Зона свободной торговли в Азии - оковы для Китая, - Мартин Фриц

02:31 18.11.2020

Комментарий: Зона свободной торговли в Азии - оковы для Китая



Подписанием соглашения о создании крупнейшей в мире зоны беспошлинной торговли Азия демонстрирует политическую дальновидность и реализм, считает корреспондент DW в Токио Мартин Фриц.



Как заставить Китай придерживаться принципов либерального мирового экономического порядка? Президент США Дональд Трамп делал ставку на санкции, запреты на инвестиции и штрафные пошлины для отдельных китайских компаний, а также "расстыковку" американской и китайской экономик.



Азия выбирает противоположный подход, а именно - снижение таможенных пошлин в рамках крупнейшей в мире зоны свободной торговли , всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) со странами с населением в 2,2 миллиарда человек, на которые приходится почти 30% мирового экономического производства. Этот путь определенно сулит больший успех в укрощении Китая.



Соединенные Штаты стараются оттянуть тот момент, когда Китай сместит их с позиции сверхдержавы. Антикитайская политика Трампа отражает консенсус американской элиты, которая хочет сохранить лидерство США как можно дольше. Однако подъем Китая уже не остановить. Удвоение объема производства в Китае к 2035 году, что предусмотрено планами экономического развития, представляется вполне реалистичным. В результате Китай сместит США с позиции крупнейшей экономической державы мира.



Кооперация с Китаем вместо конфронтации



В отличие от США соседи Китая смирились с этой предстоящей сменой мирового экономического лидера. Они мыслят в долгосрочной перспективе и понимают, что холодная война для них - не вариант. Они предпочитают с помощью сотрудничества сковать Китай. Исходя из этой точки зрения, даже союзники США - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали крупнейшее в мире торговое соглашение.



Участвуя во ВРЭП, они будут извлекать выгоду из растущей экономической мощи Китая, не мирясь при этом с перспективой стать через несколько десятилетий вассалами Пекина. В частности, Южная Корея и Япония имеют немалый опыт в том, чтобы, с одной стороны, поддерживать интенсивные экономические отношения с Китаем, а с другой - сохранять политическую дистанцию.



В Азии признают, что Китай дважды спас мировую экономику: сначала с помощью гигантской инвестиционной программы после глобального финансового кризиса 2008/2009 годов, а теперь - благодаря быстрому экономическому оживлению после успешной борьбы с коронавирусом в стране. Вместо того, чтобы изолировать Пекин, они предпочитают поддерживать диалог, чтобы иметь возможность влиять на развитие событий в свою пользу.



Азия - новый центр мировой экономики



Тем самым страны Азии в очередной раз демонстрируют свою политическую дальновидность и стратегическое мышление. Благодаря быстро растущему среднему классу, в предстоящие десятилетия Азия станет двигателем мировой экономики и зоной свободной торговли с центром в Китае - такой же, как на сегодняшний день Европа с центром в Германии и Северная Америка с США. Западу придется на это настроиться.



Американский президент Барак Обама за время своего восьмилетнего пребывания у власти переориентировал США на Тихоокеанский регион. Тогдашнему вице-президенту и будущему президенту США Джозефу Байдену имеет смысл вернуться к этому курсу и встать на путь кооперации с Китаем.



Подписав договор ВРЭП, и соседи Китая сигнализируют о своем желании смены стратегии США. Это можно расценить как победу Китая, но можно назвать и политическим реализмом.



Автор: Мартин Фриц, корреспондент DW в Токио