 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.11.2020
01:02  Французская революция в исламе, - Милена Фаустова
00:45  Москва и Пекин хотят превратить БРИКС в орудие отпора диктату США, - В.Скосырев
00:44  В новую Конституцию Киргизии хотят вмонтировать "Народный курултай" и еще много чего
00:34  Новый главарь Госкомрелигии Киргизии Токталиев оказался связан с джихадистами?
00:32  Европа снова делает ставку на де-долларизацию, на этот раз через выпуск цифрового евро
00:31  Армия США "глобально отступает": Афганистан, Ирак, теперь и Сомали
00:30  За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)

00:28  Между санкциями и коронавирусом: экономика Ирана борется из последних сил, - Н.Проценко
00:23  Китайская экономика вернулась к нормальности. Все остальные - в лежку
00:20  ОПЕК+ не может определиться. Участники сделки отложили решение по уровню добычи, - "Къ"
00:06  Портрет казахстанского пенсионера, - Freedom Finance Life
00:01  У узбекистано-австралийского музыканта С.Федотова хотят украсть... альбом песен
Вторник, 17.11.2020
20:34  Кабул осмелел: грозит талибам и договаривается с Исламабадом
19:41  ГКНБ прослушивал Алмазбека Атамбаева по просьбе Сооронбая Жээнбекова? - "ВБ"
19:37  В Швеции отказались считать сожжение Корана преступлением
18:36  Мирзиеев поручил "оптимизировать" COVID-больницы
18:35  Умер режиссер Роман Виктюк
16:33  Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем
15:23  Плохие учебники хуже коррупции. Казминобраз никак не может навести порядок
15:09  Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении
15:01  Некоторые мысли по управлению Казрегионами, - Д.Ашимбаев
14:00  Выборный елбасариум. Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan
13:59  Эрдоган надорвался? - Владимир Малышев
13:58  "Вселенная просит". Среди кандидатов в президенты Киргизии есть "живой бог" - мыркабес Алай
13:57  США: ничего еще не решено. В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия
13:55  Мигранты, конечно, распоясались.., - Н.Нарочницкая
13:53  Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе, - "СП"
13:50  Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам, - И.Кармазин
13:49  Слабоумие и отвага: почему европейцы продолжают страдать за амбиции Макрона
13:47  Китай нанес экономике США удар в спину, - О.Самофалова
13:46  Заокеанские клики. Российские компании кибератакуют из США
11:15  В Кыргызстане идет передел рынка радиочастот. Люди в регионах без интернета
10:06  Как далеко будет позволено Турции зайти в ее экспансии на Кавказе? - А.Арешев
10:02  Козырной валет по имени "Шах-Дениз". Насколько BP дорожит своим каспийским авуаром, - В.Михеев
09:14  Экс-казбанкир Ертаев (Bank RBK) присел на 11 лет с конфискацией
09:11  "Роскосмос" пытается выкупить себе в музей оставшийся в Казахстане труп "Бурана"
09:03  В Туркменистане распродают имущество осужденного экс-главы МВД экс-генерала Муликова
00:36  Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи, - В.Гарбузов
00:34  Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"
00:31  Что России делать с Эрдоганом? - Т.Бордачев
00:26  Западная Африка балансирует на грани войны. В Сахаре тоже полно сепаратистов, - Р.Мустафин
00:24  Прощальная пакость. Трамп грозит покарать марксистско-ленинского монстра в Китае, - В.Скосырев
00:10  В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана, - А.Куприянов
00:06  В Киеве собирается "голодный майдан", власти вызывают военных из окопов Донбасса
00:01  Сколько геев и негров войдет в администрацию Байдена? - Г.Мирзаян
Понедельник, 16.11.2020
21:39  В Нур-Султане срочно построят завод по производству российской вакцины от COVID-19
18:35  Авторитарный Абсурдистан во Франции, - Анника Жорес
18:23  Департамент макроэкономической политики ЕЭК возглавил казах "болашакер" Аскар Джаппаркулов
15:56  "Сидим, на Россию облизываемся". Как живут уехавшие домой гастарбайтеры?
15:46  Алишер Усманов построит в Узбе еще один супер-международный бизнес-центр. Ну как Намангану без него..?
15:43  Раззаков, Сталин и Манас. В Бишкеке издали фундаментальный сборник документов по "манасоведению"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В новую Конституцию Киргизии хотят вмонтировать "Народный курултай" и еще много чего
00:44 18.11.2020

17 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

80 депутатов инициировали закон о референдуме по изменению Конституции

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

К документу прилагается справка-обоснование с перечислением основных новелл главного документа страны, которые предлагается отредактировать.

Основными новеллами в проекте новой редакции Конституции при сохранении значительного числа уже проявивших свою правовую направленность конституционных норм предлагаются уточнение и компоновка по направлениям всех прав и свобод граждан.

Введение института Народного курултая, переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение института парламента по численному составу и другие законодательные новшества.

Так, законопроектом предлагается установить высший совещательный, консультативный и координирующий орган народовластия в форме Народного курултая (статья 7 Конституции).

Он будет осуществлять свою работу во взаимодействии с президентом, Жогорку Кенешем, государственными органами, органами МСУ, их должностными лицами.

Народный курултай в числе своих полномочий наделяется правом заслушивать отчеты торага Народного курултая, президента, торага Жогорку Кенеша, вносить предложения о несоответствии занимаемой должности глав министерств и ведомств и органов МСУ.

Порядок формирования, а также организация и деятельность Народного курултая предполагается регулировать Конституцией и конституционным законом.

Проектом закона предусматривается унифицировать все права и свободы человека по направлениям: личные права и свободы, политические права, экономические и социальные права, гарантии прав и свобод человека, права и обязанности человека.

