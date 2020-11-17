Грядет крах БРИКС? - Карин Коста Васкес

01:49 18.11.2020 17 ноября состоится 12-ый саммит БРИКС, который пройдет под председательством России и станет экзаменом для организации, пишет автор. Все внимание сосредоточено на объявлении стратегии экономического партнерства стран-членов на 2020-2025 годы на фоне скептицизма некоторых аналитиков, которые предрекают объединению распад.



Folha de S. Paulo (Бразилия): задача саммита БРИКС - дать ответы на неотложные вопросы нашего времени



Карин Коста Васкес (Karin Costa Vazquez)



Ожидается, что на встрече обсудят способы борьбы с пандемией и помощь в восстановлении экономики.



Основная задача БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) лежит не в процессуальных или бюрократических областях, но в руководстве инновационными идеями и практическими ответами на неотложные вопросы нашего времени.



17 ноября состоится 12-й саммит БРИКС, который пройдет под председательством России и станет экзаменом для объединения. С момента его образования в 2009 году пять входящих в него стран увеличили свое присутствие в мировой экономике. Движимый Китаем и Индией, общий ВВП пяти стран в 2020 году составил около 25% мирового (21 триллион долларов США), а присутствие БРИКС в мировой торговле достигло отметки 20% (6,7 триллионов долларов США).



В последние пять лет внутренний экспорт БРИКС вырос на 45%, а доля этого экспорта в общей международной торговле этих стран выросла с 7,7% в 2015 году до 10% в 2020. Согласно данным МВФ, ВВП стран БРИКС также вырос в среднем на 5,31% в год, это больше, чем динамика роста мирового ВВП и ВВП стран Большой семерки.



Между тем урон, нанесенный пандемией нового коронавируса обществу и экономической активности объединения, может остановить или даже повернуть вспять эту тенденцию. По крайней мере, на какое-то время. В десятку самых пострадавших от пандемии стран входят четыре страны БРИКС.



Пандемия уже сказалась на экономических показателях всех членов БРИКС. Предполагается, что в 2020 году общий объем их экономики сократится примерно на 30%, в то время как уровень роста экономик Бразилии, Индии и ЮАР будет, вероятно, ниже среднего мирового.



Изменения в ориентации внутренней и внешней политики Бразилии и ЮАР, проблемы с основной осью сотрудничества внутри объединения (ухудшение китайско-индийских отношений) еще больше увеличивают скептицизм относительно потенциала БРИКС и как политического, и как экономического объединения.



В этом году, в такой сложный момент, ожидается, что на саммите БРИКС будут обсуждать практические средства борьбы с пандемией и помощь в восстановлении экономики пяти стран. Среди предложений есть создание системы быстрого предупреждения об эпидемиологических угрозах, а также разработка регламента для медицинских препаратов с целью повысить способность противостоять новому коронавирусу.



Также должны подписать соглашения об упрощении торговли, инвестиций и участия малых и средних предприятий в международной торговле. Предполагается, что это поможет стимулировать восстановление экономики. Гражданские организации настаивают на создании Центра исследования и разработки вакцин БРИКС и укреплении сети, занимающейся исследованиями туберкулеза. Эти предложения были внесены еще во время председательства ЮАР в 2018 году.



Невпечатляющей оказалась способность объединения предлагать и реализовывать инновационные идеи, которые соответствовали бы потенциалу БРИКС как мирового лидера. Недавно Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину против нового коронавируса.



Китайская вакцина сейчас проходит последнюю фазу испытаний. Страна уже заявила о своем намерении превратить ее во всемирное общественное благо. Однако объединение так и не смогло прийти к консенсусу относительно практических методов производства и совместного распространения вакцин. Вместо этого тема застряла в политико-идеологическом споре, который до сих пор не позволяет действовать совместно.



Новый банк развития (НБР) выплатил 10 миллиардов долларов на помощь в борьбе с пандемией, из них 4 миллиарда - займы на чрезвычайные программы по борьбе с новым коронавирусом и его социально-экономическими последствиями. В Бразилии, Китае, Индии и ЮАР эти выплаты встретили с энтузиазмом. Однако Банк так и не сообщил, как он будет поддерживать долгосрочные планы по восстановлению и переходу стран-членов объединения к более стабильной экономической ситуации. Нет даже информации о намерениях сделать что-то в этом направлении.



Названный "лучшим аргументом БРИКС" НБР может выйти за рамки своей роли инвестора, чтобы стать платформой для обмена решениями и создания стратегий, направленных на усиление роли стран БРИКС. Также он может помочь объединению найти ответы на неотложные вопросы нашего времени.



По этой причине все внимание сосредоточено на объявлении стратегии экономического партнерства стран БРИКС на 2020-2025 года, о ней должны сообщить во время саммита. Эта стратегия - один из основных инструментов экономического механизма объединения. Ее цель заключается в оказании помощи странам БРИКС в вопросе присоединения к новой промышленной революции. Кроме того, она помогает в продвижении общих интересов стран в таких областях как устойчивая торговля и инвестиции с меньшими препятствиями; цифровая экономика; наука, технология и инновации; устойчивый рост и сбалансированное развитие с учетом изменений климата, энергетике, развитию человеческого капитала и продовольственной безопасности.



Стратегия может проложить путь к новым областям сотрудничества стран БРИКС. Что касается урегулирования конфликтов, в этом году обсуждать тупиковую ситуацию на границе Индии и Китая не будут. Вместо этого, вероятно, БРИКС учтут расхождения во мнениях и не допустят доминирования интересов и политического или идеологического видения какой-то одной страны.



Один из основных принципов объединения с самого его основания заключался в том, чтобы страны не пересекали "красные линии" друг друга. Они следовали основному принципу не разглашать разногласия друг с другом. Поэтому государства, вероятнее всего, будут избегать вопросов, затрагивающих конфликт интересов.



Ответственность за руководство и соблюдение этого принципа лежит на Индии, которая в следующем году будет председательствовать в БРИКС.



Экономический кризис и пандемия, изменения в ориентации внутренней и внешней политики, внутренние споры заставляют наблюдателей считать, что объединение станет бесполезным и распадется. Основная задача встречи лежит не в процессуальных или бюрократических областях, а в руководстве инновационными идеями и практическими ответами на неотложные вопросы нашего времени.



Никакое другое объединение не ставило перед собой такой амбициозной цели. Гарантировать, что сотрудничество в рамках БРИКС углубится и усилится, может разработка общей стратегии и выделение приоритетных направлений ее применения. Этого и ждут от председательства России в этом году. Источник - ИноСМИ

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