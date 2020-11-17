Почему у китайцев нет "второй волны" коронавируса?

16:13 18.11.2020 Журналист из Китая о том, как на самом деле обстоят дела с covid-19



Дмитрий Зуев



Количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за 55 миллионов человек. В большинстве стран правительства борются со второй волной пандемии, пытаясь при этом хоть как-то исправить экономические последствия первой. И лишь в одном государстве вирус удалось победить практически сразу - в Китае, где, судя по всему, появилась зараза. В чем успех действия китайских властей и можно ли доверять статистике Поднебесной? На эти вопросы "Свободной прессе" ответила журналистка, живущая и работающая в Китае.



"СП": - Добрый день, Светлана! Как сегодня обстоят дела в Китае с заболеваемостью коронавирусом? Какие принимаются меры против распространения болезни? Какие есть ограничения?



- Действительно добрый! В Пекине уже больше 100 дней не было местных случаев заражения коронавирусом. В некоторых районах страны периодически имеются случаи, но заразившихся людей сразу изолируют и лечат, не доходит даже до уровня вспышки. Недавно был отмечен один случай в Тяньцзине, до этого была вспышка в Циндао и в Синьцзяне, но каких-то крупных масштабов заражения отмечено не было.



"По поводу профилактики и контроля эпидемии: конкретно в Пекине в некоторых местах требуют код здоровья, но в большинстве мест, например, в торговых центрах, даже маски не требуют"



В общественном транспорте ношение масок обязательно. Несмотря на то, что случаев заражения в Пекине не было, все равно 90% жителей, по моим наблюдениям, ходят в масках. В офисных зданиях при входе в лифт большинство надевает маски. В целом, в Китае никто не возмущается этим мерам и не жалуется, наоборот, все относятся с пониманием. Это то, что касается ограничений. Я особо никаких ограничений не чувствую.



"Жизнь в Пекине почти ничем не отличается от жизни до ковида"



Мероприятия проводятся в офлайн-формате, различные форумы, встречи, то есть мероприятия с большим скоплением народа, ограничения по количеству человек нет, то есть все, как и раньше. Недавно в Шанхае прошла 3-я Китайская международная импортная ЭКСПО, которая по масштабам не уступала предыдущим двум ЭКСПО, также было представлено много стран и компаний. При этом в Шанхае были соблюдены все меры по профилактике и контролю, например, у участников по нескольку раз брались тесты, проверялась температура, проверку проходили даже экспонаты. Ярмарка завершилась, но, как можно увидеть, вспышки эпидемии не последовало, хотя было много приезжих из других стран. В октябре состоялась единственная в мире автомобильная ЭКСПО. Народу было очень много, выставка проходила три дня, никто не заразился.



"СП": - Можем ли мы доверять официальной статистике, которая гласит, что с начала пандемии в Китае COVID-19 заразились всего 92 242 человека? Это меньше, чем в Армении, например, или Белоруссии.



- По поводу официальной статистики. По моему мнению, цифры сейчас занижают многие страны, включая Россию и Европу. Чаще всего это происходит из-за того, что невозможно учесть все случаи заражения. Я считаю, что в начале вспышки эпидемии в Китае цифры могли быть занижены из-за невозможности учета всех больных. Кроме того, в то время мало что было известно о новом вирусе, и люди просто не знали, как действовать, какие симптомы у нового вируса и так далее. Единственное, что могу сказать, это то, что в Ухане удалось справиться с эпидемией довольно быстро, в отличие от других стран, поэтому большого количества случаев заражения удалось избежать. Да, я считаю, что официальной статистке можно доверять и эти цифры отражают реальную ситуацию с коронавирусом в Китае.



"СП": - В начале лета Госсовет КНР опубликовал книгу под названием "Борьба с COVID-19: Китай в действии". Она стала бестселлером?



- Про книгу не слышала, поэтому думаю, что не стала.



"СП": - Вот в этой книге перечислены 126 пунктов стратегии по противодействию коронавирусу. Как вы считаете, что не позволяет всему остальному миру повторить подвиг Китая?



