 года не работал ни в одной государственной должности, что считаем недопустимым, так как на такоую ключевую должность необходимо назначать истинного государственника с большим опытом и понимающего эту сферу.

Коллектив отмечает, что не выступает за возвращение экс-директора Зайырбека Эргешова. Коллектив требует компетентного кандидата.

В-третьих, очень важно! Акин Токталиев на протяжении последних 10 лет подавал иски в суды в отношении ГКДР, Аппарат Президента КР, Духовного управления мусульман Кыргызстана. Таким образом он своими бездоказательными, беспочвенными обвинениями, исками давно уже потерял уважение в глазах коллектива ГКДР, так как на протяжении многих лет занимался дискредитацией деятельности ГКДР.

Одним из главных обвинений Токталиева на протяжении 10 лет против ГКДР касалось религиоведческих экспертиз сотрудниками ГКДР, что привело к привлечению к суду более 1700 граждан по обвинению в экстремистской деятельности. Стоит отметить, что каждый сотрудник ГКДР работал и работает в строгом соответствии с Конституцией, законами и другими нормативно-правовыми актами страны.

А теперь получается, что директором ГКДР назначили человека, который 10 лет обвинял коллектив ГКДР в нарушении прав человека, незаконном вынесении религиоведческих экспертиз, а также предлагал расформировать ГКДР вообще! Так Токталиев специально выпустил брошюру, где от начала до конца обвиняет ГКДР, правоохранительные органы в незаконном осуждении 1700 граждан.

В-четвертых, необходимо напомнить, что Токталиев на протяжении многих лет был адвокатом обвиняемых в экстремистской, террористической деятельности, таких как "Хизбут-Тахрир" и "Джайшуль-Махди". Он выступал в судах на прениях против многих наших ныне работающих сотрудников, организовывал пресс-конференции с обвинением в адрес ГКДР.

В настоящее время, после его назначения директором ГКДР в социальных сетях стали появляться обращения к А. Токталиеву, чтобы он оказал содействие выпустить из тюрем 1700 осужденных сторонников экстремистской организации "Хизбут-Тахрир".

Когда стоит вопрос безопасности сотрудников ГКДР, когда директор в какой-то мере связан с осужденными за экстремистскую и террористическую деятельность, то в таких условиях коллектив выражает недоверие Токталиеву, соответственно, он не может полномерно выполнять свои обязанности.

Вызывает опасение и недоумение "лайки" Токталиева под постами социальных сетях, где отмечается призыв в содействии освобождения осужденных членов экстремистской организации "Хизбут-Тахрир" из тюрем

Также, необходимо напомнить об угрозах Токталиева в отношении сотрудников ГКДР в бытность его адвокатом осужденных за экстремистскую деятельность огласить адрес проживания сотрудников ГКДР соответствующим людям.

В-пятых, как известно, Токталиев несколько раз подавал в суд на Духовное управление мусульман Кыргызстана. Коллектив ГКДР считает, что после назначения Токталиева возникнет опасная ситуация вражды междуними Духовным управлением мусульман Кыргызстана, что приведет к дестабилизации религиозной сферы.

В-шестых, в настоящее время, после назначения А. Токталиева в адрес коллектива поступают обращения от религиозных организаций, правоохранительных организаций, экспертного сообщества с негодованием и отрицательным мнением по данному назначению.

Религиозные организации выражают свою обеспокоенность по данному вопросу.

Просим руководство страны с пониманием отнестись к данному решению коллектива ГКДР и пересмотреть решение о назначении

Акина Токталиева директором ГКДР и как можно в короткие сроки рассмотреть вопрос о назначении директора, двух заместителей директора, исходя их профессионального опыта.

В свою очередь, коллектив отмечает, что до назначения нового директора будет игнорировать поручения А. Токталиева, которые будут направлены на нарушение законов, раздробление коллектива, а также на препятствование продолжения реализации государственной политики в религиозной сфере", - говорится в тексте обращения.

Источник - Вечерний Бишкек
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