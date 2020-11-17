Дети кукурузы. Байден и его команда, - П.Сергеев

01:47 18.11.2020

Незнайка в президентах

Похоже, Джо Байден приговорен американской элитой к заключению в информационный вакуум



Платон Сергеев



Переход власти от действующего президента США к избранному впервые в истории Соединенных Штатов оказался наглухо заблокирован. Джо Байден пожаловался, что ему запрещают подбирать сотрудников в свою будущую администрацию. Также Байден, наравне с Дональдом Трампом, должен получать информацию "президентского уровня" от разведки, но его "динамят" чиновники-трамписты.



Политический затор случился на уровне Управления объединенных служб США (GSA). Байдену надо добиться от GSA формального признания себя избранным президентом. Тогда только он сможет контактировать со спецслужбами и вербовать команду чиновников, в том числе в аппарат нацбезопасности. Но глава Управления Эмили Мерфи, ставленница Трампа, хранит верность своему патрону и не подпускает "сонного Джо" близко к кормилу власти. А Трамп, как известно, считает себя победителем на выборах.



Поэтому администрация Трампа приказала главам ключевых федеральных агентств категорически не сотрудничать с представителями Джо Байдена на тему транзита власти в стране. Руководству национальной разведки запрещено сотрудничать с недоизбранным президентом. Сотрудники госдепартамента скрывают от Байдена даже поздравительные письма зарубежных лидеров, если таковые приходят в его адрес.



Так что, демократ оказался королем без свиты - полная, оголтелая дискриминация. Потенциальный лидер свободного мира пребывает в некоем информационном вакууме. Есть подозрение - старик даже не в курсе, что его авансом поздравили с победой Ангела Меркель, Борис Джонсон, Владимир Зеленский и прочие прогрессивные вассалы.



В принципе, это не очень здоровая ситуация. Понятно, что Джо Байден морально страдает, но страдают также политические интересы России, что печально. На повестке дня стоит вопрос о продлении договоров ДСНВ и СНВ-3 - срок договора истекает 5 февраля 2021 года. Велика вероятность, что Трамп не удосужится продлить договор с Россией до завершения своего правления, и тогда у Джо Байдена будет всего шестнадцать дней, чтобы вникнуть в тему.



Старых профессионалов из американских разведслужб волнует также поведение военных Северной Кореи, которые любят запускать ракеты и проводить ядерные испытания под шумок выборов в США: незадолго "до" и сразу "после". Доступ Джо Байдена к шпионским донесениям позволит ему, якобы, быстро среагировать на угрозу, сразу после инаугурации. Не факт, конечно, учитывая общую заторможенность "сонного Джо".



Сложившаяся патовая комбинация подтолкнула ряд бывших высокопоставленных чиновников Национальной службы безопасности 12 ноября написать главе GSA Эмили Мерфи челобитную с просьбой за спиной Трампа признать Байдена избранным президентом, а Камалу Харрис - вице-президентом США. Тогда они-де смогут знакомиться с секретной информацией. А иначе их неосведомленность о текущих проблемах будет угрожать преемственности руководства нацией, - написано в послании от "бывших".



Среди подписавших документ: бывший глава Министерства обороны Чак Хэйгл, бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден, бывшая постоянный представитель при ООН Саманта Пауэр. Эти люди уверены, что враги США не замедлят обстряпать свои темные делишки, пользуясь невежеством Джо Байдена и отсутствием понимания внешних угроз. Речь идет, якобы, уже не о личных, или политических счетах, а о национальной безопасности Соединенных Штатов.



Напомним, в начале недели Джо Байден заявил, что не получает от директора Национальной разведки утреннюю президентскую сводку. Этот документ с высочайшим уровнем секретности в начале рабочего дня составляется для президента США и его основных советников. В сводке кратко описывается ситуация в горячих точках земного шара и анализируются угрозы нацбезопасности Америки.



Исторически заведено, что избранным президентам, еще до инаугурации предоставляется доступ к секретной утренней сводке. Будущие хозяева Белого Дома таким образом устраняют пробелы в понимании актуальных политических угроз. Выборы в США прошли 3 ноября, но Джо Байден до сих пор лишен чести получать сводку, так как Дональд Трамп уверен, что победа Байдена сфальсифицирована. Трамп через суд добивается пересчета голосов избирателей в нескольких штатах.