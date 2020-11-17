Эксплуатация казахского национал-патриотизма. Одним национализмом сыт не будешь, - Т.Мамырайымов

06:51 18.11.2020

Талгат Мамырайымов, platon.asia, 17 ноября



На прошлой неделе Н. Назарбаев опять обратился к роли казахов, казахского языка и патриотизма в развитии Казахстана. Понятное дело, что эти лозунги-призывы могут "зацепить за живое" многих казахов. Особенно такой тезис из выступления Назарбаева на заседании Совета Ассамблеи народа РК: "казахский народ – это государствообразующий субъект". Несколько лет назад я проводил исследование, в котором выяснил, что в Казахстане манипуляция национал-патриотическими чувствами выступает не просто инструментом для набора политических очков, но и отвлечением внимания народа от его бедности и нищеты.

Тогда в ходе анализа 46 официальных выступлений обнаружилось, что русскоязычные обращения к казахстанскому народу во многом отличаются от текстов на казахском. Казахскоязычная часть официальных выступлений, обращений зачастую акцентирует внимание на эмоциональной составляющей - в них очень мало информации о конкретных социально-экономических проблемах, достижениях государства; статистических и научных выкладок. Зато очень много слов вроде "тәуелсіздік" (независимость), "бірлік" (единство), "татулық" (согласие). Смысл обращений крутится вокруг идей единения, особой роли казахов в государственном и национальном строительстве. Эксплуатация этнических и национальных чувств казахов стала обыденным явлением в политической практике руководства страны.

Короче говоря, это словесные спекуляции, ставящие перед собой задачу вывести пар социально-экономического недовольства посредством манипуляции национальными и патриотическими чувствами казахского народа. На это есть свои причины. Представьте, что вы аким района где-нибудь под Кызылордой и возмущенные жители атакуют администрацию, потому что у них нет электричества и воды. Если вы выйдете и начнете говорить толпе про рост ВВП, программу индустриально-инновационного развития и достижения в ОЭСР, вас закидают камнями. Ничего хорошего от "прорывных" проектов в ауле не видят. Поэтому в ход идут разные эмоциональные спекуляции: "надо потерпеть", "будьте патриотами", "чувствуйте ответственность за дальнейшее развитие и укрепление независимости Казахстана".

Повторюсь, по большому счету, власть просто эксплуатирует национальные чувства граждан.



Дело в том, что коммуникации между властью и казахскоязычной аудиторией, то есть основной частью населения нашей страны, носят виртуальный характер. В казахских текстах наших чиновников практически нет никакой связи как с социумом, так и с реальностью. Это такая самореклама, не поддерживаемая реальными фактами. А нужно, чтобы объект информационного воздействия воспринимал и был согласен с содержанием того, что ему транслируют. У нас этого нет, потому что верхам просто все равно. Вообще любая публичная речь должна к чему-то побуждать, но наша власть обычно только ставит задачу усмирить, пригладить и табуировать.



Зато в выступлениях много словесной эквилибристики с упором на национальное - поддержку языка, культуры, традиций и так далее. Говорят об этом очень много, а на деле серьезных изменений не происходит. Про то же развитие языка уже столько всего сказали, но вопрос до сих пор на повестке дня, ибо, например, в Алматы и Нур-Султане вы вряд ли найдете хорошую работу, если не знаете русский язык, а владеете только казахским языком. Власть не заинтересована в полноценном решении языковой проблемы - ей выгоднее поддерживать негативное напряжение вокруг нее, чтобы в случае чего использовать ее мобилизационный потенциал. В частности, для того, чтобы отвлечь население от актуальных социально-экономических и политических проблем развития страны. Казахи очень недовольны, скажем так, социально-культурным статусом в собственной стране. А "выражается" этот протест опять же в языковом вопросе. Возьмите казаха, приехавшего из аула в город. К нему некоторые городские относятся пренебрежительно, а тот в ответ начинает обвинять "шала-казахов", представителей других этносов в незнании казахского языка и казахской культуры.

Используя национал-патриотические лозунги, власти умело вытаскивают "на поверхность" такие историко-культурные феномены казахского общества как пуризм - стремление к "чистоте" языка, традиций и обычаев. Наверное, некоторые из вас знают, что традиционные казахи часто "напряженно" относятся к тем, кто в разговоре "коверкает" казахский язык, либо не соблюдает казахские обычаи и традиции. Активизируя эти настроения, власти, тем самым, мобилизируют национал-патриотические настроения казахов якобы для укрепления независимости казахской государственности. В этом плане тот же российско-украинский конфликт является для нашей власти просто политическим кладом в целях эксплуатации казахского национал-патриотизма.



Еще в СССР наши бывшие партократы научились активно использовать патриотические чувства "для укрепления казахской государственности в "осажденной крепости"", ради чего многие простые казахстанцы готовы/вынуждены жить впроголодь. Подмена понятий и манипуляция массовым сознанием отчетливо проявляется в сельских регионах посредством СМИ. В этой связи показательно, что, когда в аулах, где преобладающее большинство по-прежнему составляют казахскоязычные жители, на такой вопрос "Какие проблемы вас волнуют?" можно порой услышать ответ: "Язык погибает". У людей на селе минимальные условия для жизни, а их, с подачи властной манипуляции, волнует проблема языка.

Никто не спорит с тем, что казахи являются титульной нацией и что развитие казахского языка должно играть приоритетную роль при построении государственности Казахстана. Разумеется, при соблюдении этнокультурных прав других народов нашей страны. Но только за счет этого невозможно построить процветающее государство, в котором все будут иметь хороший уровень жизни, достаток. Нужно больше заботиться о пуризме в деятельности власти, нравственности, своих профессиональных навыках - тогда все остальное приложится. К этой же "пьесе" относятся и переживания нашего "властного центра" насчет расширения эмиграции из Казахстана, что "на местах акиматы должны быть очень внимательными". Другими словами, теперь еще назначили виновными во всех бедах Казахстана руководителей региональных администраций. Это подобно тому, если бы, допустим, Путин вину за антироссийские санкции возложил на губернаторов…