Казахстанская много-псевдо-партийная система. Чисто методологический вопрос, - Д.Ашимбаев

06:54 18.11.2020

Чисто методологический вопрос

Д.Ашимбаев: В новой редакции конституционного закона "О Парламенте и статусе его депутатов" установлено, что "парламентское большинство – политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов в Мажилисе Парламента"



Данияр Ашимбаев



В новой редакции конституционного закона "О Парламенте и статусе его депутатов" установлено, что "парламентское большинство – политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов в Мажилисе Парламента", а "парламентская оппозиция – политическая партия или политические партии, представленные в Мажилисе Парламента и не входящие в парламентское большинство, выступающие, как правило, с иной, чем парламентское большинство, позицией по социально-экономическим и (или) общественно-политическим вопросам. Парламентская оппозиция по отдельным вопросам может поддерживать партию парламентского большинства".

То есть, если "Нур Отан" победит на выборах, то он становится этим самым парламентским большинством". Все остальные ("партия или партии") автоматически попадают в оппозицию, потому что понятие большинства забито не за "партиями", а за "партией". Даже если они будут "поддерживать партию парламентского большинства" не просто по "по отдельным вопросам", а хоть даже по всем.

Продолжаем. Согласно новой редакции закона "О комитетах и комиссиях Парламента", "председатель одного из постоянных комитетов Мажилиса Парламента избирается из числа депутатов, выдвинутых от парламентской оппозиции (при ее наличии)... Секретари двух постоянных комитетов Мажилиса Парламента избираются из числа депутатов, выдвинутых от парламентской оппозиции (при ее наличии)".

Избираются они, как уже понятно, голосами в первую очередь партии парламентского большинства, что исключает неудобные варианты.

Судя по тому, как разворачивается, избирательная кампания, в Мажилис помимо "Нур Отана" собираются провести минимум 3 партии - "Ак жол", НПК и "Ауыл" (или "Адал"). В последнем случае все зависит от того, чье административное кунг-фу окажется сильнее - Мамытбекова (читай - Шукеева) и Мырзахметова (читай - Кулибаева). В пролете могут оказаться "Ак жол" и НПК, но у них опыт избирательных кампаний сильнее. С другой стороны, от "Ак жола" могут потребовать прокачать "патриотическое направление", что оттолкнет респектабельный электорат, а у НПК уже отобрали "К" и значительную часть узнаваемости у населения (это не считая демарша Косарева). "Ауыл" и "Адал" по-прежнему выглядят уныло, хотя некие усилия по своей раскрутке прикладывают. В получившейся каше (не считая возможных сюрпризов от ОСДП) по-прежнему не видно учета протестного голосования, но законодательство гарантирует прохождение минимум 2 партий, а провести меньше 3 будет просто некорректно.

И уже началась борьба за статус будущей оппозиции. Айкын Конуров заявил, что его партия - единственная оппозиционная. Это вызвало резкую отповедь Азата Перуашева. Эти двое прекрасно понимают, о чем идет речь и что стоит на кону. А вот "Ауыл" и "Адал" возможного статуса оппозиционеров отчаянно стесняются и аккуратно пытаются играть на социальной проблематике, на которой остальные уже оттоптались на самое нехочу. "Ауыл", конечно, может атаковать Минсельхоз, но это война идет давно, и Минсельхоз уже освоил все виды информационного противодействия. Поэтому поднимать градус протестности партии не выгодно: у оппонентов козырей и фактов на руках не меньше. "Адал", пополнив свои ряды менеджментом НПП, ввел региональные бизнес-структуры в ступор, т.к. функции политического крыла национального бизнеса успешно выполнял "Ак жол". С другой стороны, бывший начальник управления внутренней политики акимата Атырауской области и первый зампред правления "Атамекена" Эльдар Жумагазиев, вошедший в состав руководства "Адала", как бы не совсем бизнесмен (но это, в принципе, свойственно большинству менеджеров НПП). В любом случае проект превращения бывшего "Бiрлiка" в что-то оппозиционное с треском пролетает.

Представляется, что в этой связи вырастают шансы НПК и "Ак жола" - в силу большей узнаваемости и опытности, а бывшие коммунисты, лишившись старого бренда, могут с большим отрывом разыграть карту социальной защиты.

И вот вопрос. Если в Мажилис пройдут кроме "Нур Отана" еще две партии, то они получат право выдвинуть одного на всех председателя комитета. Но избирать его будут по договоренности с "Нур Отаном".

Теперь что касается партийных списков и квотирования в них женщин и молодежи. Закон "О выборах" предусматривает общую квоту в 30%, а не 15% и 15%, как думают некоторые. Поэтому женщин может быть, условно говоря, 14%, а молодежи - 1%. Кроме того, норма касается только формирования списка. При определении депутатского состава партии квоту соблюдать не обязаны. Это уже, скорее, к вопросу о "моральной ответственности" самих партий.