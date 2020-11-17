 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.11.2020
02:31  Зона свободной торговли в Азии - оковы для Китая, - Мартин Фриц
02:30  Последний подожжет все. Армяне покидают Карабах, - "Вild"
02:29  У клана Трампов есть молодое будущее, - Сандра Уорд
02:28  Общественность заставила Токаева отменить строительство отеля в каспийском заповеднике Бозжира
02:09  Армения. Особенности национальной трагедии
02:07  Газопровод TAP и Южный газовый коридор в обход России вошли в строй
02:05  Смерть Украины. Разбегаемся, панове, - К.Москалец

02:04  Новую УзбМодель здравоохранения испытают в Сырдарье
01:49  Грядет крах БРИКС? - Карин Коста Васкес
01:47  Дети кукурузы. Байден и его команда, - П.Сергеев
01:45  Айфон – плохая религия, - С.Худиев
01:43  Какие народы должна спасать Россия, - А.Колесник
01:02  Французская революция в исламе, - Милена Фаустова
00:45  Москва и Пекин хотят превратить БРИКС в орудие отпора диктату США, - В.Скосырев
00:44  В новую Конституцию Киргизии хотят вмонтировать "Народный курултай" и еще много чего
00:34  Новый главарь Госкомрелигии Киргизии Токталиев оказался связан с джихадистами?
00:32  Европа снова делает ставку на де-долларизацию, на этот раз через выпуск цифрового евро
00:31  Армия США "глобально отступает": Афганистан, Ирак, теперь и Сомали
00:30  За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)
00:28  Между санкциями и коронавирусом: экономика Ирана борется из последних сил, - Н.Проценко
00:23  Китайская экономика вернулась к нормальности. Все остальные - в лежку
00:20  ОПЕК+ не может определиться. Участники сделки отложили решение по уровню добычи, - "Къ"
00:06  Портрет казахстанского пенсионера, - Freedom Finance Life
00:01  У узбекистано-австралийского музыканта С.Федотова хотят украсть... альбом песен
Вторник, 17.11.2020
20:34  Кабул осмелел: грозит талибам и договаривается с Исламабадом
19:41  ГКНБ прослушивал Алмазбека Атамбаева по просьбе Сооронбая Жээнбекова? - "ВБ"
19:37  В Швеции отказались считать сожжение Корана преступлением
18:36  Мирзиеев поручил "оптимизировать" COVID-больницы
18:35  Умер режиссер Роман Виктюк
16:33  Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем
15:23  Плохие учебники хуже коррупции. Казминобраз никак не может навести порядок
15:09  Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении
15:01  Некоторые мысли по управлению Казрегионами, - Д.Ашимбаев
14:00  Выборный елбасариум. Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan
13:59  Эрдоган надорвался? - Владимир Малышев
13:58  "Вселенная просит". Среди кандидатов в президенты Киргизии есть "живой бог" - мыркабес Алай
13:57  США: ничего еще не решено. В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия
13:55  Мигранты, конечно, распоясались.., - Н.Нарочницкая
13:53  Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе, - "СП"
13:50  Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам, - И.Кармазин
13:49  Слабоумие и отвага: почему европейцы продолжают страдать за амбиции Макрона
13:47  Китай нанес экономике США удар в спину, - О.Самофалова
13:46  Заокеанские клики. Российские компании кибератакуют из США
11:15  В Кыргызстане идет передел рынка радиочастот. Люди в регионах без интернета
10:06  Как далеко будет позволено Турции зайти в ее экспансии на Кавказе? - А.Арешев
10:02  Козырной валет по имени "Шах-Дениз". Насколько BP дорожит своим каспийским авуаром, - В.Михеев
09:14  Экс-казбанкир Ертаев (Bank RBK) присел на 11 лет с конфискацией
09:11  "Роскосмос" пытается выкупить себе в музей оставшийся в Казахстане труп "Бурана"
09:03  В Туркменистане распродают имущество осужденного экс-главы МВД экс-генерала Муликова
00:36  Изгнание Трампа, или Три урока уходящей эпохи, - В.Гарбузов
00:34  Секс, плов и девушки за 500 рублей. Кошмары мира "красных фонарей" Киргизии, - "АиФ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дети кукурузы. Байден и его команда, - П.Сергеев
01:47 18.11.2020

Незнайка в президентах
Похоже, Джо Байден приговорен американской элитой к заключению в информационный вакуум

Платон Сергеев

Переход власти от действующего президента США к избранному впервые в истории Соединенных Штатов оказался наглухо заблокирован. Джо Байден пожаловался, что ему запрещают подбирать сотрудников в свою будущую администрацию. Также Байден, наравне с Дональдом Трампом, должен получать информацию "президентского уровня" от разведки, но его "динамят" чиновники-трамписты.

