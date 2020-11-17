 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.11.2020
19:57  Пекин применил против Дели секретное оружие. Индийские солдаты были вынуждены покинуть захваченные горные вершины, - "НГ"
18:47  Застройщик подал в суд с просьбой аннулировать охранный статус дома-памятника в центре Ташкента
18:03  Нет Ханституции! В Бишкеке готовят 22/11 массовый мирно-погромный марш против узурпаторов
16:15  Нефте-брейк: почему страны ОПЕК+ оставили сделку неизменной, - В.Воронов
16:13  Почему у китайцев нет "второй волны" коронавируса?
16:11  Рублевая порука: переводы в СНГ выросли до максимума за два года
06:54  Казахстанская много-псевдо-партийная система. Чисто методологический вопрос, - Д.Ашимбаев

06:51  Эксплуатация казахского национал-патриотизма. Одним национализмом сыт не будешь, - Т.Мамырайымов
06:30  Китай испытал микроволновое оружие в Ладакхе
02:31  Зона свободной торговли в Азии - оковы для Китая, - Мартин Фриц
02:30  Последний подожжет все. Армяне покидают Карабах, - "Вild"
02:29  У клана Трампов есть молодое будущее, - Сандра Уорд
02:28  Общественность заставила Токаева отменить строительство отеля в каспийском заповеднике Бозжира
02:09  Армения. Особенности национальной трагедии
02:07  Газопровод TAP и Южный газовый коридор в обход России вошли в строй
02:05  Смерть Украины. Разбегаемся, панове, - К.Москалец
02:04  Новую УзбМодель здравоохранения испытают в Сырдарье
01:49  Грядет крах БРИКС? - Карин Коста Васкес
01:47  Дети кукурузы. Байден и его команда, - П.Сергеев
01:45  Айфон – плохая религия, - С.Худиев
01:43  Какие народы должна спасать Россия, - А.Колесник
01:02  Французская революция в исламе, - Милена Фаустова
00:45  Москва и Пекин хотят превратить БРИКС в орудие отпора диктату США, - В.Скосырев
00:44  В новую Конституцию Киргизии хотят вмонтировать "Народный курултай" и еще много чего
00:34  Новый главарь Госкомрелигии Киргизии Токталиев оказался связан с джихадистами?
00:32  Европа снова делает ставку на де-долларизацию, на этот раз через выпуск цифрового евро
00:31  Армия США "глобально отступает": Афганистан, Ирак, теперь и Сомали
00:30  За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)
00:28  Между санкциями и коронавирусом: экономика Ирана борется из последних сил, - Н.Проценко
00:23  Китайская экономика вернулась к нормальности. Все остальные - в лежку
00:20  ОПЕК+ не может определиться. Участники сделки отложили решение по уровню добычи, - "Къ"
00:06  Портрет казахстанского пенсионера, - Freedom Finance Life
00:01  У узбекистано-австралийского музыканта С.Федотова хотят украсть... альбом песен
Вторник, 17.11.2020
20:34  Кабул осмелел: грозит талибам и договаривается с Исламабадом
19:41  ГКНБ прослушивал Алмазбека Атамбаева по просьбе Сооронбая Жээнбекова? - "ВБ"
19:37  В Швеции отказались считать сожжение Корана преступлением
18:36  Мирзиеев поручил "оптимизировать" COVID-больницы
18:35  Умер режиссер Роман Виктюк
16:33  Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем
15:23  Плохие учебники хуже коррупции. Казминобраз никак не может навести порядок
15:09  Скандал с казахстанскими патронами разгорается в Армении
15:01  Некоторые мысли по управлению Казрегионами, - Д.Ашимбаев
14:00  Выборный елбасариум. Действующие депутаты Мажилиса победили на праймериз Nur Otan
13:59  Эрдоган надорвался? - Владимир Малышев
13:58  "Вселенная просит". Среди кандидатов в президенты Киргизии есть "живой бог" - мыркабес Алай
13:57  США: ничего еще не решено. В стране резко возросла продажа огнестрельного оружия
13:55  Мигранты, конечно, распоясались.., - Н.Нарочницкая
13:53  Что выторговывает у Москвы Турция, после удачной для нее войны на Кавказе, - "СП"
13:50  Природная бомба: почему таджикское озеро угрожает четырем странам, - И.Кармазин
13:49  Слабоумие и отвага: почему европейцы продолжают страдать за амбиции Макрона
13:47  Китай нанес экономике США удар в спину, - О.Самофалова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рублевая порука: переводы в СНГ выросли до максимума за два года
16:11 18.11.2020

Увеличение денежного потока до $1,9 млрд связано с восстановлением экономики и конфликтами в ближнем зарубежье

Наталья Ильина

Денежные переводы из России в страны СНГ в III квартале достигли максимального объема с середины 2018 года - $1,9 млрд, следует из статистики Центробанка, с которой ознакомились "Известия". В системах денежных переводов, крупнейших банках и "Почте России" "Известиям" подтвердили увеличение объема операций после провала во II квартале из-за карантинных мер. Рекордные за два года показатели связаны с отложенным спросом на переводы, а также с политическими конфликтами в близлежащих странах, полагают опрошенные "Известиями" эксперты.

