Армения. Особенности национальной трагедии

02:09 18.11.2020 Особенности национальной трагедии

Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?



Поражение армянских сил в Карабахской войне и трехстороннее соглашение, которое в Армении называют не иначе как капитуляция, ожидаемо привели к политическому кризису и социальному взрыву в стране. В Ереване не утихают протесты, Никол Пашинян вернулся к уже забытой роли Facebook-премьера и буквально спрятался от народа, обвиняя в случившемся всех вокруг. Оппозиция всеми силами пытается его сместить, но соратники Пашиняна не желают отдавать власть. Протестующих разгоняют и задерживают, впрочем, весьма вяло, а руководители всех уровней предпочитают отмалчиваться или искать виновных, если им все же приходится выступать с заявлениями. Страна, без преувеличения, стоит на пороге гражданской войны. "Лента.ру" выяснила, во что превратилась Армения в ночь на 10 ноября и как ее народ переживает национальную трагедию.



Премьер-министр Никол Пашинян старается представить армяно-российско-азербайджанское заявление по Нагорному Карабаху не как документ по урегулированию, а как перемирие. По его словам, карабахский вопрос не решен. Но очевидно, что армянский лидер пытается манипулировать понятиями: само трехстороннее заявление каким-то образом имеет силу договора или соглашения, ведь в Карабахе уже развертываются миротворцы, Азербайджан немедля принялся обустраивать занятые территории. Раньше после "заявлений по Карабаху", коих было много в разные годы в самых разных форматах, ничего подобного не происходило. С другой стороны, возможно, что за текстом заявления кроется другой документ, действительно имеющий силу, о котором широкая общественность не осведомлена. Так или иначе, процесс пошел - российские миротворцы уже в Карабахе, а еще и Турция намерена отправить в регион своих.



В Армении все это воспринимается как полное поражение. Оценка трезвая. Азербайджану достались не только окружающие Карабах районы ("пояс безопасности", занятый армянскими силами в ходе войны 1992-1993 годов), как это подразумевалось в логике многолетних переговоров, но и часть самого Карабаха, о чем стороны никогда не говорили. А хуже всего то, что ни о каком военном реванше речи идти уже не может: за 45 дней армянская армия - боеспособная и подготовленная, хоть и хромающая по части технического оснащения, - уступила врагу. Уже задним числом очевидно, что разгром армян - вина бесталанного главнокомандующего армянской стороны и саботажа на местах (в самом Карабахе).



Пока Пашинян в Ереване говорил о скором и сокрушительном ударе по противнику, его карабахский коллега Араик Арутюнян просил о помощи президента РФ Владимира Путина. Теперь же президент Карабахской республики рассказывает, что прибывший из Армении на помощь спецназ просто отказался подчиняться ему, что он их чуть ли не умолял. Но они просто не пошли в бой. Дезорганизация, внутренние противоречия и откровенная небрежность военного командования везде и всюду, ставшие причиной разгрома и потери 1302 человеческих жизней (только по официальным данным), огромные потери в технике - все это делает армянские ВС небоеспособными на данный момент. Более того, теперь на пути к армянскому реваншу помимо турецко-азербайджанского тандема стоят еще и российские миротворцы. Иными словами, идея реванша - это бред.



Но Пашинян все же пытается скормить ее людям, ищет себе оправданий. Со дня подписания трехстороннего заявления премьер занят исключительно тем, что записывает видео и обращается к нации. У него то ополченцы не пошли воевать, то предатели все провалили, то выбора другого не было. Тем самым он пытается убежать от констатации простого факта: как политик он не жилец, он человек, сдавший Карабах врагу. Этого в Армении не простят никому.



Голос улиц



В попытке подавить зарождающийся переворот власти не отменяют режим военного положения в стране. Просмотров в Facebook у Пашиняна все меньше, людей на улицах - все больше, и как-то повлиять на эти процессы премьер не может. Режим военного положения в условиях прекращения военных действий очевидным образом смотрится как политический инструмент правящей партии. Митинги разгоняют, поскольку по закону они запрещены, но Пашинян и здесь умудрился сесть в лужу: в день подписания трехстороннего заявления он призвал своих сторонников готовиться… к митингу.



