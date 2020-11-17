Москва и Пекин хотят превратить БРИКС в орудие отпора диктату США, - В.Скосырев

00:45 18.11.2020

Пандемия может сблизить членов "пятерки"

Владимир Скосырев

17.11.2020



Страны БРИКС далеко не всегда демонстрируют единство и согласие. Фото с сайта www.kremlin.ru

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) провели под председательством президента РФ Владимира Путина саммит в формате видеоконференции. Когда в 2006 году было создано объединение, эксперты ожидали, что страны-участницы станут драйверами мировой экономики. С задачей справился только Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество в борьбе с вирусом и воздал должное действиям России в этой области. Пекин и Москва стремятся повысить международную роль БРИКС с тем, чтобы группа служила заслоном от экономического и политического давления со стороны Вашингтона. Однако территориальный спор Китая с Индией ставит под вопрос само существование БРИКС.



Путин в своем выступлении поначалу сосредоточился на самой серьезной угрозе, которая волнует сейчас человечество, – коронавирусной инфекции. Он высказался за объединение усилий для массового выпуска вакцины. "Вакцины российские есть, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство", – сказал Путин. Нужно, по словам президента, ускорить создание центра разработки и исследования вакцин, о чем по предложению ЮАР договорились еще два года назад.



Естественно, глава российского государства не мог обойти вниманием и угрозы мировому развитию и стабильности в текущий момент. Это международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности. Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооруженные противостояния в Ливии и Йемене.



Спору нет, тревожные тенденции на мировой арене обозначены четко. Вопрос в том, готова ли такая аморфная организация, как БРИКС, не имеющая ни штаб-квартиры, ни секретариата, к согласованной реакции на них. Российские эксперты говорят, что "пятерка" в отличие от группы G7, сформированной в годы холодной войны и служащей инструментом усиления влияния Запада в мире, придерживается идей равноправия и целей, провозглашенных в Уставе ООН. Но декларации одно, а реальность – иное. Она состоит в том, что Россия, как и Китай, подвергается сейчас сильнейшему нажиму со стороны США, да и ряда других их союзников. Было бы странным, если бы обе державы не искали противовес этому нажиму.



Может ли БРИКС послужить таким противовесом? Российский мозговой трест "Валдайский клуб" утверждает, что "пятерка" выглядит лучше, чем другие международные институты в момент кризиса, вызванного коронавирусом. Ее члены не разыгрывают игру "кто виноват", а стремятся расширить кооперацию в секторе здравоохранения, в частности в производстве вакцины. Это та область, которая способна сблизить страны БРИКС. Нандан Унникришнан, сотрудник фонда Observer Research Foundation в Дели, говорит, что эта идея очень хорошая. Но где взять деньги? Ведь все страны БРИКС подверглись воздействию пандемии.



А Раджан Кумар, профессор Университета Джавахарлала Неру в Дели, утверждает, что сама группировка переживает кризис, ставящий под вопрос ее существование. Индия и Китай втянуты в длительный спор по границе. Пока несколько раундов переговоров не привели к полному урегулированию и восстановлению линии контроля, разделяющей войска двух держав. И вот их лидеры – Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди – встретились на саммите. Может быть, им удастся уладить конфликт? Вряд ли, полагает профессор. Ведь проблемы двусторонних отношений не обсуждаются на саммитах БРИКС. Тем не менее сам факт встречи, пусть и в дистанционном формате, общение могут сыграть положительную роль, полагает профессор.



Газета Times of India напоминает, что Моди и Си встретились виртуально второй раз за последний месяц. Ранее это произошло на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там Моди подчеркнул, что условием повышения уровня жизни в развивающихся странах является не только рост взаимовыгодных экономических связей между ними, но и искоренение терроризма и трансграничного наркотрафика. Тут позиции России и Индии совпадают. Но, как следует из высказываний индийских официальных лиц, Дели в свете пограничного конфликта с Китаем улучшает военные связи с США. Поэтому вряд ли можно было ожидать, что Индия поддержит более активную роль БРИКС в противостоянии США.



В беседе с "НГ" Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, сказал, что Дели и не рассчитывает на диалог с Китаем в рамках этого форума. Но он будет активно действовать в рамках БРИКС, тем более что к Индии в следующем году перейдет роль председателя. Сближение с США тоже имеет свои пределы. Обе державы, не сумев заключить торговый договор, наложили друг на друга экономические санкции.



Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов тоже подчеркнул, что списывать со счетов БРИКС не стоит. Он создавался в условиях, которые отличаются от нынешней ситуации. "Теперь эта организация стала прежде всего платформой кредитования новых инфраструктурных проектов", – сказал Маслов "НГ".