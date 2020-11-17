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Газопровод TAP и Южный газовый коридор в обход России вошли в строй
02:07 18.11.2020

Газопровод TAP и Южный газовый коридор в обход России вошли в строй

Азербайджанский газ начал через Турцию и Грецию поступать в Италию - второй по значению рынок сбыта для "Газпрома" в ЕС. А скоро пойдет и в Болгарию. Стратегия Евросоюза сработала.

Евросоюз сделал важный шаг к своей стратегической цели - диверсифицировать поставщиков и маршруты доставки природного газа, чтобы снизить тем самым зависимость от "Газпрома" и России. Компания-оператор Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP), проложенного от границы Турции через Грецию, Албанию и Адриатическое море в Италию, после четырех с половиной лет строительства объявила 15 ноября о начале коммерческих поставок азербайджанского газа в ЕС.

Тем самым вошел в строй так называемый Южный газовый коридор, идущий в обход РФ из Азербайджана через Грузию и по всей территории Турции, где в 2019 году было завершено строительство Трансанатолийского трубопровода TANAP.

Проект Nabucco провалился, вторая попытка удалась

Обычно события такого масштаба сопровождаются торжественной церемонией, на которой президенты и премьер-министры участвующих стран все вместе поворачивают большой символический вентиль. Ничего подобного на сей раз не было, что, скорее всего, объясняется предельно напряженными отношениями между Турцией и Греций из-за спора вокруг месторождений газа в Средиземном море. В этой ситуации лидеры двух стран вряд ли хотели совместно позировать перед камерами, тем более на мероприятии, посвященном именно газу. Но определенную роль могла сыграть и пандемия коронавируса.

Во всяком случае TAP вошел в строй тихо и практически незаметно. Однако отсутствие речей об историческом значении этого трубопровода не должно вводить в заблуждение: в конце 2020 года на европейском рынке газа произошло не кардинальное, но все же довольно существенное изменение расклада сил. Евросоюз со второй попытки (проект Nabucco пришлось похоронить) обеспечил себе возможность получать газ из региона Каспийского моря независимо от России.

Пока речь идет о 10 млрд кубометрах в год, однако мощность TAP протяженностью в 878 км в перспективе может быть удвоена до 20 млрд.

Вторая нитка "Турецкого потока" получила конкурента

Для сравнения: недостроенный российский газопровод "Северный поток-2" намного мощней - две его нитки рассчитаны на 55 млрд кубометров. В то же время вторая нитка "Турецкого потока", предназначенная для снабжения стран Юго-Восточной Европы и в немалой степени конкурирующая с TAP, имеет сопоставимую с ним мощность в 15,75 млрд кубометров.

Трубы в порту Варна для Южного потока

В 2014 году Россия отказалась тянуть "Южный поток" в Болгарию, трубы для которого уже доставили в Варну

Правда, на такие объемы она сможет выйти не раньше второй половины 2022 года, когда планируется соорудить необходимую транспортную инфраструктуру в Венгрии (она рассчитывает и на азербайджанский газ) с возможностью дальнейшей прокачки газа в Австрию. Пока же достраивается продолжение этой нитки на территории Болгарии в сторону Сербии, эти работы должны быть завершены в декабре 2020 года.

Болгария уже почти год получает российский газ из второй нитки "Турецкого потока", но с 1 января 2021 года собирается начать импортировать и азербайджанский газ. Об этом 16 ноября, на следующий день после начала коммерческой эксплуатации TAP, объявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов. С этой целью до конца года должен быть достроен газопровод IGB протяженностью 182 км, сооружаемый при поддержке ЕС.

TAP и IGB положат конец зависимости Болгарии от "Газпрома"

Такие газопроводы называются интерконнекторами, они соединяют национальные газотранспортные системы, в данном случае болгарскую и греческую. В результате Болгария сможет закупать не только азербайджанский газ из TAP, но и завозить сжиженный природный газ через действующий греческий СПГ-терминал Реветуса, а в перспективе - и через регазификационное судно в Александруполисе. Проектная мощность IGB - 3 млрд кубометров в год с возможностью нарастить ее до 5 млрд.

Разгрузка труб для TAP в Греции

Основная часть газопровода TAP, 550 километров, проходит по территории Греции

Если учесть, что в 2019 году "Газпром" поставил в Болгарию 2,4 млрд кубометров, становится ясно: благодаря сдаче в эксплуатацию TAP и IGB один из самых зависимых от российского газа членов ЕС радикально диверсифицирует своих поставщиков и пути доставки.

Это не означает, что Болгария прекратит крупные закупки у "Газпрома", но ее позиции на переговорах о ценах и условиях радикально улучшились, ведь своего почти монопольного положения на болгарском рынке российская компания теперь лишилась.

России придется конкурировать с Азербайджаном за рынок Италии

Однако наиболее болезненным следствием сдачи в эксплуатацию TAP станет для "Газпрома" существенное усиление конкуренции в Италии, а это после Германии - самый важный рынок сбыта газа на важнейшем для российской компании западной направлении экспорта. В 2019 году Италия купила у "Газпрома" 22,1 млрд кубометров, но уже в следующем году эта страна может получить по Южному газовому коридору порядка 7-8 млрд азербайджанского газа (остальные 2-3 млрд поделят между собой Греция, Албания и Болгария).

Судно-трубоукладчик газопровода TAP

105 километров TAP были проложены по дну Адриатического моря между Албанией и Италией

Так что из-за прихода в Италию нового конкурента, который будет всеми силами стремиться утвердиться на рынке, "Газпром" может теоретически лишиться трети своих продаж, а то и больше, ведь в условиях весьма вероятных строгих карантинных ограничений из-за коронавируса предстоящей зимой и экономического кризиса спрос на газ на итальянском рынке окажется в 2021 году с большой долей вероятности ниже, чем он был в 2019 году.

Но даже если "Газпрому" удастся более или менее сохранить объемы продаж: рассчитывать после сдачи в эксплуатацию TAP на их существенное увеличение в Италии и на значительный рост цен, видимо, уже не следует. Ведь на этот рынок вышел новый сильный игрок.

Источник - dw.com
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