Французская революция в исламе, - Милена Фаустова

01:02 18.11.2020 17.11.2020



Европейские политики предлагают свои методы "перевоспитания" мусульман



Мусульманский мир охотно принялся демонизировать Макрона.

Министры внутренних дел ЕС подписали предварительный текст совместного плана борьбы с террористической угрозой. Он стал своеобразным ответом на проект закона о борьбе с исламским сепаратизмом, который Совет министров Франции рассмотрит 9 декабря. Несмотря на то что на голосование в парламент документ, разрабатываемый под контролем президента страны Эмманюэля Макрона, будет отправлен лишь в начале января 2021 года, его основные тезисы уже известны.



Неформальное обсуждение законопроекта проходит на фоне обнародования итогов опроса французского Института общественного мнения (IFOP), согласно которым более половины молодых французов-мусульман считают, что законы шариата важнее законов республики. Результаты этого исследования, подготовленного по заказу Комитета светской республики (Comite Laicite Republique, CLM), были опубликованы спустя две недели со дня убийства в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати (16 октября) за то, что он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2016 году, еще до избрания Макрона президентом, за шариат выступало менее половины мусульманской молодежи Франции. Теперь же 57% мусульман моложе 25 лет уверены, что нормы религии важнее государственных предписаний, и настаивают на ношении религиозной атрибутики, обучении арабскому языку, введении специальных "женских часов" в бассейнах и т.д. Две трети опрошенных высказались за недопустимость демонстрации каких-либо карикатур на религиозных деятелей. Для сравнения: среди католиков страны всего 15% поставили религиозное учение выше ценностей Пятой республики, а 80% в карикатурах не увидели ничего предосудительного. "Сегодня некоторые склонны говорить о террористах-исламистах как об "одиноких волках", фундаменталистах, чье буквальное и радикальное видение Корана вовсе не отражает точку зрения мусульман. Хотя в этом опросе не рассматривался вопрос, насколько правомерным респонденты считают применение насилия, это исследование тем не менее показывает, что значительная часть мусульманской молодежи разделяет с исламистами некоторые их идеи" – так прокомментировал результаты опроса директор политического департамента IFOP Франсуа Краус. "Требование особого статуса и прав набирает силу среди французских мусульман, особенно среди молодежи, которая выступает за коммунитаризм. Перед лицом доминирующей в культурном плане коммунитаристской модели, которую продвигают США, Евросоюз и мусульманские страны, нашим республиканским институтам не удается утвердить качества светского государства с точки зрения гражданского мира, коллективной свободы и личной эмансипации", – добавил глава Комитета светской республики Жан-Пьер Сакун.



Гибель учителя многие связали не только с его действиями, но и с выступлением Макрона в коммуне Ле Мюро департамента Ивелин 2 октября. Именно тогда он огласил основные положения проекта закона о борьбе с исламским сепаратизмом. Несмотря на то что в речи президент делал акцент на "политическом исламе" и "радикальном исламизме", предложенные решения должны коснуться всего мусульманского сообщества страны. "Продуманный проект" так называемого просвещенного ислама состоит из двух основополагающих принципов – ужесточение подхода государственных органов к любым проявлениям исламского сепаратизма и одновременно предоставление тем, кто сейчас остается в стороне от республиканских ценностей, новых образовательных возможностей в рамках государственной школы. Макрон заявил, что для борьбы с деятельностью "нелегальных школ, часто управляемых религиозными экстремистами", планируется с сентября 2021 года ввести обязательное обучение в "республиканских" школах для всех детей в возрасте от трех лет. Обучение на дому, которое предпочитают верующие, будет разрешаться только по медицинским показаниям. Вместе с этим планируется усилить и требования к частным школам, находящимся вне системы государственного финансирования и программу которых государство не может контролировать.



Также решено прекратить введенную в 1970-х годах практику преподавания в школах "языка и культуры стран происхождения" – Enseignement Langue et Culture d’origine (ELCO) – и взять под особый контроль обучение арабскому языку.