Политический затор случился на уровне Управления объединенных служб США (GSA). Байдену надо добиться от GSA формального признания себя избранным президентом. Тогда только он сможет контактировать со спецслужбами и вербовать команду чиновников, в том числе в аппарат нацбезопасности. Но глава Управления Эмили Мерфи, ставленница Трампа, хранит верность своему патрону и не подпускает "сонного Джо" близко к кормилу власти. А Трамп, как известно, считает себя победителем на выборах.

Поэтому администрация Трампа приказала главам ключевых федеральных агентств категорически не сотрудничать с представителями Джо Байдена на тему транзита власти в стране. Руководству национальной разведки запрещено сотрудничать с недоизбранным президентом. Сотрудники госдепартамента скрывают от Байдена даже поздравительные письма зарубежных лидеров, если таковые приходят в его адрес.

Так что, демократ оказался королем без свиты - полная, оголтелая дискриминация. Потенциальный лидер свободного мира пребывает в некоем информационном вакууме. Есть подозрение - старик даже не в курсе, что его авансом поздравили с победой Ангела Меркель, Борис Джонсон, Владимир Зеленский и прочие прогрессивные вассалы.

В принципе, это не очень здоровая ситуация. Понятно, что Джо Байден морально страдает, но страдают также политические интересы России, что печально. На повестке дня стоит вопрос о продлении договоров ДСНВ и СНВ-3 - срок договора истекает 5 февраля 2021 года. Велика вероятность, что Трамп не удосужится продлить договор с Россией до завершения своего правления, и тогда у Джо Байдена будет всего шестнадцать дней, чтобы вникнуть в тему.

Старых профессионалов из американских разведслужб волнует также поведение военных Северной Кореи, которые любят запускать ракеты и проводить ядерные испытания под шумок выборов в США: незадолго "до" и сразу "после". Доступ Джо Байдена к шпионским донесениям позволит ему, якобы, быстро среагировать на угрозу, сразу после инаугурации. Не факт, конечно, учитывая общую заторможенность "сонного Джо".

Сложившаяся патовая комбинация подтолкнула ряд бывших высокопоставленных чиновников Национальной службы безопасности 12 ноября написать главе GSA Эмили Мерфи челобитную с просьбой за спиной Трампа признать Байдена избранным президентом, а Камалу Харрис - вице-президентом США. Тогда они-де смогут знакомиться с секретной информацией. А иначе их неосведомленность о текущих проблемах будет угрожать преемственности руководства нацией, - написано в послании от "бывших".

Среди подписавших документ: бывший глава Министерства обороны Чак Хэйгл, бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден, бывшая постоянный представитель при ООН Саманта Пауэр. Эти люди уверены, что враги США не замедлят обстряпать свои темные делишки, пользуясь невежеством Джо Байдена и отсутствием понимания внешних угроз. Речь идет, якобы, уже не о личных, или политических счетах, а о национальной безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, в начале недели Джо Байден заявил, что не получает от директора Национальной разведки утреннюю президентскую сводку. Этот документ с высочайшим уровнем секретности в начале рабочего дня составляется для президента США и его основных советников. В сводке кратко описывается ситуация в горячих точках земного шара и анализируются угрозы нацбезопасности Америки.

Исторически заведено, что избранным президентам, еще до инаугурации предоставляется доступ к секретной утренней сводке. Будущие хозяева Белого Дома таким образом устраняют пробелы в понимании актуальных политических угроз. Выборы в США прошли 3 ноября, но Джо Байден до сих пор лишен чести получать сводку, так как Дональд Трамп уверен, что победа Байдена сфальсифицирована. Трамп через суд добивается пересчета голосов избирателей в нескольких штатах.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605653220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят республиканский бюджет на 2021–2023 годы
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит пакет законопроектов по реализации Послания Президента
- Некоторые мысли по управлению регионами
- О демографической ситуации за январь-сентябрь 2020 года
- Плохие учебники хуже коррупции
- Кадровые перестановки
- Финрегулятор выявил 760 неправомерных отказов банков на рефинансирование ипотеки
- Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
- В Карагандинском филиале Nur Otan определили кандидатов в партийный список на выборы депутатов Мажилиса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  