Значительному пересмотру с учетом требований народных масс подвергcя раздел III Конституции "Органы государственной власти".

В частности, в первой главе институт президента претерпел изменения, где президент является главой государства и возглавляет исполнительную власть.

Глава государства определяет основные направления внутренней, внешней политики государства и может быть избранным на пять лет, но не более двух сроков.

Переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства предполагает, что президент должен назначать премьер-министра, его заместителей, министров и председателей государственных комитетов. Это назначение осуществляется с согласия Жогорку Кенеша.

Президент вправе освободить по собственной инициативе или по предложению Народного курултая министров и председателей государственных комитетов, может назначать руководителей иных органов исполнительной власти, глав местных государственных администраций и освобождать их от должности.

Президент наделяется правом вносить законопроекты в Жогорку Кенеш и обращаться к народу с ежегодными посланиями о положении дел в стране.

Разработчики уточняют, что с учетом уроков событий октября 2020 года предлагается установить, что в случае досрочного прекращения президентом своих полномочий по указанным в Конституции причинам его полномочия до избрания нового президента исполняет глава правительства.

В случае невозможности исполнения полномочий главой правительства полномочия переходят торага Жогорку Кенеша.

С учетом требований народных масс о переформатировании институтов президента и правительства одновременно предлагается определить численный состав Жогорку Кенеша в количестве 90 депутатов, избираемых сроком на пять лет.

из справки-обоснования к проекту Закона "О назначении референдума"
При этом порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша будет устанавливаться конституционным законом. Представительство депутатов в Жогорку Кенеше, избираемых по мажоритарной или пропорциональной системе (по партийным спискам), будет определяться конституционным законом.

Формирование правительства главой государства предусматривается осуществлять с согласия парламента. Жогорку Кенеш будет заслушивать ежегодные послания и выступления президента.

Парламент наделяется и другими полномочиями, предусмотренными Конституцией и законами Кыргызской Республики.

С учетом практики законодательной деятельности предлагается расширить число субъектов законодательной инициативы, с включением в их число президента и главы правительства, Конституционного и Верховного судов по вопросам их ведения.

Изменение конституционного статуса президента и правительства влечет за собой необходимость изменения положений главы III Конституции "Исполнительная власть".

Повышение роли и ответственности главы государства предусматривает, что исполнительную власть осуществляет президент и подчиненное ему правительство.

Президент руководит деятельностью исполнительной власти, дает поручения правительству и подчиненным ему органам, контролирует их исполнение, отменяет акты правительства, временно отстраняет от должности министров и председателей государственных комитетов.

Устанавливается, что правительство состоит из его главы, заместителей, министров и председателей государственных комитетов.

Структура и состав определяются президентом.

Президент вправе председательствовать на заседаниях правительства.

Для оптимизации числа сотрудников государственных структур предлагается в Конституции предусмотреть, что деятельность правительства обеспечивается администрацией президента.

Учитывая мировую практику формирования и деятельности структур конституционного контроля (надзора) и рекомендации Венецианской Комиссии 2010 года о сохранении Конституционного суда как самостоятельного органа, предлагается Конституционную палату вывести из состава Верховного суда.

Будет образован Конституционный суд с компетенцией, определенной в Конституции и конституционном законе.

При этом к полномочиям Конституционного суда отнесены дополнительно: рассмотрение и дача официального толкования Конституции по запросу президента, Жогорку Кенеша и Верховного суда, разрешение споров о компетенции между ветвями государственной власти, а также дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против президента.

Одновременно предлагается установить, чтобы жалобы на нарушения прав и свобод граждан принимались Конституционным судом, если исчерпаны все внутригосударственные средства судебной защиты.

Предлагается, чтобы судьи Конституционного суда и Верховного избирались до достижения предельного возраста. При этом из числа судей названных судов президент с согласия Жогорку Кенеша назначает председателя и заместителей председателя данных судов сроком на пять лет.

Применительно к местным судам предлагается аналогичный порядок, когда из числа судей местных судов президент по представлению Совета по отбору судей назначает председателей местных судов и их заместителей сроком на пять лет.

С учетом вводимых новой редакцией Конституции предлагается уточнить порядок внесения изменений и дополнений.

Поправки могут приниматься Жогорку Кенешем по предложению президента, большинства от общего числа депутатов либо по инициативе не менее 300 тысяч избирателей.

Статьями 2-6 законопроекта предусматриваются порядок подписания и вступления в силу принятого в установленном порядке закона и переходные положения с указанием полномочий применительно к вновь избранному главе государства, правительству.

Переходными положениями предлагается, чтобы до избрания выборных органов и назначения должностных лиц всех уровней в соответствии с Конституцией в редакции настоящего закона выборные и назначаемые государственные органы и должностные лица продолжали осуществлять свои полномочия.

В частности, выборы депутатов Жогорку Кенеша проводятся в соответствии с Конституцией в редакции настоящего закона и законодательством.

Судьи Конституционной палаты Верховного суда сохраняют свои полномочия до формирования Конституционного суда в соответствии с Конституцией.

Судьи Верховного суда сохраняют свои полномочия на весь срок их избрания, а действующие судьи местных судов сохраняют свои полномочия на весь срок их назначения.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605649440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят республиканский бюджет на 2021–2023 годы
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит пакет законопроектов по реализации Послания Президента
- Некоторые мысли по управлению регионами
- О демографической ситуации за январь-сентябрь 2020 года
- Плохие учебники хуже коррупции
- Кадровые перестановки
- Финрегулятор выявил 760 неправомерных отказов банков на рефинансирование ипотеки
- Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
- В Карагандинском филиале Nur Otan определили кандидатов в партийный список на выборы депутатов Мажилиса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  