Согласно законопроекту, будут расширены и основания для роспуска различных спортивных клубов, культурных и духовных организаций, если они будут проявлять неуважение к праву. Причем причиной ликвидации отныне могут стать не только призывы экстремистского характера, но и психологическое давление и даже гендерное неравенство. Макрон планирует сделать обязательным заключение "контракта о соблюдении ценностей республики" с некоммерческими ассоциациями страны. В случае его несоблюдения последние будут обязаны возместить государству все ранее полученные от него субсидии.



Помимо усиления контроля за финансированием мечетей президент анонсировал меры, которые должны препятствовать установлению контроля над мечетями представителям экстремистских течений ислама. В частности, во всех мусульманских молельных домах будет запрещена работа имамов-иностранцев. Их сейчас в стране около 300. Вместе с тем еще в феврале нынешнего года президент пообещал начать обучение французского мусульманского духовенства и даже договорился о помощи в формировании и лицензировании религиозных служителей с Французским советом мусульман (Conseil francais du culte musulman, CFCM).



Контролировать исполнение нового закона будут не только главы коммун и мэры, но и префекты. Им будет позволено отменять указания местных властей, которые противоречат республиканским ценностям. Соблюдать религиозный нейтралитет заставят не только государственных служащих, но и сотрудников частных компаний, работающих в общественной сфере. "Ислам – религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране. В исламском радикализме есть мстительное желание организовать методическое нарушение законов республики и создать систему параллельных ценностей, построить свое обособленное общество. Наша задача – сделать ислам французским, просвещенным, резко ограничив воздействие внешних спонсоров и менторов из других стран, слишком активно вовлеченных в религиозную жизнь и воспитание молодежи", – сообщил Макрон, добавив, что "закон будет направлен против исламистского сепаратизма, осознанного политико-религиозного проекта, а не против исповедующих ислам добропорядочных граждан республики".



Законопроект вызвал резкую критику как со стороны политических оппонентов Макрона, так и в мусульманском мире. "Макрону удалось всего лишь за час своего выступления похоронить принцип разделения религии и государства, взбодрить крайне правых, антиисламски настроенных левых, а также поставить под угрозу жизни мусульманских школьников и студентов, призывая, несмотря на глобальную пандемию, к серьезным ограничениям права обучения на дому", – считает французский правозащитник Ясер Луати. В свою очередь, лидер крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен раскритиковала выступление Макрона за то, что он "ничего не сказал" о проблеме миграции.



Политики стран ЕС явно не согласны с предложенными Макроном мерами. В разработанном ими в середине ноября "предварительном плане борьбы с террористической угрозой" слово "ислам" не употребляется ни разу, а "исламизм" – лишь в пассаже об убийстве Самюэля Пати. А ведь в последние недели атакам исламистов подверглись жители не только Франции, но и Германии, и Австрии. Представители ЕС признались: в одиночку их страны не смогут решить эту проблему. В качестве способов противостояния они назвали защиту внутренних и внешних границ, "укрепление безопасности в хорошо функционирующей Шенгенской зоне" и "поиск общих европейских рамок в борьбе с террористическими угрозами". Однако запретили выделение отдельных групп в зависимости от их происхождения или религии.



"В Евросоюзе никогда не будет единого закона. У каждой страны свой взгляд на мигрантов и на свои традиции. Во Франции очень специфический взгляд на религию и ее роль в жизни общества. И иногда эти взгляды становятся частью обсуждения проблемы терроризма. Я не думаю, что это было мудрое и стратегически верное заявление. Понятно, что Макрон сделал это исходя из политической ситуации внутри Франции. Но нельзя отрицать и того, что в некоторых мусульманских странах его слова были восприняты слишком болезненно", – заметил в интервью Би-би-си профессор Немецкого института международных отношений и вопросов безопасности в Берлине Рафаэль Боссон.