Полиция разгоняет митинги, но желающих выйти на улицы меньше не становится. Сначала 17 политических партий и движений провели митинг 11 ноября. Получилось, правда, не очень здорово: внятной программы не было, на митинге случались стычки, полиция задерживала людей, отводила их на 100 метров в сторону и отпускала. Закончилось все тем, что некоторых лидеров оппозиции задержала Служба нацбезопасности, но собравшихся на площади перед парламентом трогать не стали.



То же самое повторилось 12 ноября. Митинг националистов из "Сасна црер" полиция разогнала, но вскоре в центре города началось многолюдное шествие, которому никто не мешал. У демонстрантов одно требование - "отставка предателя Пашиняна". По сути, это означает смену власти целиком, поскольку Пашинян - центральная фигура. Остальные люди в правящей элите - депутаты, почти все министры, чиновники - его ставленники и протеже, их личный политический вес равен нулю. Половина фракции его блока "Мой шаг" в парламенте - случайные люди, попавшие туда лишь потому, что маршировали вместе с ним в 2018 году, - надо было кем-то заполнять пропорциональный список.



Теперь же почти все они молчат, и поэтому Пашинян тратит свой личный медийный ресурс, пытаясь объяснить народу, что, как и почему он сделал. И тем сложнее ему парировать удары, так как протестующие делают ровно то же самое, что делал он сам 2,5 года назад, - идут по улицам, стоят на площадях, перекрывают дороги. Попытайся власть применить к демонстрантам жесткие методы подавления, моментально растеряет остатки авторитета.



Понимая это, Никол Пашинян прибегает к точечным ударам, заставляя Службу нацбезопасности заниматься политическими репрессиями. Об этом 12 ноября прямо заявил бывший врио директора СНБ Армении Микаел Амбарцумян, за несколько дней до этого ушедший в отставку. Полковник сообщил, что ушел, отказавшись марать руки в нечестном деле - попытке заставить политических оппонентов замолчать.



Протесты пока еще не переросли во что-то стихийное. Чего-то внятного, кроме как "не хотим Пашиняна", протестующие выдать не могут, лидера у протестов тоже нет. Но это объясняется шоком от поражения, внезапностью карабахской развязки и отсутствием какой-либо подготовки. А еще и тем, что очень много людей - резервистов, ополченцев, добровольцев - уехали в Карабах. Но теперь они возвращаются, и власти делают все возможное, чтобы разоружить их еще на пути в Ереван. Если этого не сделать, в Армении могут начаться беспорядки уже принципиально другого масштаба и с другими последствиями. А силовики едва ли пожелают встать на пути у людей, только что вернувшихся с войны, где они убивали врагов.



Национальный предатель



Никол Пашинян старается усидеть на зашатавшемся "бархатном троне", но это все сложней. Он больше не лидер нации, люди все чаще говорят о нем как о предателе. И этот народный консенсус крепнет с каждым днем: воевавшие на фронте; наблюдавшие за тем, как принимаются решения; верившие в ложь - все они, подобно бывшему врио директора СНБ, начинают рассказывать, как и что было. Бившиеся до последнего патрона солдаты и те, кто потерял родных на войне, прямо винят политическое руководство в поражении. Всех их заткнуть Пашинян не может. Мало кто сомневается, что он скоро уйдет. Но вопрос в том, кто придет ему на смену.



Тезис "17 политических партий выступили против Пашиняна" может и звучит грозно, но никакого содержания там нет. На самом деле это не политические партии вовсе. Большинство из них - непонятные структуры, представленные несколькими активистами. Названия этих партий никому в Армении ничего не говорят, у них нет программ, идеологии. Из оставшихся большинство - реваншисты, связанные с допашиняновскими властями. Доверием народа они не пользуются - именно их свергали в 2018-м, когда на улицы Армении вышли сотни тысяч. Если вкратце - это группки коррупционеров и аффилированных с ними пиарщиков, принципиальных оппортунистов, почуявших, что запахло жареным. В данном случае - жареным Пашиняном.



Но реальной повестки у них нет. Их тезисы сводятся к четырем требованиям, озвученным представителем партии АРФ "Дашнакцутюн": отставка Пашиняна, создание комитета по спасению родины, смена национального лица на переговорах по Карабаху, а также "пошаговый процесс по созданию новой родины". При этом все в Армении понимают, что это просто красивый тост и ничего более. Никакого отношения к Карабаху все это не имеет, изменить что-то постфактум они не в состоянии. Максимум на что способны отдельные представители оппозиции, так это публично и на камеру, назвать Пашиняна "сучьим выкидышем", а потом спокойно гулять по улицам.