- Я считаю, что самое главное, - это разница менталитетов, например, Европы, в том числе и России, и Азии. Насколько можно заметить, во многих странах Азии, в частности, Восточной Азии - Китая, Южной Кореи и Японии, количество зараженных гораздо ниже, чем в западных странах. В Китае, например, люди привыкли доверять правительству, и если сказали, что нужно носить маски, то люди будут носить маски, потому что так правильно. В России к таким заявлениям со стороны официальных лиц относятся с большим подозрением, и до сих пор еще есть россияне, которые отказываются верить в существование коронавируса.



"СП": - В России многие федеральные СМИ говорят о том, что Китай победил вирус благодаря идеальной дисциплине и решительным действиям государства. Как вы считаете, были ли нарушения прав граждан в борьбе с пандемией?



- Я считаю, что в отношении с эпидемией либо нарушаются права людей, которые не хотят носить маски, либо нарушаются права людей, которые не хотят заболеть. Я не считаю, что в этом отношении были нарушены права граждан.



"СП": - В Китае есть COVID-диссиденты?



- Я думаю, что они везде есть, и Китай не исключение, но я про это не слышала.



"СП": - С 26 по 29 октября в Пекине должен был пройти V пленум Центрального комитета КПК XIX созыва. Какие главные итоги были подведены? Как корректируется курс партии из-за пандемии?



- Шло активное обсуждение экономических вопросов. Например, на этот год не был задан темп ВВП.



"СП": - Как сильно пострадала экономика Китая из-за мер против пандемии? И какие меры по поддержке населения принимались в стране?



- Экономика пострадала сильно только в первом квартале этого года. Национальное статистическое бюро Китая недавно опубликовало данные, показывающие, что ВВП Китая увеличился на 4,9% в годовом исчислении в третьем квартале этого года, что немного ниже, чем 5,2%, прогнозируемые экспертами, а после успешного V-образного восстановления во втором квартале этого года до 3,2% положительная динамика роста стала еще более уверенной.



"За первые три квартала ВВП в Китае увеличился на 0,7% в годовом исчислении, преодолев 1,6-процентное падение в первой половине этого года"



Из-за влияния эпидемии в первом квартале этого года экономика страны испытала резкий спад, а экономический рост ушел в минус и составил -6,8%. Но если посмотреть на показатели сейчас, то станет видно, что ситуация лучше, чем предполагалось. Это во многом связано с эффективной профилактикой эпидемии и борьбы с ней в Китае. По поводу мер - были снижены или убраны налоги для средних, малых и микропредприятий.



"СП": - Насколько я знаю, к этому дню в Китае планировали поставить общедоступную вакцину в медицинские учреждения. Идет ли вакцинация в стране?



- Вакцинация в широком масштабе в Китае не проводится.



"СП": - Насколько цифровые устройства помогли власти в борьбе с эпидемией, какие цифровые новшества применяли для наблюдения и регистрации больных?



- В "Вичате" (самый популярный в Китае мессенджер для смартфонов - прим. ред.) ввели код здоровья, который показывал, болел ли человек ковидом или приехал из района с высоким риском заражения. Также были введены тепловизоры, показывающие температуру.



"СП": - Какие были сделаны выводы после выяснения обстоятельств появления COVID-19?



- Что меры по профилактике и борьбе с пандемией в стране были верные.



"СП": - Я имею в виду появление болезни. Планирует ли власть Китая принимать меры по борьбе с употреблением в пищу потенциально опасных экзотических животных и насекомых? Обсуждается ли эта проблема в китайских СМИ?



- Эта тема обсуждалась. Был принят закон по запрету продажи экзотических животных.



"СП": - Испытывает ли ваша страна информационное давление других стран? Объективно ли преподносится картина и история распространения COVID-19 в самом Китае?



- Китай действительно испытывает информационное давление других стран, особенно "радуют" репортажи, которые не соответствуют действительности. Например, о количестве заболевших, о том, что в Китае были введены "драконовские" меры и так далее. Драконовских мер правда не было, по крайней мере, не везде. В Ухане - да, но не в Пекине, и тем более не во всем Китае. В самом Китае преподносится правдиво. Мы следим за количеством заболевших в мире в приложении в "Вичате", там отражается вся статистика, которой, я считаю, можно доверять. Источник - СвободнаяПресса

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