"В последнее время появляются такие понятия, как французский ислам, европейский ислам, австрийский ислам. Но настоящая цель Макрона – рассчитаться с мусульманами. Они хотят создать антиисламскую систему, при которой религиозные ритуалы можно совершать только дома, при которой запрещается использование религиозных символов. Название такой системы не демократия, а тоталитаризм" – так на идею французского законопроекта отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



"У этих двух лидеров свои интересы в том, чтобы конфликт вокруг ислама был разожжен, – пояснил в разговоре с "НГР" директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО(У) Вениамин Попов. – Для Макрона важно уже сейчас начинать собирать голоса избирателей к выборам 2022 года. И такое противостояние – хорошая платформа для того, чтобы вырвать аргументы у правых. У Эрдогана, помимо того что он стремится показать себя главным мусульманином, защитником и радетелем интересов мусульман всего мира, в стране тоже сложный политический и экономический период. Но, по существу, отношения Запада и ислама всегда будут сложными. Молодое поколение мусульман не приемлет все те либеральные ценности, на которые сегодня делает ставку Запад". Впрочем, эксперт уверен, что в будущем доминировать станет именно "просвещенный ислам". "Идеи по поводу реформации ислама сейчас высказываются все чаще. Тот же президент Египта Ас-Сиси неоднократно говорил о том, что некоторые постулаты VII века необходимо сделать такими, чтобы они шли в ногу со временем. Однако "исправлять" ислам должны сами мусульмане, потому что идеи, которые исходят от людей других религий, всегда будут подвергаться сомнению мусульманского сообщества".



"К словосочетаниям типа "просвещенный ислам" нужно очень осторожно относиться, – сказал "НГР" глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий столицы Альбир Крганов. – Ислам изначально просвещенный. Нет непросвещенного ислама. Непросвещенными могут быть люди. Возможно, некоторые эксперты в окружении руководителя Франции поддержали это словосочетание в память о временах, когда в Европе проводилась политика просвещенного абсолютизма, в рамках которой пропагандировался отказ от всего старого и средневекового. Но в исламе подобное невозможно. Основы Корана и сунн незыблемы. Разные подходы к их разъяснению могут быть. Но толкования и интерпретации – это очень тонкая вещь, и только специалисты, хорошо знающие религию, могут что-то правильное подсказать. Мусульманская община Франции – одна из самых многочисленных, и политикам сегодня стоит повернуться лицом к верующим и попытаться переосмыслить не времена Робеспьера и Французской революции, а современность, поскольку мир очень изменился". Крганов советует Макрону ориентироваться на опыт РФ: "Было бы правильным создать какие-то межрелигиозные советы наподобие того, что есть в России. Причем такие советы могут быть не только на уровне регионов, но и городов и даже коммун".



Исламовед Алексей Малашенко в беседе с "НГР" выразил уверенность, что заявленный французским лидером законопроект не более чем "утопия и общие разговоры от безвыходности ситуации". "Что такое просвещенный ислам? Выбор правильных цитат? Выбор нужных интерпретаций? Можно просвещать мусульман на основе правильного восприятия европейской культуры или правильного отношения к исламской традиции, не гипертрофируя ее. Это будет называться просвещением. Но нельзя просветить ислам сам по себе. Ведь нет же просвещенного христианства, как нет просвещенного буддизма или просвещенного иудаизма. Ну и возникает закономерный вопрос: кто будет просвещать? Имамы, которых до этого будут просвещать европейцы? В исламе даже не было реформации, а концепция просвещенного ислама предполагает его реформацию. Главная ошибка Макрона заключается в том, что он мыслит французскими категориями. А если к этому добавить то, что было в Голландии, Дании, Швеции, Германии, то никакого только французского решения быть не может". "Более того, терроризм вечен, исламизм вечен, противостояние и конфликты между цивилизациями и мировоззрениями тоже вечны, и все эти проблемы нельзя решить одним законом. Поэтому это все только политика", – считает эксперт. Он также заметил, что предложения Макрона представляют собой вторжение в духовную доктрину. "В исламе она развернута на мирские проблемы и вписана в социальную концепцию жизни верующего. Ведь если посмотреть на личность пророка Мухаммеда, то он был не только религиозным деятелем, но и политиком, создателем первого исламского государства. Поэтому рассматривать эту религию с позиций христианского, светского или какого-то иного мировоззрения нельзя", – заключил Малашенко. Источник - ng.ru

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