А Пашинян даже этого себе позволить не может, иначе рискует разделить участь своего друга, спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, которого демонстранты избили до полусмерти.



Относительно серьезных игроков на оппозиционном поле Армении всего двое. Первый - партия "Светлая Армения" и ее лидер Эдмон Марукян. Партия позиционирует себя как прозападная либеральная сила. Марукян с Пашиняном были соратниками до бархатной революции, числились депутатами парламента от одной фракции ("Елк"), и так далее, но после их пути разошлись. Марукян ушел в оппозицию и возглавил третью, самую малочисленную парламентскую фракцию. "Светлая Армения" поддерживает общее требование об отставке Пашиняна, но с осторожностью идет на контакт с прочей оппозицией. Ее качество таково, что сотрудничество с ней вместо дивидендов может принести одни убытки.



Второй опытный политический игрок - партия "Процветающая Армения" (ППА). Ее лидер - самый богатый человек страны, "бывший" олигарх Гагик Царукян. Пашинян лично снял с него ярлык олигарха, назвав "крупным собственником". В советские годы Царукян был судим за групповое изнасилование, но теперь он политический тяжеловес, сколотивший вокруг себя партию. Реальным политическим фундаментом и идеологией она так и не обзавелась, это не партия в классическом смысле, но у сторонников Царукяна есть ресурсы (в парламенте они вторые по численности после блока "Мой шаг" Пашиняна), и теоретически они могут возглавить протесты хотя бы за счет того, что у них есть деньги.



В этой ситуации власти не остается ничего, кроме как уйти в глухую оборону. По примеру главы аппарата правительства Армении Эдуарда Агаджаняна (в прошлом - ди-джей), назвавшего оппозицию "преступными группировками". "Мы не позволим им прийти к власти", - заявил Агаджанян, взяв на вооружение риторику прежних властей, которых Никол Пашинян свергал, обвиняя в узурпации власти.



Вот перед каким выбором оказался народ Армении. Власть менять придется в любом случае, но "Хищника против Чужого" здесь не будет, выбор придется делать между национальным предателем и богатым насильником. Либо не делать его вовсе, пустив ситуацию на самотек. Но этот вариант чреват самыми нежелательными последствиями. Градус социального напряжения в армянском обществе достиг того уровня, когда любое обострение грозит перерасти в массовые беспорядки, анархию и гражданскую войну.



***



В самом Карабахе все иначе. Люди хоронят своих героев, и до политической возни в Армении им мало дела - они потеряли родину. Некоторые до сих пор стоят на блокпостах и отказываются уходить. Пока Пашинян искал виноватых, в Карабахе люди продолжали воевать. В Шуши, на окраинах города, бои велись до полудня 10 ноября - бойцы не покидали позиций пока у них еще оставались патроны. Большинство из них там и погибли. Но Карабах сдали, и их жертвы оказались напрасны.



Армяне не хотят жить бок о бок с азербайджанцами на тех территориях, которые отошли к Азербайджану по трехстороннему соглашению. И скорее всего не будут. Они сжигают свои дома, сады, угодья и уходят в Армению, становясь беженцами. Президент НКР Араик Арутюнян, правда, призывает этого не делать, но его мало кто слушает. Что с ними будет дальше, неизвестно. Это десятки тысяч людей без крова, работы, средств к существованию, многие ранены или нуждаются в помощи. Вдобавок к политическому кризису Армению ждет еще и гуманитарный. Масла в огонь подливает и пандемия коронавируса, которая вновь набирает силу. А если посмотреть на ереванских демонстрантов, редкий человек носит маску - не до этого.



Ситуацию в Армении сейчас точнее всего можно описать одним словом - хаос. А он не подчиняется законам логики, нерационален, а значит, не прогнозируем. Можно с уверенностью сказать лишь одно: в стране начался период потрясений, конца и края которому пока не видно. Армяне столкнулись не с политическим кризисом, который можно преодолеть сменой власти. В Армении начинается кризис государственности, который можно сравнить с шахматным цугцвангом, когда каждый ход лишь ухудшает положение игроков. Хуже просто не бывает.



Элен Бабаян (Ереван), специально для "Ленты.ру" Источник - Lenta.ru

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