Рублевая порука: переводы в СНГ выросли до максимума за два года

16:11 18.11.2020

Увеличение денежного потока до $1,9 млрд связано с восстановлением экономики и конфликтами в ближнем зарубежье



Наталья Ильина



Денежные переводы из России в страны СНГ в III квартале достигли максимального объема с середины 2018 года - $1,9 млрд, следует из статистики Центробанка, с которой ознакомились "Известия". В системах денежных переводов, крупнейших банках и "Почте России" "Известиям" подтвердили увеличение объема операций после провала во II квартале из-за карантинных мер. Рекордные за два года показатели связаны с отложенным спросом на переводы, а также с политическими конфликтами в близлежащих странах, полагают опрошенные "Известиями" эксперты.



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Двухлетний максимум



Банк России зафиксировал рекордный за два года объем денежных переводов из России в страны СНГ по итогам III квартала 2020-го. Об этом свидетельствует актуальная статистика на сайте регулятора ("Известия" с ней ознакомились), которая включает данные платежных систем Contact, Western Union, "Золотая корона" и "Юнистрим", а также "Почты России". С июля по сентябрь 2020 года из России в Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан было направлено $1,9 млрд. Это на 31% больше, чем в предыдущие три месяца ($1,3 млрд).



Квартальные денежные перечисления в страны СНГ были выше только в III квартале 2018-го - тогда показатель достиг $2,2 млрд. Всего из России за рубеж в III квартале 2020-го было направлено $2,3 млрд.



Объем перечислений в обратном направлении - из-за границы в Россию - в III квартале вернулся на уровень до пандемии, показав максимум за последние девять месяцев, фиксирует статистика регулятора. Переводы из стран СНГ составили $385 млн (в последние три месяца 2019-го - $401 млн), а из-за границы в целом - $850 млн (против $872 млн в конце прошлого года).



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В апреле 2020-го денежные перечисления из России за рубеж упали до минимума за 10 лет и составили $302 млн. В ЦБ оперативно не ответили на вопрос "Известий" о причинах резкого роста переводов в страны СНГ. Статистики по перечислениям в отдельные государства в III квартале Банк России пока не раскрыл.



Снова открыты



В системах денежных переводов, крупнейших банках и в "Почте России" подтвердили существенный рост спроса населения на трансграничные перечисления в III квартале. Максимальное увеличение объемов карточных переводов в странах СНГ наблюдается в Казахстане, Белоруссии - на 30%, отметил начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов. Он добавил, что с помощью услуги банка SWIFT клиенты переводили на 10% больше в Испанию, США и Германию.



Существенный рост переводов в III квартале связан с реализацией отложенного спроса после того, как экономическая активность полноценно возобновилась, считает директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.



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С июля по сентябрь 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем переводов из РФ вырос на 15% и достиг максимума за два года, превысив прошлогодний показатель за девять месяцев на 2%, подтвердили "Известиям" в "Почте России". Ее представитель отметил, что основные направления перечислений - Украина, Белоруссия и Казахстан.



Рынок практически полностью отыграл весеннее падение еще в конце мая - начале июня и с тех пор демонстрирует позитивную динамику, рассказала заместитель директора сервиса "Золотая корона - Денежные переводы" Олеся Федорова. Она подчеркнула, что главным фактором, влияющим на экономические и социальные процессы в 2020 году, стала пандемия.



- Необычный тренд - отсутствие сезонного спада осенью. Типичная картина, повторяющаяся из года в год, - это сокращение переводов в IV квартале. Пока же мы этого спада не наблюдаем, - отметила Олеся Федорова.



По ее предположениям, это объясняется тем, что трудовые мигранты не смогли покинуть Россию из-за закрытых границ. Они продолжают работать и, соответственно, отправлять деньги на родину.



В "Почте России" прогнозируют, что в дальнейшем темпы прироста объема трансграничных операций будут снижаться на фоне продолжающих действовать ограничений.



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Поддержка сверх нормы



В III квартале трансакции между физическими лицами во всем мире увеличились на 6% год к году. При этом лидерами роста стали государства СНГ и Европы, а также страны Среднего Востока и сегмент исходящих переводов из США, заявил "Известиям" представитель международной системы денежных переводов Western Union. Он заметил, что наблюдается существенный рост в онлайн-сегменте.



В перечислениях из России в страны СНГ в первых строчках всегда стоят Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, отметила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. По ее словам, III квартал традиционно самый высокий по объему перечислений, поскольку трудовых мигрантов нанимают для сбора урожая, на технические работы, для обслуживания отдыхающих в сезон отпусков, а в сентябре, в принципе, наблюдается рост деловой активности.



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- В летние месяцы 2020-го и в начале осени было некое облегчение ситуации с коронавирусом. Возобновили работу стройки, производства. Мигрантам вернули прежний уровень зарплаты, - рассказала Алма Обаева.



Эксперт добавила, что на существенном росте потока в СНГ могла отразиться нестабильная ситуация в странах ближнего зарубежья: политические протесты в Белоруссии и Киргизии, вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. К переводам трудовых мигрантов добавились деньги, направленные на помощь дальним родственникам и друзьям, которые могли остаться без работы или столкнулись с задержкой зарплаты, предположила Алма Обаева.



По ожиданиям эксперта, в рублевом выражении объемы перечислений вернутся на уровень прошлого года, поскольку, несмотря на ужесточение требований, полного локдауна по аналогии с весенним не планируется.