Общественность заставила Токаева отменить строительство отеля в каспийском заповеднике Бозжира

02:28 18.11.2020

Токаев поручил пересмотреть проект строительства в урочище Бозжыра



Это сделано с учетом негативной реакции общества.



Президент поручил Правительству пересмотреть проект строительства в Бозжыра, сообщает zakon.kz.



Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали.



С учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, Президент поручил Правительству пересмотреть данный проект, - говорится в сообщении.



Ранее в мангистауском урочище Бозжыра собирались построить отель.