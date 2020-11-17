 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    ЦентрАзия   | 
Китай испытал микроволновое оружие в Ладакхе
06:30 18.11.2020

Анастасия Ильина

Заместитель декана факультета международных отношений китайского университета Женьминь профессор Цзинь Канронг утверждает, что Китай применил микроволновое оружие против индийских солдат в Ладакхе.

Как сообщает ToDay News Ufa, профессор Цзинь Канронг говорит, что данное оружие применили в ходе стычек рядом с озером Пангонг. Согласно словам профессора, было применено "инновационное высокомощное микроволновое оружие", которое направили против индийских военных, которые контролировали вершины гор в Ладакхе. С помощью простого оружия, как утверждается, "разогнать" военных просто не получилось.

Также профессор утверждает, что китайские военные излучали микроволны от подножия горы к самой вершине. Именно в этом месте индийские военные и занимали позиции. По этой причине индийские военные в результате отступили с доминирующих позиций. Подчеркивается, что этот случай является первым, когда было применено микроволновое оружие.

Ранее уже было известно, что китайские специалисты завершили разработку несмертельного оружия, которое основывается на действии микроволн. Однако оно способно вызвать у противника нестерпимую боль.

Источник - tdnu.ru
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