Ускорить помощь: банки нашли способ быстрее блокировать переводы мошенников
Прямой обмен данными о подозрительных операциях позволит заморозить ее до вывода денег

Двухлетний максимум

Банк России зафиксировал рекордный за два года объем денежных переводов из России в страны СНГ по итогам III квартала 2020-го. Об этом свидетельствует актуальная статистика на сайте регулятора ("Известия" с ней ознакомились), которая включает данные платежных систем Contact, Western Union, "Золотая корона" и "Юнистрим", а также "Почты России". С июля по сентябрь 2020 года из России в Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан было направлено $1,9 млрд. Это на 31% больше, чем в предыдущие три месяца ($1,3 млрд).

Квартальные денежные перечисления в страны СНГ были выше только в III квартале 2018-го - тогда показатель достиг $2,2 млрд. Всего из России за рубеж в III квартале 2020-го было направлено $2,3 млрд.

Объем перечислений в обратном направлении - из-за границы в Россию - в III квартале вернулся на уровень до пандемии, показав максимум за последние девять месяцев, фиксирует статистика регулятора. Переводы из стран СНГ составили $385 млн (в последние три месяца 2019-го - $401 млн), а из-за границы в целом - $850 млн (против $872 млн в конце прошлого года).

Игра в монополию: как "Сбер" продолжает переманивать пользователей СБП
Конкуренция между двумя системами мгновенных переводов снова обострилась

В апреле 2020-го денежные перечисления из России за рубеж упали до минимума за 10 лет и составили $302 млн. В ЦБ оперативно не ответили на вопрос "Известий" о причинах резкого роста переводов в страны СНГ. Статистики по перечислениям в отдельные государства в III квартале Банк России пока не раскрыл.

Снова открыты

В системах денежных переводов, крупнейших банках и в "Почте России" подтвердили существенный рост спроса населения на трансграничные перечисления в III квартале. Максимальное увеличение объемов карточных переводов в странах СНГ наблюдается в Казахстане, Белоруссии - на 30%, отметил начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов. Он добавил, что с помощью услуги банка SWIFT клиенты переводили на 10% больше в Испанию, США и Германию.

Существенный рост переводов в III квартале связан с реализацией отложенного спроса после того, как экономическая активность полноценно возобновилась, считает директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.

Не перевелись еще: количество платежей из России в Белоруссию упало на 20%
Объем обратных перечислений после выборов в республике сократился на 13%

С июля по сентябрь 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем переводов из РФ вырос на 15% и достиг максимума за два года, превысив прошлогодний показатель за девять месяцев на 2%, подтвердили "Известиям" в "Почте России". Ее представитель отметил, что основные направления перечислений - Украина, Белоруссия и Казахстан.

Рынок практически полностью отыграл весеннее падение еще в конце мая - начале июня и с тех пор демонстрирует позитивную динамику, рассказала заместитель директора сервиса "Золотая корона - Денежные переводы" Олеся Федорова. Она подчеркнула, что главным фактором, влияющим на экономические и социальные процессы в 2020 году, стала пандемия.

- Необычный тренд - отсутствие сезонного спада осенью. Типичная картина, повторяющаяся из года в год, - это сокращение переводов в IV квартале. Пока же мы этого спада не наблюдаем, - отметила Олеся Федорова.

По ее предположениям, это объясняется тем, что трудовые мигранты не смогли покинуть Россию из-за закрытых границ. Они продолжают работать и, соответственно, отправлять деньги на родину.

В "Почте России" прогнозируют, что в дальнейшем темпы прироста объема трансграничных операций будут снижаться на фоне продолжающих действовать ограничений.

Тарифный раунд: ЦБ попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы
Расширение полномочий регулятора потребовалось после введения Сбером платы за внутрибанковские операции

Поддержка сверх нормы

В III квартале трансакции между физическими лицами во всем мире увеличились на 6% год к году. При этом лидерами роста стали государства СНГ и Европы, а также страны Среднего Востока и сегмент исходящих переводов из США, заявил "Известиям" представитель международной системы денежных переводов Western Union. Он заметил, что наблюдается существенный рост в онлайн-сегменте.

В перечислениях из России в страны СНГ в первых строчках всегда стоят Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, отметила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. По ее словам, III квартал традиционно самый высокий по объему перечислений, поскольку трудовых мигрантов нанимают для сбора урожая, на технические работы, для обслуживания отдыхающих в сезон отпусков, а в сентябре, в принципе, наблюдается рост деловой активности.

Поток - дело тонкое: переводы денег за рубеж достигли минимума за 10 лет
В некоторых странах СНГ перечисления из России занимали до трети ВВП

- В летние месяцы 2020-го и в начале осени было некое облегчение ситуации с коронавирусом. Возобновили работу стройки, производства. Мигрантам вернули прежний уровень зарплаты, - рассказала Алма Обаева.

Эксперт добавила, что на существенном росте потока в СНГ могла отразиться нестабильная ситуация в странах ближнего зарубежья: политические протесты в Белоруссии и Киргизии, вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. К переводам трудовых мигрантов добавились деньги, направленные на помощь дальним родственникам и друзьям, которые могли остаться без работы или столкнулись с задержкой зарплаты, предположила Алма Обаева.

По ожиданиям эксперта, в рублевом выражении объемы перечислений вернутся на уровень прошлого года, поскольку, несмотря на ужесточение требований, полного локдауна по аналогии с весенним не планируется.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605705060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года №447
- В 2021 году мы должны полностью исключить бумажные справки - А. Мамин
- Правительство рассмотрело вопросы маркировки и прослеживаемости товаров
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №758
- Чисто методологический вопрос
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №760
- О некоторых вопросах республиканской собственности
- Обзор казахскоязычной прессы. Часть вторая
- Подсчитали-прослезились. Часть третья. Растратам кризис не помеха…
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  